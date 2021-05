‘The White House Plumbers’, la miniserie de HBO sobre el Watergate y el fin de la presidencia de Nixon

La salida de la Casa Blanca de Donald Trump, el presidente más polémico en la historia reciente de Estados Unidos, ha dejado a Hollywood con ganas de más escándalos políticos. El 17 de junio de 2022 se celebrará el 50 aniversario de la crisis del Caso Watergate, que acabó con la carrera política de Richard Nixon, el único presidente en la historia de la democracia estadounidense que se vio obligado a dimitir. The White House Plumbers (Los fontaneros de la Casa Blanca) explorará en HBO la increíble, pero cierta historia real con un estelar reparto lleno de caras conocidas del prestigioso canal de pago: Woody Harrelson (True Detective), Justin Theroux (The Leftovers), Lena Headey (Juego de tronos) y Domhall Gleeson (Run).

La serie limitada de cinco episodios está basada en los registros públicos de lo que pasó en 1972 y en el libro Integrity: Good People, Bad Choices, and Life Lessons from the White House (Integridad: buena gente, malas decisiones y lecciones de vida de la Casa Blanca), escrito por Egil “Bud” Krogh y Matthew Krogh. La serie cuenta la historia real de cómo los saboteadores políticos de Nixon y los autores intelectuales de Watergate, E. Howard Hunt y G. Gordon Liddy se llevaron por delante accidentalmente la presidencia que estaban dispuestos a proteger a cualquier precio.

Gordon Liddy, en una imagen de archivo. Gtres

The White House Plumbers está creada por Alex Gregory, Peter Huyck, David Mandel y Frank Rich, guionistas y productores ejecutivos de Veep, un clásico de HBO que exploraba en un tono muy diferente las desventuras de una administración problemática. El director Ruben Fleischer y el productor David Bernad, colaboradores en Zombieland: mata y remata, también serán productores ejecutivos en esta coproducción de HBO y wiip.

Hunt (Harrelson) y Liddy (Theroux) eran agentes de la CIA y miembros de “los fontaneros”, un equipo de agentes encargados de identificar para Nixon las fuentes gubernamentales de filtraciones de información de seguridad nacional a terceros. Hunt y Liddy fueron los autores intelectuales de los robos de Watergate y otras operaciones clandestinas de la administración. Hunt cumplió 33 meses en prisión, condenado por robo, conspiración y escuchas telefónicas. Liddy fue condenado por robo, conspiración y negarse a testificar ante el comité del Senado que investiga Watergate, y pasó casi 52 meses en prisiones federales.

Lena Headey será Dorothy Hunt. Dorothy, madre de cuatro hijos y miembro en activo de la CIA que intenta mantener unida a su familia mientras se enreda en las desastrosas actividades de su marido. Gleeson interpretará a John Dean, el ambicioso y joven abogado de la Casa Blanca que organiza el encubrimiento ilegal que acabó con la administración de Nixon.

Más series sobre el Watergate en 2022

Julia Roberts y Sean Penn son la pareja protagonista de 'Gaslit'. Gtres

The White House Plumbers no será la única serie que veremos en 2022 sobre el escándalo del Watergate. Julia Roberts y Sean Penn protagonizarán Gaslit para Starzplay. La historia se centra en Martha Mitchell, una gran personalidad con una boca aún más grande. Martha es una celebridad en Arkansas y esposa del leal Fiscal General de Nixon, John Mitchell. A pesar de su afiliación política, es la primera persona que hace sonar públicamente la alarma sobre la implicación de Nixon en el Watergate, provocando que tanto la Presidencia como su vida personal se vayan al traste. Mitchell es el asesor de más confianza de Nixon y su mejor amigo. Temperamental, malhablado e implacable, pero desesperadamente enamorado de su famosa y sincera esposa, se verá obligado a elegir entre Martha y el Presidente. La serie limitada será la primera vez que trabajen juntos Roberts y Penn.

Matt Ross (Captain Fantastic) será su director y Sam Esmail (creador de Mr. Robot y showrunner de la temporada de Homecoming que protagonizó la estrella de Erin Brockovich) ejercerá como productor ejecutivo en un proyecto que estará coordinado por uno de sus guionistas de confianza, Robbie Pickering. El inglés Dan Stevens (el primo Matthew de Downton Abbey) sustituye en el reparto a Armie Hammer, que abandonó el proyecto después de vivir su propio escándalo a principios de año.

'The White House Plumbers' se estrenará próximamente en HBO, previsiblemente en 2022 para coincidir con el 50 aniversario del Watergate.

