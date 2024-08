PSOE y Vox se abstienen ante la única alegación y el Presupuesto de Sevilla entra en vigor definitivamente

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ya está de vacaciones. El Presupuesto ha entrado en vigor definitivamente tras un Pleno Extraordinario que ha rechazado la única alegación de la AMPA del CEIP Mariana de Pineda. Las abstenciones de PSOE y VOX han permitido al Gobierno local sacar a delante.

El centro educativo reclamaba la inclusión de una partida de 28.000 euros en las cuentas para hacer una reforma en sus pistas deportivas. Según explicaban el Consistorio le había prometido esas obras dentro del programa Mejora tu barrio.

Sin embargo, el portavoz Juan Bueno aseguraba en el Pleno que esas inversiones ya estaban contempladas en otra partida. Así, la propuesta del grupo popular era la de desestimación, teniendo en cuenta además los informes desfavorables de la Jefatura de Servicio Presupuestaria y la Intervención General.

PSOE y VOX se han abstenido. Así, el Gobierno Local no tendrá que incluir la partida de 28.000 euros en las cuentas. Si hubiera salido adelante, desde el Ayuntamiento aseguraban que no habría existido problema en incluirla, aunque no hubiese sido ejecutada, ya que estaba previamente contemplada.

Solo el grupo de Podemos-IU ha votado en contra de la propuesta de desestimación. Sin embargo, no ha sido un Pleno ni mucho menos fácil para el alcalde.

Sonia Gaya, la portavoz del PSOE, ha insistido en que "los ingresos del Presupuesto están inflados". Según ha defendido, el diseño de las cuentas "abre la puerta a la privatización de los servicios públicos".

Pese a la abstención en la alegación, ha resaltado el hecho de que haya sido una AMPA la responsable de presentarla. "Se les llena ustedes la boca de decir que la Educación es un pilar, pero se comprometieron a hacer estas obras en diciembre y no han hecho nada", lamentaba.

La portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha justificado su abstención en base a los informes desfavorables de la Jefatura de Servicio Presupuestaria y la Intervención General, pero ha recalcado que la alegación le resulta interesante. "Esta entidad está exigiendo que se ejecute el programa Mejora tu Barrio. No nos parece bien que se engañe a las entidades de participación ciudadana", afirmaba.