Salustiano, un mes después de su Cristo "joven y bello": "No aceptaré más encargos de carteles de Semana Santa"

Salustiano García (Villaverde del Río, Sevilla, 1965) tiene clara una cuestión tras ser el artífice del cartel oficial de la Semana Santa de Sevilla más comentado de los últimos 44 años: no aceptará más encargos de carteles para anunciar esa semana del año en la que Cristo resucita.

Sus obras las conocen en Miami, San Francisco, Los Ángeles, Chicago, Estocolmo, Nueva York, Basilea, Estambul o Hong Kong, entre otras ciudades del mundo, pero ninguna ha generado la controversia de su pintura dedicada a las cofradías de Sevilla.

Personalidades de todos los ámbitos, como el Dalái lama, la actriz Sharon Stone o los cineastas David Lynch y Oliver Stone, han admirado sus innovadoras y rompedoras obras. Hasta el próximo Miércoles Santo, algunas de ellas pueden verse en Cajasol.

Desde su estudio de Valencina de la Concepción, una localidad a 16 kilómetros de Sevilla, ha conseguido que se hable de él en medio mundo. El Consejo de Hermandades y Cofradías edita el cartel de la Semana Santa desde 1980, pero hasta esta edición no había tenido tanta trascendencia.

Tras digerir la vorágine en la que se vio envuelto, el artista concede una entrevista EL ESPAÑOL para hacer balance de todo lo llovido cuando se cumple poco más de un mes de la presentación de este cartel que, con sus defensores y detractores, pasará a la historia por su gran repercusión.

¿Qué balance hace sobre las primeras semanas de su exposición en Cajasol?

No es mi primera exposición en Sevilla, pero es cierto que llevaba mucho tiempo sin exponer en mi tierra. Desde su inauguración han habido colas. La organización nos han contado que la media de visitas, en muchos casos, asciende a 600 personas por hora. Con este dato, puedo decir que el balance hasta ahora es inmejorable.

Detalle del tondo original de Salustiano que sirvió para el cartel de la Semana Santa de Sevilla Pablo Lastrucci Sevilla

¿Ha supuesto el encargo de este cartel un antes y un después en su trayectoria profesional?

Ha sido una experiencia bonita, qué duda cabe, pero a lo largo de mi carrera he tenido otros muchos momentos bonitos y extraordinarios. Una vez inaugurada la exposición, he vuelto a mi rutina anterior: mis exposiciones, mis viajes y, en suma, atender los proyectos que dejé aparcados durante el tiempo que dediqué a realizar el cartel.

Sabe que ahora le llamarán de todas partes para hacer carteles de Semana Santa, ¿aceptará estos encargos?

Sí, ya lo han hecho. Este proyecto del cartel ha sido muy intenso. Cuando era niño cantaba en el coro de la iglesia de mi pueblo, una de las canciones decía "madre, una flor con espinas es bella". Pues a pesar de las espinas que hemos encontrado en el camino, esta experiencia ha merecido la pena. Dicho esto, no aceptaré más encargos. Mis compromisos, mis galerías y mis coleccionistas llevan esperándome pacientemente más de 4 meses.

"El cuadro no está en venta. Quiero aclarar que no se trata de un "print" del cartel, sino que es una edición limitada del cuadro original"

En Wallapop están vendiendo las copias gratuitas que ha editado el Consejo por más de 100 euros, ¿qué le parece esto?

Es agradable que guste el cartel y que se haya convertido en un objeto de deseo. Los 7.000 carteles impresos se repartieron en menos de 3 días. Parece que la realidad nos está dando la razón, tanto al Consejo de Hermandades como a mí. El cartel ha gustado mucho. Y no sólo en Sevilla, pues me han llegado cientos de peticiones del cartel de todo el mundo. No he respondido a ninguna de las críticas que he recibido desde que se presentó el cartel. Esta aceptación mayoritaria está siendo la encargada de responder a aquellas críticas.

Si el Consejo de Hermandades de Sevilla quisiera vender copias del cartel o hacer 'merchandising', ¿tiene los derechos de la obra para hacerlo?

