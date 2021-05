'Friends' es hoy más que nunca un éxito irrepetible, las cadenas en abierto ya no apuestan por las sitcoms

Una de las conclusiones que se puede sacar de los Upfronts de 2021 es que las cadenas de televisión en abierto de Estados Unidos ya no apuestan por las sitcoms. El que era tradicionalmente uno de los géneros con mayor presencia ha desaparecido casi por completo entre las novedades que preparan para el próximo otoño y, como destacan en Deadline, es la primera vez desde que coexisten las cuatro cadenas generalistas, dos de ellas (FOX y NBC) no tienen ninguna nueva comedia en sus parrillas.

The Big Bang Theory, Modern Family y Mom fueron las últimas comedias de largo recorrido en emisión y con sus finales acaba definitivamente una era. Las comedias que se han estrenado a partir 2015 siempre están en la burbuja de la cancelación, y la mayoría no suelen pasar, con suerte, de la tercera temporada, aunque lo habitual es que no lleguen a la segunda. Y esto no parece que vaya a cambiar en los años venideros.

El modelo televisivo se ha transformado radicalmente con la llegada de la televisión en streaming, no solo desde el punto de vista de negocio, también del comportamiento de la industria y el tipo de contenidos que se producen. Ahora se apuesta más por los géneros híbridos y, en el caso de las series en abierto, lo que se busca son remakes, spin-offs, reboots o procedimentales que se deriven de una franquicia ya asentada o que tengan potencial para convertirse en una.

'Ted Lasso' regresa este verano a Apple TV+

Otro de los grandes cambios, uno que además se ha visto acentuado por los recortes y sobrecostes de los protocolos de seguridad por la pandemia, es un aumento en las coproducciones con estudios pertenecientes a otros conglomerados, pero a lo que se aspira es a que todo se quede en casa, y ahora más que nunca, porque el negocio del streaming ha adquirido una relevancia que no va a perder.

Se alega que hacer comedias de éxito se ha convertido cada vez en una tarea más difícil, que lo que funcionaba hace diez años ya no triunfa ahora, y que es, por lo tanto, un negocio poco rentable. Pero The Office y Friends siguen siendo dos de las series más populares en todo el mundo y el especial Friends: The Reunion ha confirmado que el vínculo emocional que se desarrolla con personajes que nos acompañan durante varios años es eterno.

A pesar de la cautela de las cadenas, el público ha demostrado estar ávido de comedias y de series sencillas con un tono inspirador y optimista, tal como lo demostró el éxito de Ted Lasso y Schitt's Creek el año pasado. No sería justo atribuirlo simplemente al hecho de que coincidieron en el tiempo con el confinamiento. Necesitamos las comedias más que nunca, esperamos que no las dejen morir.

También te puede interesar...

• Los 10 episodios más divertidos de 'Friends', el plan perfecto para ver antes del especial 'The Reunion'

• Crítica: 'Mythic Quest' sigue siendo en la temporada 2 una de las mejores comedias de la actualidad

• 'Ted Lasso': Apple TV+ lanza tráiler y pone fecha de estreno a la temporada 2 de su serie revelación de 2020