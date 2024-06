PP y PSOE negociarán la próxima semana poner fin a la barra libre de pisos turísticos en Sevilla

Sevilla seguirá sin limitar sus pisos turísticos por ahora. Esto es así porque la oposición, en bloque, votó contra la norma que pretendía ponerles coto y que el PP llevó al Pleno ordinario de junio que se celebró este jueves. Jaque al intento de limitar estas viviendas. Pero no es mate aún.

Porque tanto el PP como el PSOE se han comprometido a verse la próxima semana para iniciar la negociación de un nuevo texto. La cita es el lunes a las 9 de la mañana en el Ayuntamiento de Sevilla.

Fue el edil socialista Francisco Páez quien lanzó el guante durante el Pleno. "Vamos a negociar, ponga sitio y hora". El PP lo recogió y les citaron el próximo lunes. Sobre la mesa estará el texto que este jueves llevaron los populares y que suponía limitar al 10 por ciento el número de vivienda turística en cada barrio.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, afeó durante el Pleno a la oposición su postura. El primer edil señaló que no se puede estar en contra del turismo y, a la vez, votar contra la limitación de los establecimientos para visitantes.

Sea como fuere, el plan para poner coto a los pisos turísticos no está muerto. Solo hiberna hasta la semana que viene. Pero ¿qué pide el PSOE para votar a favor de esta cuestión de la mano del PP?

"Muy laxa"

Señalan fuentes socialistas que en el texto que rechazaron se ha hecho una interpretación de la norma "muy laxa". Creen que el 10 por ciento como tope que quiere plantear el PP es excesivo.

Creen, además, que si se pone un límite del 5 por ciento en una zona y en otra del 3 por ciento "es un efecto llamada para poner el piso turístico donde solo se puede al 3 por ciento, que será más demandado".

Los socialistas, que sí apoyaron la norma del PP que ayer tumbaron, justifican su voto alegando que hay que analizar zona por zona. Y que, además, ha habido una falta de negociación que ahora creen que se puede corregir.

Sin la norma aprobada

Mientras, el tiempo corre y las licencias para pisos turísticos se siguen sumando. Porque ahora mismo, sin la norma aprobada, no hay ninguna forma de decirle no a quien quiera inscribir un piso para alquiler vacacional.

Fuentes del PP se mostraban este jueves "perplejos" por una actitud de la oposición que no comprenden. Si están en contra de los pisos turísticos, ¿por qué votan en contra de la norma, que era una forma de iniciar la limitación? En el partido repiten esta idea en público y en privado.

Sin embargo, se sentarán a hablar con el PSOE. Así lo indicó ayer le concejal de Urbanismo, Juan de la Rosa. Y así lo señalan desde el partido a EL ESPAÑOL. Aunque creen que su norma era acertada y estaba trabajada, están abiertos a mejoras.

De la Rosa, que estará el lunes sentado con el PSOE, se mostró especialmente duro con dicho partido y su actitud en el Pleno con esta cuestión. Calificó de "esperpéntico" el voto tanto del PSOE como del resto de la oposición.

Voto a favor del PSOE

Además, el edil recordó que la norma "se aprobó con el voto favorable del Partido Socialista el 12 de junio en el Consejo de Gobierno de Urbanismo, con toda la documentación, con todas las alegaciones que entraron en tiempo y forma, con un informe jurídico, de secretaría, de intervención, y el 17 de junio se descuelgan, con todo lo que usted dice, que no están registradas las alegaciones".

Dentro de este contexto, De la Rosa defendió que el equipo de Gobierno lleva trabajando "desde el minuto uno" en este asunto, y, a su vez, ha subrayado que en un año el Ayuntamiento ha demostrado que "esto ha sido una prioridad".

"Hicimos una consulta popular con más de 653 propuestas, hemos hecho un estudio, y hemos esperado a que se aprobase el decreto de la Junta de Andalucía, que se aprobó el 29 de enero y entró en vigor el 5 de marzo. En definitiva, lo que se trae hoy aquí es un acuerdo de limitación que es lo que nos permite la Junta de Andalucía", ha apostillado.

A este respecto, el delegado de Urbanismo ha advertido que el turismo es un asunto que "tenemos que abordar de forma urgente", y "lo que va a hacer la oposición hoy es totalmente lo contrario, es volver a paralizar una iniciativa del equipo de Gobierno", espetó.

Hasta 14 alegaciones

Con respecto a las alegaciones que no aparecen en el expediente, según afirma la oposición, De la Rosa argumentó que "hay 14 alegaciones que se responden perfectamente en un informe jurídico", y de esas 14, "siete son exactamente iguales, con el mismo texto, que se presentan todas el 3 de mayo, y ninguna corresponde a que lo solucione el decreto de la Junta de Andalucía, porque solo nos habilita el Ayuntamiento a limitar las viviendas de uso turístico, por lo que esas siete alegaciones no tienen nada que ver con lo que traemos hoy".

En definitiva, ha concluido De la Rosa, "hay 14 alegaciones que no se admiten porque no entran en lo que se debate hoy. Hoy se debate la limitación que tiene habilitada el Ayuntamiento en las viviendas de uso turístico. "Nos guste o no, hay un denominador común, que es el asunto del turismo, que tenemos que arreglar, y hoy le vuelven a pegar una patada para adelante y son incapaces de aportar ni de ser propositivos en la ciudad de Sevilla", zanjó.

Con el no rotundo de Vox y de IU-Podemos, la esperanza del PP para sacar delante la norma pasa necesariamente por el PSOE. Los socialistas, como se ha señalado, no se resisten a negociar. Pero, mientras no alcancen un acuerdo, el problema se irá haciendo más grande. Ahora mismo hay barra libre de pisos turísticos en Sevilla porque ninguna normativa los prohíbe.