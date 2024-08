Lucha por el Virus del Nilo: el PSOE de Coria pide una "respuesta urgente", mientras Gerena eleva el nivel de riesgo

La crisis por el Virus del Nilo se recrudece en la provincia. Rafael Recio, el portavoz del PSOE de Coria del Río, ha pedido a la Junta de Andalucía, capitaneada por el popular Juanma Moreno, una "respuesta urgente" para paliar la crisis del virus del Nilo, que se ha cebado la localidad, mientras aumenta la preocupación en Gerena, donde se ha elevado el nivel de riesgo al detectarse una infección en el municipio.

La picadura de este mosquito, que ha tenido en vilo a los sevillanos -y a gran parte de la comunidad- durante todo este verano, no ha tregua. El virus del Nilo ha acabado con la vida de tres personas desde que se registrasen los nuevos casos en esta temporada estival, y la preocupación sigue creciendo.

En concreto, las muertes han sido en las localidades sevillanas de Dos Hermanas, dónde se saldó con el fallecimiento de una mujer de 71 años; otra de 86 años en La Puebla del Río y una última octogenaria en Coria del Río, donde hoy se realizaba el pedido de respuesta urgente. Aunque dos de ellas contaban con patologías previas, la presencia de dicho insecto sigue atemorizando a los vecinos.

Gerena, la última localidad que ha detectado una infección del VNO y ha elevado el riesgo a nivel cinco, se suma ahora a los municipios afectados este verano: Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Las Cabezas de San Juan, Coria, Dos Hermanas, Isla Mayor, Los Palacios y Villafranca, La Puebla del Río, Lebrija, Palomares, Utrera, Villamanrique de la Condesa, Alcalá de Guadaira y Mairena del Aljarafe.

Este lunes, desde Coria del Río -uno de los municipios más afectados por dicho virus-, Rafael Recio ha denunciado que el Gobierno de Moreno está "mirando para otro lado" y prefiere acudir a la "confrontación" con los ayuntamientos sevillanos.

El Gobierno andaluz puso en marcha el I Plan Estratégico Andaluz para la Vigilancia y Control de Vectores Artrópodos con incidencia en salud (PEVA), que obliga a los consistorios de los municipios afectados a llevar a cabo una serie de medidas que comprenden la fumigación preventiva.

Sin embargo, el socialista no considera dicha estrategia suficiente y ha recalcado la importancia que tiene para combatir la infección actuar desde la prevención y no desde la emergencia de cara a los próximos veranos. Del mismo modo, Recio lamenta que "no haya un liderazgo contundente" para hacerle frente a esta crisis sanitaria.

En una reunión el próximo martes, Juan Espadas, secretario general del PSOE-A pedirá "explicaciones" al PP andaluz, además exigirá que explique en qué consiste el plan de la Junta para combatir la plaga.

En paralelo, los ayuntamientos también solicitan al ejecutivo de Moreno Bonilla más ayuda e "implicación" para que el coste de las acciones no corra al pendiente de ellos únicamente.

El portavoz del consistorio coriano, David Díaz, ha anunciado que el pasado domingo otro vecino de la localidad falleció a causa de la infección del VNO, aunque esta muerte "aún no es oficial". Además, avisa de que la plaga de mosquitos está teniendo consecuencias negativas en la hostelería del municipio, algo que lo ha llevado a pedir a la Junta la declaración de "la emergencia de salud pública y económica".

A pesar de que el alcalde del Ayuntamiento de Coria, el andalucista Modesto González, ya pidió al ejecutivo de Juanma Moreno que ayudase de manera económica en los trabajos de desinfección, Díaz le ha pedido que "exija responsabilidades a la Junta".