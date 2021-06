3 series para ver y maratonear este fin de semana en Netflix, HBO y Apple TV+ (18-20 junio)

Para el fin de semana del 18 al 20 de junio os traemos una selección de tres series recomendadas que son perfectas para ver y maratonear, y que podéis encontrar disponibles bajo demanda en los catálogos de Netflix, HBO y Apple TV+.

Una de estreno que no te puedes perder, una ideal para maratonear y una joya que debéis descubrir. Esperamos que las disfrutéis.

El estreno que no te debes perder: 'Physical' (Apple TV+)

Trailer español | 'Physical' | Apple TV+

De qué va

Sheila Rubin es un ama de casa de los años 80, dedicada a las tareas en el hogar y a apoyar la carrera política de su marido. Sin embargo, cuando nadie la ve, es una mujer divertida y diferente, que intenta combatir las inseguridades generadas por su aspecto físico. Un día, encuentra su vocación en el mundo del aerobic y se convierte en un icono para la sociedad del momento.

Por qué debes verla

Sheila parece encantadora y perfecta desde fuera y, en palabras de Rose Byrne (Mrs. America), la protagonista de la serie, esa es la idea detrás de Physical: poder ver qué es lo que está pasando realmente por la cabeza de una persona autodestructiva que está en un matrimonio disfuncional, tiene una actitud ambivalente con la maternidad y no tiene control sobre sus actos".

Eso que está pasando por su cabeza se nos revela a través de un monólogo interior que demuestra que el suyo es un personaje muy complejo; una antiheroína que tiene una facilidad pasmosa para mentir, meterse continuamente en problemas y mostrarse despiadada con los demás, pero sobre todo con ella misma. Y Byrne la borda.

Perfecta para maratonear: 'La señora Fletcher' (HBO)

'La señora Fletcher' - Tráiler - HBO

De qué va

Eva Fletcher es una divorciada con síndrome del nido vacío que, después de dejar a su hijo adolescente en la universidad, empieza a redescubrirse a sí misma y a disfrutar de su propia sexualidad. Eva y su hijo empezarán una etapa en la que conocerán gente nueva y empezarán a replantearse las vidas que habían vivido hasta ahora.

Por qué debes verla

A esta miniserie basada en una novela de Tom Perrota (The Leftovers) vamos por Kathryn Hahn (Bruja Escarlata y Visión) y por ella nos quedamos. Su Eve nos seduce desde el primer minuto, tanto como la madre que parece no ser consciente del hombre en el que se ha convertido el hijo que ha criado, como la mujer que se redescubre a sí misma sin definirse en relación con otros.

Eve es el centro emocional y también la responsable de los momentos más divertidos y los más incómodos, porque si tienes a Hahn como protagonista de tu serie, sabes que puedes confiar en que le sobran talento y carisma para vender lo que sea.

Una joya por descubrir: 'Feel Good' (Netflix)

'Feel Good' - Tráiler - Netflix

De qué va

Después de una de sus actuaciones como monologuista en un club nocturno, Mae conoce a George, una chica con la que conecta inmediatamente. A los 10 minutos del primer episodio ya han pasado varios meses, están viviendo juntas y la convivencia parece tan fácil entre ellas, que no se han dado cuenta de que en realidad no se conocen. Ahí es donde comienza la historia.

Por qué debes verla

Esta serie británica de 12 episodios de media hora conjuga muy bien el drama y la comedia para contarnos la historia de una pareja en la que todo funciona bien porque están viviendo en una burbuja que no es real. Las cosas que no se han contado pesan mucho. Mae tuvo problemas de adicción a las drogas en el pasado y George mantiene su relación en secreto porque esta es su primera experiencia romántica no heterosexual.

Feel Good establece un paralelismo entre el romance y la adicción, pero cuando se pone divertida no hay quien le gane. Las dos protagonistas y el resto de personajes (el de la madre de Mae está interpretado por la siempre fantástica Lisa Kudrow) son encantadores y se ganan rápidamente nuestro cariño. Es una comedia romántica diferente y muy especial que sabrá robarse vuestros corazones.

