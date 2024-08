El Ayuntamiento, a contrarreloj para que la ampliación de la Feria se estrene en 2025

José Luis Sanz anunció el pasado mes de abril que la Feria de Abril de 2025 contaría con 300 casetas más. Sin embargo, la tardanza de la aprobación de los Presupuestos va a provocar que el proyecto no pueda "ser una realidad" para el próximo año. No obstante, el alcalde de Sevilla no cierra la puerta y asegura que los técnicos están estudiando las opciones para llegar a tiempo.

El plan del Ayuntamiento consiste en retranquear la Calle del Infierno para crear dos nuevas calles. El coste estimado es de entre 10 y 12 millones de euros, según fuentes municipales.

Por ello, necesitaba contar con la aprobación del Presupuesto, que no ha entrado en vigor hasta el 8 de agosto tras ocho meses de gestación. En este periodo, PSOE, Vox y Podemos-IU han negado el apoyo al grupo popular, que acabó forzando una cuestión de confianza para aprobar las cuentas a través de una herramienta legal incluida en la Ley Electoral.

"Desgraciadamente, es otra de las cosas que la oposición ha bloqueado y que no podrá ser una realidad en 2025", ha dicho en declaraciones para Europa Press José Luis Sanz.

No obstante, ha precisado que "no es seguro todavía", abriendo la puerta a que la ampliación llegue a tiempo. "Hay técnicos que dicen que es posible y otros que dicen que no", ha desvelado.

En esta tesitura, el Ayuntamiento se encuentra valorando si es posible estrenar para 2025 una nueva configuración del espacio de la Feria. Sanz asegura, que si la oposición no hubiese bloqueado los Presupuestos "se habría llegado sin problemas y en este momento está la duda".

Sanz ha explicado que "la ampliación de la Feria tendría dos fases para albergar hasta 300 nuevas casetas". "Se planteó que en este 2025 podría estar ejecutada una primera fase, pero desgraciadamente no hemos tenido Presupuesto", ha detallado.

"No hemos podido invertir y en este momento lo que están estudiando los técnicos es si el proyecto de esa primera fase da tiempo a acometerlo a partir del ocho de agosto que se ha aprobado el Presupuesto y se ha empezado a licitar", ha revelado sobre un proceso que les obliga a trabajar a contrarreloj.

Asimismo, el alcalde incide en la complejidad del proyecto, ya que "es una obra mayor de lo que parece". "No es solo poner a albero y adoquín. Incluye saneamiento y una instalación eléctrica muy importante. Hay que mover líneas de alta tensión que hay que mover y eso es bastante complicado", ha aclarado.

Nuevo formato para 2025

A tenor de las palabras del alcalde, será muy difícil que la Feria pueda tener más casetas el año que viene. Sin embargo, la edición del 2025 sí será diferente. Volverá a su formato corto, con el alumbrado en la madrugada del lunes al martes y los fuegos artificiales el domingo. Se celebrará integramente en mayo, del 6 al 11.

Un 52 por ciento de los sevillanos votó a favor del cambio en el referéndum del pasado abril. El pasado mes de junio, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ya aprobó la modificación del formato. Ahora debe ser sometido a votación en un Pleno a partir de septiembre.

En un principio, el PSOE anunció que valoraba abstenerse con la idea de no ser un "obstáculo" en la organización de la Feria de Abril. Así, el Ayuntamiento no tendría problemas para aprobar el cambio de formato, a pesar de que Podemos-IU anticipó su intención de votar en contra.

Mientras, la portavoz de Vox, Cristina Peláez, avisaba de que solo apoyaría el cambio de la ordenanza si el 30 de mayo, Día de San Fernando, volvía a ser festivo en lugar de trasladarse a la Feria. La colocación del festivo es otro de los debates abiertos sobre la edición de 2025 que debe resolverse en los próximos meses, con el Gobierno local debatiéndose entre el martes y el miércoles.