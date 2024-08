Los pasos del Ayuntamiento de Sevilla con la Policía Local: una estructura duradera para sentar las bases del futuro

La reorganización de la Policía Local es uno de los asuntos más ambiciosos que quiere abordar el Ayuntamiento de Sevilla. El objetivo es contar con una plantilla de 2.000 agentes, una cantidad acorde al número de eventos que soporta la ciudad y que les obliga a afrontar numerosas horas extra.

Para ello, el Consistorio trabaja en la elaboración de una nueva RPT (Relación de Puestos de Trabajo) general. El objetivo es que quede aprobada a finales de año, aunque aseguran que no hay un plazo marcado.

En este punto, según fuentes municipales, el avance depende de la propuesta concreta que debe ser elaborada por la Jefatura de Policía Local. Luego se estudiará la viablidad económica y jurídica de la misma.

Para lograr el máximo consenso, se han mantenido ya dos reuniones con las secciones sindicales. En la primera de ellas, además de la nueva RPT general, el Ayuntamiento propuso la creación de una nueva Unidad de Intervención Inmediata y la ampliación de la Unidad Nocturna.

Paralelamente, el Consistorio también pretende modificar el Reglamento del Personal Funcionario. Tras ello, abordará una revisión del Reglamento de Personal de Policía Local. Sobre estos dos puntos se les solicitó propuestas concretas a los sindicatos en la primera reunión.

Reuniones monográficas

De la reunión del pasado martes se salió con un acuerdo para trabajar en los siguientes encuentros. A partir de septiembre se trabajará en reuniones monográficas en la que se abordarán por separados los diferentes asuntos.

El reto más complejo de todos es el de la elaboración de una nueva RPT, tal como reconocen desde el Ayuntamiento. Algunos sectores sindicales han mostrado su malestar por la ausencia de avances en las reuniones.

No obstante, la intención del Gobierno local es que la nueva estructura perviva en el tiempo. Fuentes municipales recalcan que es imposible hacerla en dos meses. Tiene que ser una estructura duradera, que siente las bases del futuro y se adapte a la nueva realidad de la ciudad.

Por ello, busca encontrar el máximo respaldo de las secciones sindicales. Actualmente la dotación es de 1.259 efectivos. Antes de abordar la ampliación de la plantilla a 2.000 agentes, la prioridad del Ayuntamiento es elaborar una nueva RPT.

En este sentido, fuentes municipales recuerdan el caso de la reestructuración del 2017. Se abordó en solo dos meses y, según recalcan, "demostró no ser operativa, no estar bien hecha y no responder a las necesidades actuales".

Una parte de los sindicatos se ha mostrado muy crítica con el proceso. Desde CSIF plantean seguir adelante con sus reivindicaciones, ya que no consideran viables las propuestas del Consistorio.

Al menos diez años

Ante ello, el Ayuntamiento insiste en que su aspiración es que la nueva RPT dure al menos diez años y no se puede hacer en menos de dos meses. Se pretenden evitar los errores del pasado.

Pese al malestar de algunos sectores, el SPPME, el sindicato que aglutina en torno al 90 por ciento de los policías locales de Sevilla, coincide con el Ayuntamiento.

"Hay que entender que es una modificación profunda de la estructura que conlleva una nueva valoración de los puestos de trabajo. En dos reuniones no se va a arreglar, ni en en uno ni en dos meses", dice Luis Val, el presidente de dicha organización.

Desde este sindicato dan de margen hasta el final de 2024, lo que coincide con los planes del Consistorio. "Es una RPT que tiene un coste aproximado de 7 millones de euros. No se puede afrontar de un año para otro. Habrá que fasearlo y ver qué parte es más importante", indica Val.

A esta cantidad había que sumarle el coste de la ampliación de la plantilla para llevarla a los 2.000 agentes. El coste estimado es de 70.000 euros por cada policía local.

Unos 18 millones en servicios extraordinarios

En cualquier caso, desde el SSPME consideran indispensable el aumento de la dotación y la reorganización de la estructura. Según dicen, debe adaptarse a las nuevas circunstancias de una ciudad donde los servicios extraordinarios rondan los 18 millones de euros.

Además del factor de los eventos, el crecimiento del turismo obliga a los policías locales a cubrir más servicios ordinarios, apuntan desde el sindicato.

En esta tesitura, desde el SPPME no comparten la línea crítica de otros sindicatos, aunque avisan de que, si no hay avances a final de año, sí plantearían "medidas más duras".

Septiembre se presenta como un mes decisivo. Habrá que esperar a la vuelta del verano para ver si se concretan avances significativos en la tarea de elaborar una nueva RPT duradera que dé cabida a las necesidades de la ciudad y del propio cuerpo.