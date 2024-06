La sevillana que pintó las uñas a Rosalía quiere seguir sus pasos en la música: "Las expectativas son muy altas"

Marina Daza quiere hacerse un nombre en el mundo de la música. A sus 29 años, trabaja sin descanso para abandonar su otro oficio, como artista de uñas. Su nuevo single, Luces Moradas, ya ha salido a la luz y es el primero con videoclip. "Las expectativas son muy altas", asegura.

Con él, espera captar la atención del público mayoritario y dar un salto en cuanto a su estatus. "Es el tema más diferente que he sacado", confiesa, ya que se estrena en el house, un estilo "más comercial".

En su otro oficio, no le ha ido nada mal. Lleva diez años trabajando en el negocio del Nail Art. Desde hace cuatro fundó la Santa Phobia, cuyo local está en Dos Hermanas. Le ha pintado varias veces las uñas a Rosalía. Es una "inspiración" para ella y estaría encantada de poder seguir sus pasos.

Hace varios años contactó con ella por redes sociales y quedó encantada por el estilo extravagante de Marina. Desde entonces mantuvieron la relación. Para los Grammy Latino de 2023, celebrados en Sevilla, la cantante catalana también recurrió a sus servicios.

"Era gracioso porque estaba haciéndole las uñas y a la vez también me estaban invitándo a eventos para hacer música", cuenta Marina sobre Rosalía. "Es una de las artistas que más me gustan. Es la primera que ha mezclado géneros sin importarle lo que digan. Ella me siguió y de vez en cuando hablamos", revela.

Además, también ha trabajado para otros artistas como India Martínez, Becky G, o Duki. Del mismo modo, ha cultivado el Nail Art con jugadores del Betis como Loren, Aitor Ruibal y Borja Iglesias. De hecho, este último llevó sus creaciones a Arabia Saudí para jugar la Supercopa de España en 2023.

Pinta uñas para "cumplir" su sueño

Asegura esta sevillana que el negocio de las uñas le ha permitido abrirse puertas en el mundo de la música. En primer lugar, porque le aporta recursos para hacer sus propias canciones. Por otro lado, porque le ha permitido tener "muchos contactos que se dedican a ello". "Uso este trabajo para cumplir mi sueño", reconoce claramente.

Desde esta madrugada, está disponible Luces Moradas. Es el decimoquinto single de esta sevillana. Siempre ha cantado, pero se lanzó al negocio de la música hace año y medio. Desde entonces ha sacado una canción cada mes. En esta ocasión, ha sido producida por varios de sus referentes como Pedro Calderón, quien ha trabajado, entre otros, con JC Reyes.

Marina Daza, con el vestuario de su videoclip en Luces Moradas. E. E. Sevilla

La apuesta ahora es mayor, ya que viene acompañada de videoclip. En él aparece junto a varias figuras conocidas en la escena musical sevillana como Emporio o el propio Pedro Calderón.

Marina Daza espera que la canción sea muy escuchada en el verano. "Va de que te empieza a gustar tu amigo y no lo puedes decir porque quieres que siga siendo tu amigo", confiesa.

Sus temas suelen ser universales. De hecho, asegura que comenzó a hacer música por un desamor. "Lo dejé con mi pareja. Él era músico y veía lo que hacía y me empujó a lanzarme. La música me sirvió de terapia. Coincidió con que estaba desahogándome", revela.

Tema "muy pegadizo" y "de verano"

Con Luces Moradas, el desamor ya está superado. "Las expectativas son muy altas", dice Marina, ya que es un tema "muy pegadizo y de verano". "Se puede sentir identificada gente de todas las edades", anticipa.

Con sus anteriores temas, ya se viene ganando un respeto en la escena musical. Con Que me quiera más, que salió en marzo, ha superado las 9.000 visualizaciones. Con su acústico de Título de Santa, rebasó las 37.000 escuchas en Spotify. En plataformas como Club 113 también ha recibido el apoyo de los fans.

Marina Daza se define como una artista "muy versátil", que toca todos los estilos. Se ha atrevido con Luces Moradas en el house, pero no es su género habitual. "Es lo más moderno que he estado haciendo", revela. "He hecho temas en los que hay flamenco y con marchas de Semana Santa. Me gusta mucho fusionar y nunca me puedo encasillar", añade.

"Los pies en el suelo"

Por el momento, está muy orgullosa de lo que está consiguiendo. "Desde el primer momento, la gente que se dedica a la música está valorando mucho mi trabajo", cuenta. "Solo queda que los oyentes vayan aumentando poco a poco", dice.

En cualquier caso, Marina tiene "los pies en el suelo", aunque es "ambiciosa". Aspira a vivir de la música y abandonar su trabajo en el Nail Art, pero sabe que no va a ser inmediato. "Soy consciente de que llevo muy poco tiempo. Esto es un camino muy largo”, puntualiza. Además, sabe que el éxito "depende de la suerte" en muchas ocasiones.