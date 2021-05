¿Quién mató a Erin en 'Mare of Easttown'? Apuestas finales sobre el gran misterio de la serie de HBO

'Mare of Easttown' tiene que contar aún quién mató a Erin. HBO

• Este artículo de la serie 'Mare of Easttown' de HBO España contiene spoilers de los seis primeros episodios. Solo falta el final, que se emitirá el 31 de mayo en la plataforma.



Solo quedan siete días para ver descubrir qué pasó de verdad con Erin McMenamin en Mare of Easttown, la última obsesión seriéfila cortesía de HBO. Hasta ahora, la serie creada por Brad Ingelsby (The Way Back) y dirigida por Craig Zobel (The Leftovers) se ha revelado como el perfecto encuentro entre un intrigante aunque familiar noir ambientado en la deprimente Pensilvania y un extraordinario estudio de personaje de una detective, madre y abuela en crisis interpretada por Kate Winslet, pletórica en su regreso a la televisión diez años después de Mildred Pierce.

Después de un devastador quinto capítulo que terminaba con la revelación de la identidad del secuestrador de Katie Bailey (la adolescente desaparecida hace un más de año a la que todos daban por muerta) y el asesinato a bocajarro de Colin Zabel a manos de aquel, todavía quedaba un gran misterio por resolver: ¿quién era el responsable de la muerte de la joven Erin? Nada más verlo, preparamos una guía de sospechosos para seguir hasta el último detalle de la trama. Después del episodio de esta semana, las teorías han vuelto a dar un giro de 180 grados.

El penúltimo episodio de la miniserie destinada a competir de tú a tú con Gambito de dama, Small Axe y El ferrocarril subterráneo en la próxima edición de los Emmy nos ha dado mucha información con la que teorizar sobre el clímax de Mare of Easttown. Después de semanas dudando si la desaparición de Katie y la muerte de Erin estaban relacionadas, el principio del sexto episodio nos ha confirmado lo que ya intuíamos: son misterios independientes con distintos responsables.

A continuación, lanzamos nuestras apuestas finales sobre los culpables del rompecabezas de HBO, descartamos a los habitantes aparentemente libres de sospecha del pueblo (ficticio) más desgraciado de Pensilvania y recuperamos las grandes incógnitas por resolver.

Los sospechosos que se quedaron por el camino

Brianna

Brianna. HBO

El primer episodio dejaba en mal lugar a Brianna, una adolescente capaz de dar una paliza a la exnovia de su actual pareja… y futura víctima de la serie. En los dos últimos capítulos antes de la esperada final hemos descubierto un lado más humano del personaje. No olvidamos lo que hizo a Erin, pero sí nos creemos a Brianna cuando dice que no hay intereses ocultos en su confesión. Pocas emociones más poderosas que la culpa.

Carrie Layden

Carrie es la madre del nieto de Mare HBO

Los flashbacks nos mostraron una versión cruel de Carrie dispuesta a vejar física y emocionalmente a Mare, pero todo apunta a que eran actos derivados de su drogodependencia y no del carácter real de una joven madre que está intentando arreglar su vida y reconectar con su hijo antes de que sea demasiado tarde. Puede que sea la némesis de Mare en el frente familiar (o no, tal y como deja entrever el progreso emocional de la detective en el sexto episodio de la producción de HBO), pero eso es todo.

Dawn Bailey

Dawn en el centro de la imagen. HBO

La antigua compañera de instituto de Mare estaba traumatizada por la desaparición de su hija Katie, una adolescente problemática que había caído en la droga y en la prostitución. Dawn podría haber perdido la cabeza y tomarla con aquellas que le recuerdan a su hija mientras espera, impaciente, a que la policía resuelva el caso, pero Mare of Easttown no es esa clase de serie. Su emocionante encuentro con Mare en el sexto episodio será, seguramente, el punto final de su historia.

Dan Hastings

Dean junto a su familia. HBO

El primo de Mare fue un interrogante en los primeros episodios de la serie. Como miembro destacado de la comunidad, podía tener acceso a todos los secretos de Easttown. En el quinto capítulo vimos cómo plantaba cara a su compañero de parroquia. Dan parecía sorprendido con sus revelaciones, pero podría estar fingiendo y usando a Mark como señuelo. La tesis de que el culpable es una persona cercana a nuestro personaje protagonista (otra constante en este tipo de historias) encajaría con Hastings, pero que en el sexto episodio el personaje haya acusado fuera de cámara a su compañero de congregación nos impide creer que tiene un papel protagonista en el misterio.

