La Policía Nacional alerta del aumento en Sevilla de una estafa donde se amenaza a empleados de comercios

La Policía Nacional ha detectado en Sevilla el aumento de una modalidad de estafa en la que los delincuentes tratan de engañar a empleados de establecimientos comerciales.

En resumen, los estafadores tratan de establecer contacto telefónico con los empleados de algunos de estos locales. A continuación, les solicitan la realización de un supuesto pago.

En la mayoría de los casos, según apuntan desde la Policía Nacional, los delincuentes suplantan empresas de mensajería y argumentan como excusa la entrega de una mercancía o documentación. Suelen alegar que uno de los responsables del comercio, al que tendrían al otro lado del teléfono, ha autorizado el pago.

Previamente, realizan una labor de "ingeniería social". Recaban información y datos sobre el establecimiento en cuestión. Así, durante la llamada aportan información del negocio, aluden al nombre del responsable o citan lugares concretos del propio establecimiento.

"Ello no significa que la llamada sea legítima, sino que suelen hacer uso de este tipo de manipulación para lograr sus objetivos", indican desde la Policía Nacional.

También forma parte de su modus operandi pedir el número de teléfono del interlocutor. Así pueden mantener ocupada su línea y la del establecimiento para no darle a la víctima la opción de comprobar la veracidad de la llamada ni de contactar con el responsable.

A la hora de hacerse con el dinero, los estafadores suelen apostar por dos opciones. Por un lado, pueden pedir al empleado que lo saque directamente de la caja, del despacho del encargado o de su propia cuenta. En este caso, les solicita que se desplacen a un locutorio para utilizar los servicios de envío de dinero al extranjero.

En otros casos, tal como informan desde la Policía, han requerido a la víctima que se desplace a un cajero de criptomonedas para realizar los ingresos.

Dichas llamadas suelen proceder de países extranjeros como México. No obstante también emplean prefijos españoles. Los obtienen a través de servidores de internet, lo cual dificulta la detección. "Si la víctima se muestra reticente, suelen amenazarlos con ser despedidos por sus jefes, llegando incluso a amenazarlos con causarles daños a ellos o a sus familias", indican los agentes.

Recomendaciones policiales

Para evitar ser víctima de este tipo de estafa, la Policía Nacional recomienda "colgar la llamada y no restablecer comunicación ni hacer pago alguno, hasta no comprobar personalmente la veracidad de la misma, poniéndose en contacto con el responsable del establecimiento directamente".

Por otro lado, indica que, en ningún caso se deben facilitar datos personales, mientras que invita a usar siempre "sistemas de pago seguros y que dejen rastro, como transferencias bancarias".

Asimismo, la Policía Nacional recalca que siempre es buena idea "desconfiar" en el caso de que soliciten pagos "a través de envíos de dinero al extranjero o en cajeros de criptomonedas". También hay que dudar en el caso de el interlocutor tenga "excesiva prisa para que se envíe el dinero" y "no dar credibilidad a los responsables".

Por último "se aconseja a los responsables de los negocios que conciencien a sus empleados sobre la existencia de este tipo de estafas".