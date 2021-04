Qué series ver este fin de semana en Netflix, HBO y Amazon Prime Video

A veces es difícil decidir qué ver cuando tenemos ante nosotros centenares de series disponibles en diversas plataformas. Porque sabemos que es mejor ver las series que pasar horas navegando en los catálogos, en SERIES & MÁS te preparamos cada viernes tres recomendaciones para el fin de semana.

Como siempre, te traemos diferentes opciones, una serie de estreno, una perfecta para hacer un maratón y una joya por descubrir. Las que te recomendamos este fin de semana las tienes disponibles en Netflix, Amazon Prime Video y HBO España.

El estreno que no te debes perder: 'Them' (Amazon Prime Video)

'THEM' – Teaser | Prime Video

De qué va

Ambientada en la década de los 50, seguimos a los Emory, una familia negra que deja Carolina del Norte para mudarse a un vecindario blanco de Los Ángeles durante el período conocido como La Gran Migración. El sueño de una vida con más oportunidades pronto se convierte en pesadilla, en un lugar en el que fuerzas sobrenaturales pero también muy reales amenazan con destruirlos.

Por qué debes verla

En los últimos años hemos visto varias producciones exponentes del terror social, obras que cuentan historias de opresión y racismo en clave de género. Them se mueve en un terreno similar al que recorrieron películas como Nosotros o Déjame salir de Jordan Peele, o la miniserie Territorio Lovecraft, para mostrarnos la experiencia de vivir con la piel negra en una sociedad históricamente racista.

Tal como explica Little Marvin, el creador de la serie, el terror es un vehículo que ayuda a hacer más digerible para el espectador la dureza de estos temas, en los que los monstruos y las pesadillas son una representación de la realidad con la que vive la comunidad negra a diario. Y lo más terrorífico en Them no es lo que se esconde en el sótano, sino precisamente el rechazo abierto y descarado de los vecinos blancos.

Perfecta para maratonear: 'Derry Girls' (Netflix)

Mejores frases de la hermana Michael - 'Derry Girls' - Netflix España

De qué va

Con los problemas de Irlanda del Norte como telón de fondo, esta comedia sigue a un grupo de amigos adolescentes que estudian en un colegio católico en los años 90.

Por qué debes verla

Erin, Orla, Clare, Michelle y su primo, James, son estudiantes de un colegio femenino de monjas. Lo que le llama la atención a todos no es que James sea un chico en un colegio de chicas, sino que habla raro porque viene de Londres y no tiene acento irlandés. Una banda sonora espectacular y nostalgia noventera en episodios de media hora repletos de humor, que harán que sus dos temporadas sepan a poco.

Personajes memorables, no solo entre los jóvenes, sino también entre los adultos, como la Hermana Michael; diálogos en estado de gracia, escenas hilarantes, humor británico y también un poquito de corazón. De fondo, una ciudad militarizada y los peligros del momento histórico, que nunca son los protagonistas, porque forman parte de su cotidianidad. Os preguntaréis por qué no la habíais visto hasta ahora y no os cansaréis de recomendarla.

Para descubrir: 'Olive Kitteridge' (HBO)

Promo - 'Olive Kitteridge' - HBO

De qué va

Basada en la novela de Elisabeth Strout (galardonada con el premio Pulitzer), en cuatro episodios explora la psique y el historial de depresión de Olive Kitteridge, una maestra de matemáticas jubilada y severa, en varias décadas de su vida y a través de las relaciones con algunas personas importantes de su entorno.

Por qué debes verla

Galardonada con ocho premios Emmy, dirigida por Lisa Cholodenko (Los chicos están bien) y protagonizada por Frances McDormand, Bill Murray, Richard Jenkins y Zoe Kazan, esta miniserie es uno de los títulos imprescindibles y menos conocidos del catálogo de HBO.

Para esta obra de calidad incuestionable, quizá hace falta un estado de ánimo concreto, pero a pesar de que no es un canto a la alegría, sí es un relato vital lleno de honestidad con un personaje fascinante que pocas veces habréis visto en pantalla. Sobra decir que McDormand está espectacular, esta es una buena oportunidad de ver su trabajo antes de que se estrene Nomadland, una de las películas favoritas a ganar el Óscar este año.

También te puede interesar...

• Todos los estrenos de Netflix en abril 2021: series, películas y documentales

• HBO: todos los estrenos de series, películas y documentales en abril de 2021