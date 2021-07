Premios Emmy 2021: 10 curiosidades y récords a tener en cuenta antes de que lleguen las nominaciones

La carrera de los Emmy 2021 ya ha comenzado. El próximo martes 13 de julio se anunciarán las nominaciones de los premios que reconocen lo mejor de las series de televisión en el último año, y en ese momento haremos los análisis correspondientes, pero antes, repasaremos de algunas curiosidades que nos dejan las candidaturas de este año.

Esta edición promete una gran renovación en las categorías de drama y comedia. Debido a los retrasos que sufrió la industria el año pasado por la pandemia, solo un 25% de los títulos nominados en 2020 son elegibles en 2021. En drama, las únicas que pueden repetir son The Crown, El cuento de la criada y The Mandalorian; mientras en comedia, la única que repetiría sería El Método Kominsky, porque el resto finalizaron o no han emitido temporada nueva, lo que deja siete plazas libres en la categoría.

Con todo tan abierto, es difícil hacer previsiones y será interesante ver cómo queda el listado definitivo. Estos son algunos de los récords que podrían romperse este año y otros datos curiosos que está bien conocer antes de que se anuncien las nominaciones.

1. 'Friends', 'El Ala Oeste de la Casa Blanca' y 'El Príncipe de Bel-Air' son candidatas este año

Sterling K. Brown y Martin Sheen en 'A West Wing Special to Benefit When We All Vote'. HBO Max

Los astros se han alineado para que estas tres series que se estrenaron en la década de los 90 sean candidatas a recibir una nominación en 2021. Todas estrenaron especiales en el período de elegibilidad (1 de junio de 2020 - 31 de mayo de 2021), las dos comedias en formato reunión, y el drama de Aaron Sorkin una recreación de uno de sus episodios de la tercera temporada para animar a los ciudadanos al voto en las elecciones presidenciales. Los tres son originales de HBO Max y compiten en la categoría de Especial de variedades (pregrabado).

2. Courteney Cox podría conseguir su primera nominación en los premios

Durante las 10 temporadas de Friends, la serie de NBC consiguió 62 nominaciones en diferentes categorías de los Emmy, pero la actriz que interpretó a Monica Geller es la única de los seis protagonistas que nunca estuvo nominada. Si el especial Friends: The Reunion es nominado, Cox recibiría su primera nominación en los premios, aunque no sería en la categoría de interpretación, sino como productora ejecutiva, crédito que comparte con el resto del reparto.

3. Ethan Hawke también podría estar nominado por primera vez y opta a varias categorías

Ethan Hawke en 'El pájaro carpintero' ('The Good Lord Bird'). Movistar+

Hawke ha estado nominado cuatro veces en los Premios Óscar, dos como secundario (Training Day, Boyhood) y dos como coguionista (Antes del Amanecer, Antes del anochecer), pero nunca ha conseguido una en los Emmy. Este año es candidato en tres categorías por la miniserie El pájaro carpintero (que aquí se puede ver en Movistar+): actor secundario, productor y guionista.

4. ¿Hará historia MJ Rodriguez?

MJ Rodriguez en la temporada 3 de 'Pose'. HBO

Pose tiene muchas probabilidades de conseguir la nominación en la categoría de mejor serie de drama, porque ya ha conseguido reconocimiento en las ediciones anteriores de los premios. En aquellas ocasiones, se echó en falta que se hubiera nominado a algunas de sus actrices, pero con la última temporada los votantes tienen la oportunidad de incluir a MJ Rodriguez entre las candidatas a mejor actriz protagonista.

De hacerlo, sería la primera actriz trans en conseguir una nominación en una de las categorías principales de interpretación, después del hito conseguido por Laverne Cox, que tiene cuatro nominaciones como actriz invitada por Orange is The New Black.

5. Jean Smart puede igualar un récord que está en manos de Betty White

Jean Smart protagoniza 'Hacks'. HBO Max

La protagonista de la aclamada comedia Hacks de HBO Max (que aún no puede verse en España), es una de las claras candidatas en su categoría. Si consigue la nominación, estará a un paso de compartir con la legendaria Betty White el récord de haber ganado estatuillas en las tres categorías interpretativas de comedia. Ya tiene dos como actriz invitada por Frasier y una como secundaria por Samantha Who. Este año también opta al premio como secundaria de miniserie, por Mare of Easttown, por lo que podría irse a casa con dos Emmy por dos papeles diferentes.

6. Julia Louis-Dreyfus a un paso de romper el récord de intérprete con más Emmy en la historia

El récord de actor o actriz con más premios de interpretación lo comparten Cloris Leachman y Julia Louis-Dreyfuss, con ocho estatuillas cada una. En esta edición, la protagonista de Veep estaría cerca de romperlo si consigue la nominación como actriz invitada de drama por su aparición especial en Falcon y el Soldado de Invierno.

7. En esta edición puede haber dos actrices nominadas por el mismo papel

Olivia Colman y Claire Foy en la temporada 4 de 'The Crown'.

Olivia Colman es candidata a mejor protagonista de drama por su papel de la Reina Isabel II en The Crown, pero en la cuarta temporada Claire Foy, su predecesora, tuvo una aparición especial en un flashback por el que también podría conseguir la nominación como actriz invitada.

8. 'The Crown' aspira a su primer Emmy en drama por la cuarta temporada

La serie de Netflix es una de las favoritas a mejor serie de drama este año. De conseguirlo, sería su primer galardón en la categoría y lo ganaría por su cuarta temporada, algo que no se consigue desde hace 36 años, cuando ganó Cagney & Lacey en 1985.

9. 'The Crown' a la caza del triplete en los premios más importantes de drama

Josh O'Connor y Emma Corrin en 'The Crown'.

Emma Corrin y Josh O'Connor son favoritos en las categorías de mejor actriz y actor protagonistas de drama; si ambos consiguen alzarse con la estatuilla, y también lo hace The Crown, será la primera serie en conseguir este triplete desde que lo hizo Homeland en 2012 con su primera temporada.

10. Este año habrá menos nominados en algunas categorías

El número de nominados por categoría depende del número de inscripciones que se hayan realizado en cada una de ellas. En el último año, debido a la pandemia, hubo un ligero descenso en el número de series y temporadas estrenadas en Estados Unidos, por lo que el número final de plazas se ha visto afectado. Por ejemplo, en las categorías de mejor protagonista de comedia solo habrá cinco nominados este año (uno menos que el anterior) y en las de secundarios siete (en lugar de ocho en 2020).

Las nominaciones a los premios Emmy 20201 se anunciarán el 13 de julio, a las 17:30h (España).

