Víctor, el inluencer más viral de Alimentación Luna: "La tienda me ha ayudado a superar los obstáculos"

El crecimiento de redes sociales como TikTok ha lanzado a la fama a cientos de personas de a pie. Muchos de estos influencers son gente que en muy poco tiempo pasan a ser virales y empiezan a sumar seguidores uno tras otro.

Esto es lo que le ha pasado a Víctor Luna, un chico de Parque Alcosa, un barrio de Sevilla. Hace algo más de un año empezó a subir vídeos sobre su tienda Alimentación Luna, de la que casi todos los sevillanos ya han oído hablar. Debido a su gracia y desparpajo, Víctor ya es un influencer al que los niños piden fotos y paran por la calle. Y para él es "todo un orgullo".

A sus 25 años, Víctor, que sufrió daños fetales graves al nacer, es hoy en día un ejemplo de superación para muchos. Aunque cuenta que él también tuvo rachas malas, ni la ansiedad ni el bullying le frenaron, como tampoco hoy le frenan los malos comentarios o las críticas. En la actualidad lidera junto a su hermano una de las tiendas de alimentación más conocidas de la ciudad y ya cuenta con más de 120 mil seguidores en TikTok y más de 30 mil en Instagram.

Desde el alcalde de Sevilla José Luis Sanz hasta el programa de Toñi Moreno, Gente Maravillosa, han pasado por Alimentación Luna para conocer la tienda de Víctor. "Es mi casa, mi lugar de trabajo y mi zona de confort", dice este joven.

- ¿Quién es Víctor Luna?

- Víctor es un chico de 25 años que cuando nació tuvo sufrimiento fetal grave y le costó mucho salir adelante. Gracias a mis familia y a su lucha constante hoy soy quien soy.

- ¿Qué estudió?

- Tengo la ESO. Después entre en un modulo de Gestión Administrativa pero llegué hasta segundo porque tenía poca relación con lo que en un principio quería hacer, Jardín de Infancia. Ya después entré en la tienda. Entre el colegio y el instituto estuve dos meses ingresado, desde septiembre hasta noviembre porque se me hacía muy grande y sufría ansiedad. Soy muy cuadriculado y como no me salgan las cosas, me agobio.

- ¿Cómo empezo este fenómeno en redes sociales?

- Yo veía en TikTok a la influencer Rocío Armero, de Kiosko Sarita, con la que tengo mucha relación a día de hoy. Un día fui a la tienda con mi padre y la conocí y fue ella la que me animó a iniciarme en redes. Es mi referente.

- ¿Qué piensa de la masa de personas que le siguen?

- Al principio no estaba conforme con los vídeos, cuando te expones a las redes sociales te expones a lo bueno y lo malo. A mi me decían barbaridades, llegué incluso a desactivar las cuentas. Hoy en día estoy contento con mis seguidores y, aunque sigue habiendo comentarios negativos, ya no me afectan tanto.

- ¿Recibe mensajes de apoyo?

- Sí, diariamente, tanto de gente de mi barrio como de gente de fuera. Me dicen que siga adelante, no eche cuenta a lo negativo y haga lo que me guste.

- ¿Desde que es conocido en redes, viene más gente a la tienda?

- Sí, viene muchísima gente a saludarme o echarse una foto conmigo. Sobre todo niños. Ahora he hecho una autorización para que lo firmen los tutores legales de los niños y puedan salir en mis vídeos sin problemas.

- ¿Le gustaría mantener esta tienda?

- Si fuera posible haría una ampliación, pero aquí en esta misma tienda. No abriría otra porque no me iría de mi barrio, Alcosa.

- ¿Qué significa la tienda para Víctor?

- Es mi casa, mi lugar de relax, de trabajo, de confort. Lo es todo para mí.

Víctor Luna en Alimentación Luna Jaime Sánchez

- ¿Cómo fue la visita del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz?

- Nos llamó el escolta del alcalde y dijo que José Luis Sanz quería venir a conocerme. Fue un orgullo para mí. Cuando pasen las vacaciones de verano me gustaría ir a devolverle la visita y estar con él en el Ayuntamiento.

- ¿Cómo fue la experiencia en el progarma Gente Maravillosa de Canal Sur?

- Fue un día que nunca lo voy a olvidar. Mi primo me llevó a lavar el coche, ir a recoger un móvil... todo para hacer tiempo. Mientras, aquí en la tienda, estaban instalando las cámaras ocultas. La señora del piso de arriba fue muy amable, ya que dejó que montarán los monitores y todo el cableado.

- ¿Qué sintió cuándo entraron las cámaras de CanalSur?

- Me vine abajo. Tengo muchos amigos por la zona y cuando salí para buscar ayuda no había nadie, ya que estaban escondidos por petición del programa. Había cámaras escondidos entre los coches para que nadie entrara en la tienda. Cuando me dijeron "eres una persona maravillosa" tuve que tomarme una infusión doble de los nervios.

- ¿De dónde viene la famosa frase "me he puesto chorreando"?

- Un día estaba cayendo la de San Quintín y bajé a la tienda sin paraguas. Hice un vídeo cualquiera porque tenía las gafas empañadas y no veía nada. Así me salió la frase. Ahora estoy viendo la forma de crear camisetas para mis seguidores y ese va a ser el eslogan que vaya escrito en ellas.

- ¿Qué consejo le daría a aquellas personas que no pasan por su mejor momento?

- Que sigan para adelante, que la vida es una y que hay que vivir el momento. Si algún día no se quieren levantar al igual que a mi me pasó, que luchen y no pierdan el tiempo.