Los derechos de autor siempre pertenecen al autor. Nadie puede hacer uso comercial de mi obra sin mi autorización expresa.

El tondo original del cartel de Salustiano expuesto en Cajasol Pablo Lastrucci Sevilla

Dijo que el tondo sería un regalo para su hijo Horacio. ¿Lo mantiene o está abierto a venderlo?

Sí, el cuadro pertenece a la colección privada de mi hijo.

Si uno de los 200 "prints" que están vendiendo en la galería de Aurora Vigil-Escalera, en Gijón, cuesta 2.400 euros cada uno, ¿qué valor tiene ahora mismo el tondo original?

Quiero aclarar que no se trata de un "print" del cartel, sino que es una edición limitada del cuadro original. Y el cuadro no está en venta.

¿Cómo se sintió cuando tantos cofrades rechazaron su obra? ¿Lo esperaba?

Quien representa a todas las cofradías y hermandades de Sevilla es el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Ellos recibieron el cartel, en bloque, con los brazos abiertos, emocionados... Depositaron su confianza en mí, en mi trayectoria como artista, y están encantados con la obra.

"El cartel se ha convertido en un fenómeno sociológico. A la semana de su aparición había universidades estudiando la repercusión a nivel mundial"

Que a algunos cofrades no les haya gustado es algo que entra dentro de lo normal. No se puede pretender gustar a todo el mundo. Los artistas sabemos que nuestro trabajo está expuesto a las críticas. Yo sigo mi camino independientemente de estas críticas y, sobre todo, de los halagos y alabanzas. Muchas veces le digo a los jóvenes artistas que los halagos pueden hacer más daño que las críticas.

Horacio García y Salustiano García posando junto al tondo original EFE

¿Considera que los sevillanos, en general, carecen de conocimiento del mundo del arte, más allá del patrimonio cofrade?

Sevilla es una ciudad preciosa, una de las más hermosas del mundo. Esta belleza es una gran maestra para todos nosotros. Creo firmemente que Sevilla es un pueblo muy culto en lo artístico y posee una fina sensibilidad para reconocer y apreciar el arte. Si bien es cierto que somos muy tradicionales, tenemos una mente abierta, sólo que alguno de nosotros necesitamos un poco de tiempo para hacer la digestión de lo nuevo.

Hay quienes admiran su obra, pero no ven en ella representada a la Semana Santa de Sevilla. ¿Qué les responde?

Primero, que están en su derecho de verlo así y lo respeto, pero no estoy de acuerdo. Podría estar hablando durante horas de las conexiones entre el cartel y la Semana Santa de Sevilla.

No me refiero solamente a los elementos que lo componen, y que son los de los cristos del Cachorro y del Amor, o que el fondo con las letras es similar en colores y tipografía a la bandera de la ciudad; sino a la estética, la rotundidad, la finura, la elegancia que es muy afines a Sevilla y al concepto que de esa estética tienen los sevillanos.

¿De qué museos y galerías de arte le han llamado para llevar el cartel y el tondo?

Muchos, y aún tengo muchos correos electrónicos sin abrir, de manera que pueden ser aún muchos más.

Han hecho versiones de su cartel con personajes tan sevillanos como 'El Pali' o el rockero Silvio, ¿cómo se lo ha tomado?

El cartel se ha convertido en un fenómeno sociológico. A la semana de su aparición había universidades -la Universidad Loyola, por ejemplo- estudiando la repercusión a nivel mundial, y no sólo local o nacional, del cartel. En la actualidad, la aparición de los memes es el pan nuestro de cada día y han venido para quedarse. ¿Qué me parecen estos memes? Inevitables.

El cartel la Semana Santa de Sevilla 2024, de Salustiano García, en Cajasol Pablo Lastrucci Sevilla

El cartel ha movido conciencias, ¿fue su intención o ha sido algo fortuito?

Mi intención fue llana y sencillamente la de hacer un cartel que anunciara la Semana Santa de Sevilla, y lo hice desde el respeto y atado a la tradición del arte sacro de los últimos siglos en Europa. Quise hacer una obra espiritual y bella. Todo lo que se ha generado alrededor es ajeno absolutamente a mí y a mi intención.