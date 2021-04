'The Days of Abandonment': Natalie Portman protagoniza en HBO la adaptación de la obra de Elena Ferrante

Mientras llega la tercera temporada de la serie La amiga estupenda, los fans de la obra de Elena Ferrante pueden congratularse con la noticia de una nueva adaptación de su obra en HBO. The Last Abandonment (Los días del abandono en España) se llevará a la pantalla como película y estará protagonizada por Natalie Portman.

El proyecto, que está actualmente en fase de preproducción, estará escrito y dirigido por Maggie Betts, ganadora del premio especial del jurado en el Festival de Sundance con Novitiate en 2017. Portman interpreta en The Last Abandonment a Tess, una mujer que abandonó sus propios sueños a cambio de una vida tradicional estable que ve cómo su mundo se desmorona, de la noche a la mañana, cuando su marido la abandona por una mujer mucho más joven. La película propone un viaje visceral a la psique de la protagonista con el que se explorará su identidad y su concepto de la maternidad.

Portman, que también se prepara para protagonizar The Lady and the Lake en Apple TV+, su primera serie de televisión, tendrá crédito como productora ejecutiva junto a Betts y a Elena Ferrante, la autora de la novela. Además de La amiga estupenda, que tiene pendiente de estreno su tercera temporada, Ferrante también verá adaptada su novela The Lost Daughter, que estará protagonizada por Olivia Colman y tendrá a Maggie Gyllenhall haciendo su debut como directora.