Freddie Hanlon

Freddie no deja de meterse en problemas. HBO

Robar sistemáticamente a su propia hermana, estafar a la madre de una joven desaparecida… El drogadicto Freddie parecía dispuesto a cualquier cosa con tal de garantizar su próxima dosis, pero la torpeza en la mayoría de sus delitos y faltas hacía improbable que fuera capaz de salirse con la suya en un crimen aparentemente perfecto. Su muerte por sobredosis en el sexto episodio cierra su trama de adicción y dependencia con su sufrida hermana Beth. Hasta aquí llega la historia de los Hanlon en la serie.

Kenny McMenamin

Kenny es el violento padre de Erin. HBO

Kenny encaja con el perfil de sospechoso aparentemente perfecto que solemos ver en este tipo de historias. El intento frustrado de asesinato de Dylan le restaba puntos en la porra de la muerte de su hija. Si fallaba en algo así, ¿cómo iba a ser capaz de llevar a cabo un acto más emocional y brutal sin dejar pruebas? Puede que Kenny sea agresivo y un idiota, pero no es el asesino que estamos buscando. Su testimonio ha ayudado a apuntar a los que parecen los mayores sospechosos del crimen. Seguramente le veamos de vuelta en el final de la serie para hacer frente al asesino (o los asesinos) de su hija.

Mark Burton

Mark tiene varios secretos. HBO

The Killing, Broadchurch, Twin Peaks… Cualquier amante de este tipo de historias sabe que el primer sospechoso no suele ser finalmente el culpable. Su función en el caso es despistar a la audiencia, crear la sensación de que cualquiera puede ser responsable (los curas tienen un historial complicado en este tipo de series) y alargar el misterio. El diácono fue el personaje con más pruebas en su contra: mintió sobre su relación con Erin, evitó a los investigadores, en el pasado fue acusado de tener una relación inapropiada con otra adolescente, se deshizo de la bicicleta de la joven muerta…

Después de ser apalizado y acusado públicamente por unos jóvenes y acusado de obstrucción a la justicia en el último capítulo, su historia parece haber llegado a su fin. Mark estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. La gran incógnita pendiente es saber si la serie resolverá el misterio de sus acusaciones previas. No apostaríamos dinero por ello.

Siobhan Sheehan

Siobhan es la hija de 'Mare of Easttown'. HBO

Siobhan fue una de las últimas personas en ver con vida a Erin pero, incluso para una serie como Mare of Easttown, sería devastador que Mare descubriera que su hija está involucrada con un crimen que, sinceramente, le queda demasiado lejos. El penúltimo episodio explora el trauma de haber encontrado sin vida a su hermano y juega con el futuro del personaje. Conclusión: Siobhan está en la historia para enriquecer el entorno familiar de Mare.

Un personaje desconocido

Easttown es un pueblo ficticio de Pensilvania. HBO

La serie creada por Brad Ingelsby podría haber evitado los rituales del género, sorprendiendo con un asesino desconocido en el último episodio. En el episodio 5 descubrimos que el responsable del secuestro de Katie era alguien que no habíamos visto nunca antes. Antes de ver el penúltimo episodio de la serie, parecía improbable que los guionistas volvieran a repetir el mismo giro. Ahora es imposible.

Descartados al 95%

Frank y Faye

Frank es el exmarido de Mare. HBO

Frank tenía una relación especial con Erin que llegó a ocultar en una conversación con su exmujer. La negativa en el test de paternidad debería ser suficiente para dejar de sospechar de él, pero su prometida sigue evitándole, como ha abordado directamente el penúltimo episodio de la serie. Frank y Faye parecen ser dos víctimas más en un pueblo lleno de secretos. Después de seis episodios y una vez cerrada (en principio) sospecha sobre la amistosa relación de Frank con la joven, no hay más motivos para seguir sospechando de una pareja que, suponemos, se enfrentará a sus problemas domésticos en el cierre de la serie.

