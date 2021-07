Así es 'Depredadores', la docuserie de HBO sobre la investigación que destapó el escándalo Harvey Weinstein

En octubre de 2017 se publicaron en Estados Unidos dos artículos de investigación que denunciaban el largo historial de abusos y corrupción de un hombre que hasta ese momento parecía intocable en Hollywood: Harvey Weinstein. Ese momento es uno de los que cambió el curso de la historia del siglo XXI, pero el camino hasta allí no fue nada fácil, tal como podemos comprobar en Depredadores: El Podcast, la apasionante serie documental que ha estrenado HBO.

Ronan Farrow nos da acceso en esta serie a entrevistas con las fuentes de su reportaje From Aggressive Overtures to Sexual Assault: Harvey Weinstein’s Accusers Tell Their Stories, publicado en The New Yorker, su podcast y libro Depredadores: El complot para silenciar a las víctimas de abuso (editado en España por Roca Editorial), que incluye los testimonios de mujeres que denunciaron los abusos de Weinstein, otros periodistas que habían intentado destapar el caso años atrás, investigadores privados, espías y asistentes que trabajaron para el entonces más poderoso productor de Hollywood.

Cinco minutos. No arruines tu amistad conmigo por cinco minutos Harvey Weinstein a una de sus víctimas

Estas palabras las escuchamos en el primer episodio en la voz del propio Harvey Weinstein, una grabación a la que tuvieron acceso el FBI y un juez que desestimó el caso. Es una de las tantas pruebas que habrían permitido detener hace años a un depredador en serie que campó a sus anchas durante décadas. Lo hizo bajo el amparo no solo de su círculo íntimo o del silencio de los que conocían lo que era un secreto a voces, también de los medios, las fuerzas policiales y la élite política.

En seis episodios, Depredadores: El podcast reconstruye el Caso Weinstein a través de sus protagonistas, y nos lleva de la estupefacción que produce comprobar la red de cómplices y silenciadores que tenía el antiguo jefe de Miramar al servicio de sus caprichos criminales a la nostalgia por el rigor del periodismo clásico en una narración apasionante que tiene giros y tintes de relato de espías.

'Depredadores: El podcast' | Tráiler | HBO

La caída de este depredador sexual convicto, fue el primer paso en la necesaria revolución cultural y social que generó el movimiento MeToo. Algo a lo que no solo contribuyó el trabajo periodístico de Ronan Farrow, ganador del premio Pulitzer de 2018, un galardón compartido con las periodistas Jodi Kantor y Megan Megan Twohey, autoras de Sexual Misconduct Claims Trail a Hollywood Mogul en The New York Times. Y, por supuesto, las mujeres que accedieron a denunciarlo on the record en dichas publicaciones.

Esta serie documental es testimonio de los esfuerzos y riesgos que corrieron quienes hicieron que la denuncia pública de Harvey Weinstein fuera posible. El resultado es apasionante.

Los nuevos episodios de 'Depredadores. El podcast' se estrenan los martes en HBO.

