“Una opositora de la Policía Local de Sevilla nos acusó de pedirle que nos enseñara un pecho durante el examen"

"Una de las opositoras a la Policía Local de Sevilla nos acusó de pedirles que nos enseñara un pecho durante las pruebas de selección". Según la empresa que se encargó de las pruebas psicotécnicas, no es la única queja. Otro, añaden, asegura que le pidieron que se metiera en un armario. "En la sala donde se hacían las entrevistas no hay armario, cómo le vamos a pedir eso", señala.

Las pruebas, celebradas en la Navidad pasada, son parte del proceso para la incorporación de 102 agentes de la Policía Local a Sevilla. El Ayuntamiento ha ordenado repetir la parte psicotécnica, justo la que hizo la empresa FR Asesoría Psicológica porque, aseguran, "por falta de motivación" en los candidatos a los que se calificó como no aptos.

Así, el Consistorio establece que esos candidatos dados como no aptos por FR deben volver a pasar la prueba. En esta empresa no entienden la decisión porque, señalan, ellos hicieron "lo que había que hacer y de acuerdo a la normativa y lo acordado".

Responsables de dicha compañía, que aseguran que trabajan en el sector de los recursos humanos desde 2020 con ayuntamientos como los de Jerez y Córdoba, explican a EL ESPAÑOL que sí que hay justificación de la calificación de no apto a los candidatos.

Desde la empresa reconocen que no han dado copia de la documentación que acredita esa calificación ni al Ayuntamiento ni a los propios candidatos. Pero señalan que no lo han hecho porque les ampara la ley las normas del Colegio de Psicólogos.

Un puesto en la Policía Local

"No podemos ceder los test o materiales para que nadie pueda luego usarlos en preparar las pruebas, nos lo indica la normativa", señalan en la dirección de la empresa que, sin embargo, aseguran que sí que le han dejado tanto al Consistorio de Sevilla como a los aspirantes a un puesto de la Policía Local que vean las pruebas y sus calificaciones.

Añaden que, además, cuando los opositores se presentaron a las pruebas -tres, dos test y una entrevista- sí que tuvieron un tiempo de ver cómo serían las calificaciones y los límites de nota para ser descalificado. Por eso la sorpresa de esta empresa es mayúscula.

La otra cuestión que se les ha puesto sobre la mesa es que reclamaron al Ayuntamiento un mínimo de 700 euros por informe de cada candidato donde se justificase el no apto de sus pruebas.

"Cuando el tribunal requirió a la empresa asesora expresar el material o las fuentes de información sobre las que ha operado el juicio técnico, consignar los criterios utilizados para emitir el juicio técnico y expresar por qué la aplicación de esos criterios conduce al resultado individualizado de negar la aptitud de los candidatos, la respuesta de la empresa F&R, Asesoría Psicológica fue absolutamente vacua", señala el informe del Ayuntamiento.

Más de 700 euros

La empresa habría acabado alegando, según el informe, que "contestar supondría un total de cuatro días laborables, como mínimo, por candidato" o que "el coste de contestar a cada una de las reclamaciones siguiendo las indicaciones propuestas por el Tribunal, no sería en ningún caso inferior a 700 euros".

La asesoría de recursos humanos lo niega. Señala que los informes "de al menos 20 páginas" sí que tienen ese coste. Pero que se trata de respuestas a recursos de alzada que, defienden, no estaban incluidos en el contrato.

F&R cree, que de fondo hay "intereses". "No sabemos exactamente de qué, pero algo hay porque hicimos también el proceso de selección del cuerpo de Bomberos y ahí no hubo ningún problema", señalan. "Por qué sí ponen problemas en el de Policía Local con unos aspirantes? No lo sabemos", añaden.

Sobre los problemas en las pruebas, responsables de la empresa de Psicología reconocen que sí que ponen al límite a los aspirantes. Pero "nunca faltamos al respeto", indican. "Ni pedimos que la gente se saque un pecho ni que se metan en un armario ni les insultamos".

"Cuente un chiste"

Añaden que sí que plantean cuestiones como que los aspirantes "cuenten un chiste o que canten", pero no las cuestiones de las que les acusan. "Tenemos que poner en tensión a los aspirantes, sí, y nuestras entrevistas son atípicas, pero siempre dentro de unos límites éticos y morales".

Como prueba de la pulcritud de sus entrevistas, en la empresa señalan que en la sala siempre hay dos personas con el candidato: el psicólogo que conduce la prueba y otro que toma nota de todo. Y además, "ofrecemos que haya alguien del tribunal, pero en el caso este no quisieron acudir", indican.

Además, esta empresa señala cuestiones en este proceso que tildan de "llamativas". Como el que les pasaran solo 20 de las 35 reclamaciones que había puestas. "Unas diez nos llagaron un mes más tarde y no sabemos la razón".

Esta empresa defiende su profesionalidad: "Tenemos doctorados, profesores de Universidad, profesionales con muchos años de experiencia", indican. E insisten: "Siempre le damos acceso al material y los informes al Ayuntamiento pero no les dejamos que se los lleven".

Calificación de los aspirantes

No lo ve así el Ayuntamiento. "El tribunal hizo suya la calificación de los aspirantes realizada por la empresa asesora sin exigir motivación alguna de aquélla y sin que consten en el expediente las puntuaciones y valoraciones que conducían a tal calificación. Formalmente, pues, no ha habido una delegación de la competencia en la empresa asesora, porque no puede haberla, pero materialmente sí se ha delegado en la empresa la calificación de los aspirantes", precisa el informe técnico.

Añaden que "el tribunal, en su valoración de los recursos interpuestos, ha manifestado reiteradamente su incapacidad para motivar adecuadamente la calificación de no apto dada a los recurrentes" e incluso "se ha dirigido al director de Recursos Humanos pidiéndole que provea lo necesario para disponer de la información para contestar los recursos de alzada, especificando cuál debe ser el contenido de los informes que se contraten con dicha finalidad" y sugiriendo "que se haga un nuevo contrato con la empresa asesora (F&R, Asesoría Psicológica), única que dispone de la información necesaria para motivar las calificaciones dadas", información que "había sido pedida previamente a la empresa asesora con nulo resultado".