Sanz ya trabaja en los Presupuestos de 2025 y tiende la mano a la oposición para evitar el bloqueo del 2024

El largo capítulo, de ocho meses, del Presupuesto de 2024 ya es historia. Las primeras cuentas de José Luis Sanz ya pueden ejecutarse. No obstante, el Gobierno municipal ya trabaja en el Presupuesto de 2025 y prevé presentarlo en los tres últimos meses de 2024.

"En pocas semanas van a tener ustedes encima de la mesa el proyecto de Presupuestos para el año 2025. Volverán a tener la mano tendida de este Gobierno para que hagan todas las aportaciones que estimen oportunas y que tengamos el mayor respaldo posible", decía el alcalde de Sevilla.

Así cerró José Luis Sanz el Pleno Extraordinario de este jueves, el que zanjaba el último trámite del Presupuesto de 2024 con la desestimación de la única alegación presentada por la AMPA del CEIP Mariana de Pineda. Con este anuncio, el primer edil abre una nueva página política en Sevilla en la que tratará acortar los plazos.

Las del 2024 han sido las cuentas más tardías de la historia de la ciudad. Se han aprobado ocho meses después de su presentación, cuando quedan poco más de cuatro meses para que acabe el año. La tardanza ha frenado muchos proyectos en la ciudad, como la renovación de los colegios o la reforma del Lope de Vega, dicen desde el Ayuntamiento.

Distancia respecto a la oposición

Sin embargo, el resto de grupos de la oposición insisten en que el Gobierno municipal no ha querido contar con ellos. La portavoz del PSOE, Sonia Gaya, reprochó al PP que no haya querido pactar un Presupuesto con ellos, al estilo de lo que su partido hizo con Ciudadanos y con Podemos-IU. "Les da alergia todo lo que no sea lo que ustedes digan", dijo

Cristina Peláez, por parte de Vox, se limitó a decir que el Presupuesto "debería haber entrado en vigor hace siete meses si el PP hubiese antepuesto a Sevilla ante intereses partidistas". Mientras, Ismael Sánchez, de Podemos-IU, insistió en el que el Gobierno municipal "no deja de improvisar en materia presupuestaria".

El último Pleno del curso político en Sevilla ha evidenciado la distancia entre el PP municipal y el resto de partidos. Varios de ellos le han reprochado precisamente que las cuentas se aprueben cuando solo le quedan cuatro meses al año, algo que desde el PP relacionan precisamente con el "bloqueo" de la oposición.

El alcalde insistía en que las cuentas podrían "haber sido apoyadas por PSOE, Podemos-IU o Vox", ya que no se enmarcan en ninguna ideología sino en "hacer que la ciudad funcione mejor y más ágil".

Volverá a buscar el acuerdo

Para los Presupuestos de 2025, Sanz quiere evitar que una situación similar se vuelva a repetir. Por ello, en el último Pleno del curso político ha aprovechado para tender la mano a la oposición con la idea de intentar que las cuentas del nuevo año puedan ejecutarse cuanto antes.

Según informan fuentes municipales, el Ayuntamiento tiene adelantado el proyecto de Presupuestos de 2025 y espera hacerlo público en el último trimestre del 2024. Una vez presentado, trabajará como todo el 2024 para conseguir el respaldo de alguno de los grupos políticos.

La abstención de cualquiera de los tres grupos de la oposición le valdría para sacarlos adelante. No obstante, los reproches del último Pleno anticipan que la negociación volverá a ser difícil.

Posibilidad de prórroga

No obstante, la situación es ahora más favorable para el Gobierno local. Si las conversaciones vuelven a resultar fallidas, podrá prorrogar unos Presupuestos que sí son suyos, al contrario de lo que sucedió al inicio de este año. Hasta ahora había tenido que trabajar con las cuentas del PSOE, aprobando modificaciones presupuestarias que debían ser debatidas en Pleno.

En cualquier caso, desde el PP no contemplan este horizonte. Se trabaja para presentar el Presupuesto y se volverá a intentar el acuerdo, tal como hicieron al inicio de la legislatura y durante el pasado mes de mayo.

En el peor de los casos, Sanz volverá a tener el as en la manga de la cuestión de confianza vinculada a los Presupuestos que le ha permitido aprobar las cuentas ocho meses después. No obstante, el plazo volvería a alargarse y se arriesgaría por segundo año consecutivo a la presentación de una moción de censura.

Con los Presupuestos de 2024 aprobados, el curso político ya está cerrado en Sevilla. El Pleno se va de vacaciones hasta septiembre, fecha a partir de la cual volverán a abordarse los múltiples frentes abiertos que hay en la ciudad. Será con las cuentas del 2025 ya en el horizonte. El PP en minoría volverá a buscar el respaldo para evitar que el trámite vuelva a alargarse hasta agosto.