Richard Ryan

Guy Pearce es el misterioso Richard. HBO

Un reencuentro de la pareja de Mildred Pierce no parecía suficiente motivo para contratar a un actor como Guy Pearce para hacer de un interés romántico que parece resignado a su nueva vida lejos del éxito que saboreó en el inicio de su carrera. Tras seis episodios, no hay pruebas o conexión alguna que apunten a su participación en la muerte de Erin. La conveniente aparición en la vida de Mare justo cuando empezaba a investigar el asesinato de la adolescente y el estatus del protagonista de Memento nos impidieron fiarnos de él. Sin embargo, la serie se preocupó por hacer hincapié en que Richard y Mare estaban juntos en el momento del crimen. Si no es el asesino, ¿cuál es su lugar en esta historia?

Las dos vías abiertas

Dylan Hunchey

Dylan Hunchey. HBO

Hay muchas pruebas para incluir a Dylan en, parafraseando a Phoebe Buffay, el quién es quién de la mierda humana. Trataba mal a Erin y descuidaba a su propio hijo (luego descubrimos que en realidad no lo era). Fue testigo de cómo su actual novia le pegaba una paliza sin justificación alguna a su ex. Se planteó asfixiar al niño (o eso nos quiso hacer creer la serie) después de descubrir que en realidad no era suyo. Roba a su exnovia difunta y queme sus diarios. Miente una y otra vez a la policía sobre dónde estaba en el momento de la muerte de Erin. Amenaza de muerte a Jess cuando descubre que ésta ha hablado con las autoridades.

Dylan es lo peor, pero… ¿es el asesino que buscamos? Mare of Easttown apunta en otra dirección, pero hay al menos dos interrogantes abiertos. 1. La última conversación de Dylan, Jess y Sean dejan claro que los tres amigos hicieron algo grave, ¿pero el qué? 2. En los últimos instantes del sexto capítulo vemos como Jess entrega a las autoridades una misteriosa foto que pone en jaque al jefe de policía. El misterio sigue abierto.

La familia Ross

Billy Ross, a la izquierda de la imagen. HBO

John Ross era un candidato perfecto, un personaje suficientemente cercano a Mare como para que haya consecuencias personales (es el marido de la única amiga que le queda) y que, como primo del padre de Erin, también tenía un vínculo personal con la joven muerta. Algunas miradas y comportamientos en episodios previos estaban diseñados para levantar nuestras sospechas. El quinto capítulo abrazó directamente esta teoría, pero parece que el secreto que ocultaban John Ross y su hijo era una nueva infidelidad en el matrimonio.

Durante la primera parte de la serie, Billy parecía más un personaje satélite en la historia de John y Kenny que un personaje con un lugar relevante en el rompecabezas de Mare of Easttown. En el quinto episodio descubrimos que su relación con Erin era mucho más cercana de lo que pensábamos. Billy intentó minimizar su relación con la joven ante la detective interpretada por Kate Winslet, pero esta se dio cuenta. En ese mismo episodio se subrayó la imagen de una botella con las huellas de Billy, pero no se ha vuelto a tirar de ese hilo.

En la penúltima entrega de la historia, Billy quedó retratado directamente como el principal sospechoso del asesinato. En un flashback vimos cómo su padre le encontró la noche de la muerte de Erin mientras llegaba a casa de madrugada y con la ropa ensangrentada. Su propio hermano reconocía a su mujer (y mejor amiga de Mare, que lo acaba descubriendo todo tras una conversación con Lori) que Billy era el padre del hijo de Erin, una relación incestuosa con una menor de edad que ya sería más que suficiente para acabar en su prisión durante varias décadas. Sin embargo, Billy no parecía demasiado sorprendido cuando su padre le cuenta, prácticamente temblando, el secreto que lleva escondiendo desde hace semanas.

Julianne Nicholson y Kate Winslet. HBO

La última vez que nos encontramos con los Ross están en plena excursión, la última antes de que Billy se entregue a la justicia. Ninguno de ellos parece fiarse del otro. La clave está en la famosa fiesta familiar en la que empezó todo años atrás, un evento que veremos, seguramente, en la gran final de la serie. Tampoco conviene perder de vista la pistola que, por lo que sea, ambos hermanos parecen preferir tener en su poder.

Solo queda una semana para llegar al final de Mare of Easttown. Solo tenemos una petición de cara al gran clímax de uno de los grandes eventos televisivos de 2021: por favor, dioses televisivos, que Lori (la maravillosa Julianne Nicholson) no tenga nada que ver con la muerte de Erin. El debilitado corazón de Mare no podría soportarlo y, la verdad, nosotros tampoco.

