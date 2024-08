Sevilla, unida por el crimen machista de Pino Montano: "Hay que denunciar y ayudar a las víctimas"

El crimen machista de Pino Montano, el primero registrado en Sevilla en 2024, ha dejado una profunda huella de dolor en la capital hispalense. Así, gran parte de las administraciones con sede en la ciudad han participado en concentraciones con minutos de silencio para condenar la lacra.

A las doce de la mañana, la del Ayuntamiento es la que ha concentrado a más autoridades de todas las instituciones. Junto al alcalde, José Luis Sanz, han participado Carmen Martínez Perza, delegada del Gobierno contra la Violencia de Genero; y el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano.

Todos ellos se han congregado alrededor de una pancarta con el contundente lema "No murió, fue asesinada", con el que han reivindicado la vigencia de esta lacra que solo en Andalucía se ha cobrado la vida de siete mujeres.

Tras el sentido minuto de silencio en el que también han estado presentes el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, así como otros miembros de la corporación local, Sanz ha trasladado su "más sincero pésame" a los familiares, vecinos, amigos y todos los que conocían a Amparo, la mujer asesinada este miércoles.

Asimismo, ha mostrado el compromiso del Ayuntamiento para "seguir luchando contra la violencia de género", con el incremento de partidas económicas, incluido. Del mismo modo, ha hecho un llamamiento "a toda la sociedad" para que se denuncie "cualquier situación de este tipo" ante las autoridades.

Se desconocen "la mayoría" de casos

Por su parte, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, además de condenar el asesinato, también ha insistido en la necesidad de denunciar todas las situaciones relacionadas con la violencia machista. "No se debe minimizar el maltrato", ha enfatizado.

En este sentido, ha recordado que en muchas ocasiones estas personas no recurren a las instituciones ni exponen su caso "por miedo" o por "no percibir la gravedad de la violencia". Por ello, ha insistido en que hay que "denunciar y ayudar a las víctimas a que se den cuenta de su situación".

En este crimen machista, el autor, Manuel, no tenía antecedentes de violencia de genero en el Sistema Viogén de seguimiento integral de los casos. A esta situación ha aludido Martínez Perza, incidiendo en que en "la mayoría" de casos, las instituciones desconocen la situación de violencia al no existir denuncias.

Por ello, ha apelado "a los entornos sociales y laborales", a los que pide que avisen en caso de percibir situaciones de violencia de género.

Mientras, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha incidido en que las administraciones deben ser "cautas y contundentes" contra una lacra "que no para". Asimismo, ha solicitado la involucración de la sociedad civil para "detener unos asesinatos que tienen en el punto de mira a las mujeres y sus familias".

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz, ha destacado que la violencia de género supone "un grave problema social". "No caben fisuras, ni mermar recursos ni discursos negacionistas", ha pedido.

Unidad institucional

La concentración en el Ayuntamiento ha escenificado la unidad institucional ante la violencia de género, con representantes de distintos partidos políticos y administraciones unidos por la misma causa.

De forma paralela, también se ha guardado un minuto de silencio en la sede de la Diputación de Sevilla, donde su presidente, Javier Fernández, ha recalcado que "queda mucho por hácer" en este ámbito.

"Detrás de cada asesinato, detrás de cada acoso, detrás de cada situación, no hay una cifra, sino personas, hijos, familiares, vecinos y barrios que sufren la violencia de género y la violencia machista, como ha sido en el caso de Pino Montano", ha resaltado.

También ha habido concentración en la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, con presencia del delegado en Sevilla, Ricardo Sánchez, la la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, María Luisa Cava, y la coordinadora de Programas de Sevilla del IAM, Mercedes Soriano.

Juanma Moreno, desde China

Por su parte, en medio de su visita a institucional a China no ha olvidado este caso, Juanma Moreno. "No podemos permitir no sonrojarnos ni sentir dolor y vergüenza, yo la siento desde luego, ante un asesinato tan cruel", ha afirmado.

El presidente de la Junta de Andalucía ha defendido la necesidad de "redoblar el esfuerzo en materia de educación" para fomentar la tolerancia y aspirar al "desarrollo de una sociedad igualitaria".