Así es 'Luca', la película canto de amor a Italia y la amistad que estrenará Disney+ sin coste

Disney+ vuelve a quedarse en exclusiva con el estreno mundial de una de las joyas de la corona de la cultura pop: las películas de Pixar. Después del estreno directo en streaming de la esperada Soul, la compañía volverá a repetir la estrategia de lanzamiento para la siguiente película del estudio: Luca. El cortometrajista nominado al Oscar Enrico Casarosa (La Luna) se estrena en la dirección de largometrajes con una comedia sobre la amistad ambientada en Italia y que verá la luz en todo el mundo el próximo 18 de junio.

¿Qué es Luca?

'Luca' | Tráiler oficial | Disney+

Ambientada en Portorosso, un precioso pueblo costero ficticio de la Riviera italiana, Luca cuenta una historia sobre el paso a la edad adulta de un chico que vive un verano inolvidable lleno de helados, pasta e infinitos paseos en moto. El niño comparte estas aventuras con su nuevo mejor amigo, Alberto. Desgraciadamente para ellos, la diversión de sus vacaciones se ve amenazada por un secreto muy profundo: ambos niños son en realidad monstruos marinos de otro mundo que viven justo debajo de la superficie del agua y que se han escapado a la superficie en busca de nuevas aventuras.

Casarosa ha descrito la película como “una historia profundamente personal” que se inspira en su infancia en Génova. La amistad sobre la que gira la película nº 24 de Pixar está basada también en la relación del director con su mejor amigo de la época, un niño también llamado Alberto. “Conocí a mi mejor amigo cuando tenía 11 años. Era muy tímido y encontré a este chico alborotador que tenía una vida completamente diferente a la mía. Quería hacer una película sobre ese tipo de amistades que te ayudan a crecer”, explicó el director en la presentación del proyecto.

A pesar del carácter personal del proyecto, el guion de la película corresponde a dos escritores estadounidenses: Mike Jones, uno de los escritores de Soul, y Jesse Andrews, la autora de la novela que inspiró la emocionante película adolescente Yo, él y Raquel.

La película tiene sus raíces en los años 50 y 60, El director dijo de esa época que era como una "edad de oro que se siente atemporal", con la música y los diseños inspirados en ese período "para capturar un poco de esta atemporalidad del verano". Para inspirar a todo su equipo, el cineasta lideró una expedición a su querida Italia con el resto del equipo de Pixar que iba a trabajar en la película. Allí investigaron la zona, tomando fotos del paisaje y de la gente que la habitaba. Durante el viaje, Deanna Marsigliese, la directora de arte de la película, notó que fueron observados por espectadores curiosos y eligieron incorporar eso en los diseños de personajes.

No será el Call me by your name de Pixar

Numerosos cinéfilos especularon al ver las primeras imágenes de la película que Pixar podría estar ante su primera historia de amor homosexual con historia que recuerda poderosamente a Call me by your name, la película de Luca Guadagnino sobre otro verano que cambia para siempre la vida de su personaje protagonista. Durante una rueda de prensa de la película, el director negó las influencias del romance de Elio y Oliver. "Eso realmente nunca estuvo en nuestros planes. Se trataba realmente de una amistad antes de la pubertad (...) Tenía muchas ganas de hablar sobre una amistad antes de que vinieran novios y novias para complicar las cosas”.

En 2020, la empresa dio un paso adelante en la representación LGTB+ en sus historias al estrenar Salir, un corto dirigido y escrito por Steven Clay Hunter sobre un hombre gay que todavía no ha salido del armario con sus padres. Con la ayuda de su perrita y un toque de magia, el protagonista se daba cuenta de que no tiene nada que ocultar, ni ante él mismo, ni ante a su familia. Luca, sin embargo, no seguirá su camino.

Directa a streaming… a pesar de tener a los trabajadores en contra

Fotograma de 'Luca'. Disney+

El estreno de Soul se saldó con un éxito rotundo para la plataforma de streaming de Disney. Ante la falta de datos oficiales que concreten las grandes sensaciones de su lanzamiento exclusivo en Disney+, nos quedamos con los solitarios, pero certificados números que publicó Nielsen sobre el consumo en streaming en Estados Unidos entre el 21 y el 27 de diciembre. Más de 15,5 millones de cuenta habían visto la película solo en sus tres primeros días online, una cifra récord para el servicio de streaming y que fue suficiente para superar los datos de la todoterreno The Office.

La incertidumbre con las salas de cine esta primavera y los buenos datos de Soul llevaron a Disney a hacer oficial que Luca sería la segunda película consecutiva de Pixar en saltarse las salas de cine en su estreno. La decisión habría molestado internamente en la empresa de animación, según informaciones publicadas por Insider, una web especializada en la industria audiovisual. “Luca ni siquiera tiene un precio premium en el catálogo”, lamentó un trabajador en referencia a la decisión de Disney+ de estrenarla sin coste extra. “¿Convierte a la película en un contenido menor? Es difícil de entender”.

"No queremos ser un título más en Disney+", lamentaba otro trabajador que está trabajando actualmente en futuras películas de Pixar. “Estas películas están diseñadas para la pantalla grande. Queremos que veas estas películas sin distracciones y sin mirar tus teléfonos". Desgraciadamente para ellos, la pelota está en el tejado de Disney, dueña de Pixar y de todas sus obras. A pesar de las nuevas reglas para sus películas, "no habrá ningún cambio en la forma en que hacemos las películas", prometió un animador. "Eso es lo importante: la obra de arte. Eso es lo que importa".

Un Pixar más cinéfilo de lo normal

Luca y Alberto. Disney+

La primera película de Casarosa promete ser un “homenaje al cine de Federico Fellini y otros cineastas clásicos italianos”, concretamente a películas. Entre su lista de influencias el director ha incluido el cine de Hayao Miyazaki (empezando por la serie Conan, el niño del futuro), La terra trema de Luchino Visconti, Stromboli de Roberto Rossellini, la generacional Cuenta conmigo de Rob Reiner y la sensibilidad artística del cine de animación de Wes Anderson y el estudio Aardman (responsable de películas como Evasión en la granja y Wallace & Gromit. La maldición de las verduras).

Casarosa quería que el legendario compositor italiano Ennio Morricone se encargara de crear la música para la película, pero el oscarizado músico de El bueno, el feo y el malo, La misión y Los odiosos ocho falleció el 6 de julio de 2020. Luca estará dedicada a su memoria. Finalmente, será el estadounidense Dan Romer (Bestias del sur salvaje) el que se encargue de la partitura de la película, en lo que será su primer trabajo para una película de animación.

En la versión original de Luca, el personaje que da nombre a la película correrá a cargo de Jacob Tremblay (La habitación, Wonder). Luca Panguro promete ser un inteligente monstruo marino de 13 años con una curiosidad infinita, sobre todo cuando se trata del misterioso mundo que hay por encima del mar. Su mejor amigo tendrá la voz en inglés de Jack Dylan Grazer (Somos quienes somos, ¡Shazam!). Alberto Scorfano es un monstruo marino adolescente muy independiente y que siente un entusiasmo desbordante por el mundo de los humanos.

Curiosamente, Maya Rudolph (Saturday Night Live, La boda de mi mejor amiga) pondrá voz a la madre del personaje protagonista, un registro que ya ha ocupado en Los Mitchell contra las máquinas, flamante estreno de Netflix y más que posible rival de Luca en la próxima edición de los Oscar.

'Luca' se estrena en Disney+ en todo el mundo el 18 de junio.

