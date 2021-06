'Loki': 7 claves de la serie de Disney+ explicadas por sus protagonistas delante y detrás de cámaras

Un viaje de autodescubrimiento y aceptación

'Loki' | Estreno | Disney+

La serie combina acción y aventura con elementos de ciencia ficción, grandes dosis de espectáculo y mucho sentido del humor, pero además del juego del gato y el ratón, en el que Loki colabora con Moebius para atrapar al gran villano que amenaza con traer consigo el caos al universo, también es importante el viaje del personaje protagonista.

Tom Hiddleston, protagonista y productor ejecutivo de la serie sabía que su personaje tenía que evolucionar, porque su arco siempre ha estado marcado por la repetición de un ciclo en el que confían en él, traiciona y se convierte en villano, vuelve a ganarse la confianza y traiciona nuevamente o es traicionado. "Está atrapado un bucle de confianza y traición. Mi personaje prácticamente está entonando siempre la misma melodía una y otra vez, y repitiendo la misma historia. Teníamos que romper ese ciclo y eso es lo que queremos contar con esta historia, explorar si puede cambiar. Porque si descubre y acepta quién es, quizá pueda elegir ser alguien diferente".

Para Herron, el de Loki es un viaje de autodescubrimiento, "alguien que intenta encontrar su lugar en el universo cuando él ha dejado de existir en la realidad que conocía. Es una historia de reinvención, ¿será capaz de encontrar bondad en él mismo? Para mí, su viaje es uno de aceptarse a sí mismo".

'Mad Men', 'Se7en' y otras curiosas inspiraciones para la serie

Cuando a Waldron y a Herron les preguntamos en qué películas o series se han inspirado para crear el universo, tono y estilo de Loki nos dan unas respuestas que sorprenden, intrigan y estimulan a partes iguales.

La directora menciona a David Fincher, en especial sus películas Se7en y Zodiac y también El silencio de los corderos como fuentes de inspiración, pero es el guionista quien nos conquista con el variado cóctel de influencias que enumeró en su entrevista a Vanity Fair: Mad Men, The Leftovers, Antes del amanecer, Malditos bastardos, Blade Runner y Atrápame si puedes. Tendremos que esperar a ver los seis episodios para comprobar cómo encajan estas curiosas referencias en la serie; no sé vosotros, pero yo me muero de ganas de hacerlo.