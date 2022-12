Por qué Chandler Bing es el mejor personaje de 'Friends'

En muchas ocasiones se han hecho encuestas para que los fans de Friends voten por su personaje favorito. En una ocasión, la cuenta de Twitter @scenesofriends (Friends Scenes) hizo una encuesta cuyo resultado puso de manifiesto que Ross Geller era el personaje preferido, seguido de Chandler Bing. Esto indignó mucho porque verdaderamente muchos fans consideran que Chandler Bing es el mejor personaje, sin discusión posible.

"Chandler":

Porque finalizó en el segundo lugar de la encuesta realizada por @scenesofriends para elegir a los 15 mejores personajes de #FRIENDS pic.twitter.com/kHi2RuXVgj — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 15, 2020

Sin embargo, el actor que interpretaba a Chandler, Matthew Perry, confesó recientemente que estaba luchando contra una adicción en el momento en el fue elegido para este papel.

Él mismo confesaba que durante los rodajes se encontraba bajos los efectos del abuso de sustancias, y que esto se puede ver en el programa. En consecuencia, no es capaz de ver ni un solo capítulo en la actualidad.

El actor contaba que: "Estaba tomando 55 Vicodin al día, pesaba 128 libras, estaba en Friends siendo visto por 30 millones de personas, y es por eso por lo que no puedo ver el programa".

Jennifer Aniston y Matthew Perry en 'Friends: The Reunion'.

"Podía ir a beber, tomar opiáceos, tomar cocaína. Me di cuenta temporada a temporada por cómo me veía. Por eso no quiero verlo, porque eso es lo que veo". De esta forma, en los rodajes se encontraba bajos los efectos de algunas drogas, aunque no concretamente bajo el efecto del alcohol.

Esto supuso que Matthew Perry tuviese ciertos comportamientos durante la grabación que, sin embargo, todo el mundo percibía como graciosos. Cabe destacar que en la época los guionistas permitían a los actores apropiarse de cierto modo de los personajes e ir moldeándolos a su gusto.

Lo que representa Chandler

Además de su sentido del humor, los fans aman a Chandler por lo que representa. Chandler sería el amigo de todos aquellos que son especiales, que destacan por encima de los demás por tener algo que los demás no tienen. Al final Chandler es una persona normal, con un trabajo normal, y con problemas normales.

En ocasiones también se representa a Chandler como "el antihéroe", debido a que es un personaje que al final fracasa, como todas las personas, y se ríe de sus fracasos. No es como Joey, que en muchas ocasiones se presenta como una persona exitosa, o como Ross, que se desvive por su trabajo. Este no es el caso de Chandler, ni en un aspecto, ni el otro.

La evolución de Chandler es muy importante a lo largo de toda la serie, de hecho, es la más llamativa porque pasa de ser "un payaso triste" a tener un trabajo que le gusta y una familia a la que ama. Al final, a pesar de todo Chandler termina convirtiéndose en el mejor amigo, el mejor marido, así como el mejor personaje de Friends, aunque desgraciadamente, Matthew Perry no se estuviese sintiendo así.

