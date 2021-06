Ryan Murphy regresa al terror con 'The Watcher', un escalofriante caso real para su próxima serie en Netflix

Las series de Ryan Murphy que se han estrenado en Netflix han tenido resultados bastante irregulares, pero no puede decirse que el millonario contrato del creador con la plataforma no esté siendo prolífico. Entre los títulos que tiene en desarrollo destaca The Watcher, una miniserie de terror basada en un caso real que ya empieza a coger forma y tiene los ingredientes que hacen falta para convertirse en un éxito.

De los detalles de los hechos en los que se basa a la competencia que hubo en Hollywood por adquirir los derechos de adaptación del caso, pasando por los nombres de sus protagonistas, os contamos todo lo que se sabe a día de hoy de este atractivo proyecto.

Cuando la casa de tus sueños se convierte en una pesadilla

La miniserie se basa en la historia real de los Broaddus, una familia que al mudarse a la casa que habían comprado en un barrio residencial de Nueva Jersey, empieza a recibir una serie de cartas amenazantes en su buzón que les preguntaba si conocían los secretos que escondían esas paredes. Las cartas estaban firmadas por "The Watcher" (El vigilante), quien afirmaba que era el guardián de esa vivienda, una misión que antes habían cumplido su padre y su abuelo desde hacía más de 100 años.

Conforme pasaban los días, en esas misivas el acosador empezó a incluir detalles de las actividades y datos privados del día a día de los miembros de la familia, incluidos los niños, que revelaban que realmente estaban bajo su extrema vigilancia y que tenía acceso a su vida en la intimidad del que esperaban fuera su hogar. Ante la presión psicológica a la que fueron sometidos y la ausencia de respuestas por parte de la policía, de su sistema de videovigilancia y del detective privado que habían contratado, la familia decidió rendirse ante sus amenazas y poner la casa en venta. A día de hoy la identidad de The Watcher sigue siendo un misterio.

Delante y detrás de cámaras

Naomi Watts (La voz más alta) y Bobby Cannavale (Mr. Robot, Nine Perfect Strangers) volverán a trabajar juntos después de This is The Night, interpretando a la pareja protagonista, un matrimonio que invierte todos sus ahorros en la casa en la que esperan tener una vida feliz y ver crecer a sus tres hijos.

La miniserie está cocreada por Murphy e Ian Brennan, uno de sus colaboradores habituales desde la época de Glee, cocreador de Hollywood y guionista en Ratched, Halston y The Politician. Se espera que el rodaje de sus siete episodios comience durante el verano-otoño de 2021.

Los derechos de adaptación que quería todo Hollywood

Jason Blum (fundador y CEO de Blumhouse, la productora de terror más reconocida en la actualidad) y JJ Abrams, fueron dos de los nombres que, junto a otros cuatro estudios, estuvieron intentando hasta el último momento hacerse con los derechos de adaptación de la historia de los Broaddus. Finalmente, fue Netflix quien salió vencedora de la competitiva puja, que le permite adaptar el artículo original de The Cut, en el que publicó por primera vez la historia del misterioso acosador y la familia a la que torturó psicológicamente durante cuatro años.

'Monster: The Jeffrey Dahmer Story': lo que sabemos de la nueva serie de Ryan Murphy para Netflix

Otras series de Ryan Murphy en marcha en Netflix

Entre los proyectos que Murphy está desarrollando en la plataforma están la segunda temporada de Ratched, una serie basada en la vida de Marlene Dietrich que protagonizará Jessica Lange, una serie documental sobre la vida y obra de Andy Warhool y 'Monster: The Jeffrey Dahmer Story', también cocreada junto a Brennan, en la que llevarán a la pantalla la historia de uno de los asesinos en serie más terroríficos de Estados Unidos, a quien dará vida Evan Peters.

