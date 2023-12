Sorteo de Navidad: el 01.568 cae en Utrera, Camas, Alcalá de Guadaíra y la Calle Sierpes

El 01.568 ha sido otro quinto premio repartido en Sevilla. Según Según Loterías y Apuestas del Estado, ha caído en Camas, Utrera, Alcalá de Guadaíra y hasta en la calle Sierpes.

Los niños de San Ildefonso dejan 60.000 euros a la serie, 6.000 euros al décimo, en Avenida de María Auxiliadora, en Utrera; en Julio César, en Camas; en el centro comercial Los Alcores, en Alcalá de Guadaíra, y en la Calle Sierpes, en Sevilla.

En la administración de Utrera de la avenida María Auxiliadora están muy contentos. Han vendido varios décimos del 1.568."Somos como la Doña Manolita de Utrera", bromea Encarni, una de las dependientas. "Tenemos colas porque hemos dado muchos premios", añade.

Encarni no llevaba el número premiado pero no le da rabia. "No se pueden llevar todos", explica. "Es que aquí llevamos muchos", subraya.

También alegría en Sierpes. "Hemos vendido como una serie, al principio de todo, en verano. Seguramente se ha ido con turistas, estará muy repartido", apunta José Miguel Delgado, el lotero.

Tiene experiencia en dar premios. Esta administración ha dado en años anteriores un tercer premio de la Lotería de Navidad y el Gordo del sorteo de El Niño. En el bar de enfrente, Robles Laredo, lamentan haber visto pasar la suerte. "¡Vaya por Dios! Ese no lo llevamos", apuntan los camareros.

