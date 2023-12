El vecino de Morón al que esquiva la suerte del sorteo de la Lotería de Navidad: no le ha tocado por un número

Javier -nombre ficticio porque prefiere no revelar su identidad- es el dueño de un restaurante en Morón de la Frontera, en Sevilla. La suerte, por ahora, le ha esquivado por lo pelos. Porque de todos los décimos que lleva de la Lotería de Navidad, lleva el 45.553.

Pero el segundo quinto premio que ha vendido su vecino lotero es el 45.353. Ha perdido 6.000 euros por un número. Además, eran sus vecinos los que vendían el agraciado.

Él se lo toma con humor. "No elegí el número, la verdad". La llamada le pilla descargando la mercancía para abrir su restaurante. Por ahora, y sin premio, no tiene previsto cerrar. No hay celebración.

Sí que la hay en el local de enfrente. Es la administración de Rafa y de Curro Valladares. El Búho de la Fortuna, se llama. Estos dos hermanos gestionan la administración de lotería desde hace 20 años. Contentos, mucho. Pero aún no saben cuántos décimos han vendido.

Uno de ellos, desde luego, no ha sido a Javier. Él sigue con la faena en su restaurante. Tampoco hace mucho drama de su mala suerte. "A ver, llevo muchos décimos. Tengo mucho compromiso".

Entre los que él vende, los de los proveedores, los que le llevan los clientes... "Muchos, muchos", se ríe. Pero no dice un número.

De todos modos recuerda que la suerte no le es siempre esquiva. Otros años ha visto dinero. "Me han tocado ya dos quintos premios en años pasados", indica. Y aún queda mañana por delante.

Actuación de Navidad

Con la de números que lleva, puede que haya opciones, dice. Mientras, los loteros hermanos se reúnen en la administración. Uno de ellos había ido a ver la actuación de Navidad de su hijo al colegio.

"La Lotería es todos los años pero lo de mi hijo solo una vez", señala. Por eso no lo perdona aunque sea 22 de diciembre y él lotero.

Por ahora no saben cuánto han vendido. Llevaban una serie. "Son diez décimos y al menos uno hemos vendido. Pero no sabemos si serán los diez o solo tres o cuatro", explica uno de los hermanos.

