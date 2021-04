'La mujer de la ventana': tráiler y secretos del thriller más hitchcockiano de Netflix con Amy Adams

Confinada en su piso neoyorquino por culpa de su agorafobia, Anna Fox empieza a espiar por la ventana a la familia que se ha mudado a la casa de enfrente. Tras ser testigo de un crimen atroz, los secretos empiezan a desvelarse y nadie es quien parece ser. Si te suena la premisa es porque la escritora A. J. Finn entró en la lista de los más vendidos con La mujer de la ventana, la materia prima de la esperada película de Netflix estrenará el próximo 14 de mayo tras una compleja producción que empezó hace casi tres años. Amy Adams, Julianne Moore y Gary Oldman lideran el espectacular reparto del estreno en el thriller de Joe Wright, director de Expiación, Anna Karenina y Orgullo y prejuicio.

SERIES & MÁS ha tenido la oportunidad de asistir a una exclusiva presentación de la película por parte de Netflix en la que participa gran parte de su reparto y el director. Además del tráiler ya disponible, los asistentes han podido ver la primera escena que comparten en su carrera Amy Adams y Julianne Moore. Es una secuencia en la que Anna, el personaje de Adams, se despierta en su sofá, olvidándose de que ese día es Halloween. De repente escucha un ruido extraño fuera de su casa y se acerca para investigar. Ahí se encuentra al personaje de Julianne por primera vez y tienen la oportunidad de conocerse. O al menos eso es lo que cree ella.

Trailer de 'La mujer en la ventana' / Netflix

“He estado obsesionada durante años con Julianne”, reconoce otro miembro ilustre del club de pelirrojas de Hollywood. “Siempre he pensado que mi personaje en Junebug tenía algo de ella. He sido feliz de grabar con Julianne. A veces se me olvidaba que era su compañera de escena, me quedaba obnubilada viéndola”. La ganadora del Oscar por Siempre, Alice comparte la alegría de haber unido sus caminos profesionales tras años coincidiendo en eventos sociales y galas de premios. “Amy se echa la película a la espalda con tanta emoción, tanta verdad, tanta tensión… Verla es una maravilla”. Después de La mujer en la ventana, ambas actrices han vuelto a coincidir en la adaptación cinematográfica del aclamado musical de Broadway Dear Evan Hansen, cuyo estreno está previsto para otoño de 2021.

Un nuevo desafío para Amy Adams

Anna Fox es una psicóloga infantil con agorafobia que vive encerrada en su piso de Nueva York. “A medida que la conocemos a través de su rutina repetitiva, comenzamos a ver que hay algo con lo que está lidiando que lastra su vida. Me fascinó la idea de sumergirme en la experiencia insular de Anna”, confiesa la seis veces nominada al Oscar Amy Adams. “Quería trabajar con Joe desde hace tiempo, pero también me conquistó cómo la historia retrataba a Anna, una persona que vive marcada por la oscuridad, la vergüenza, los secretos… Era un acercamiento muy original al género y nunca había hecho algo así".

La mujer en la ventana es la primera colaboración de la actriz con el cineasta británico. “Tengo que ser sincero, Amy ha sido mi primera opción antes. Es un nombre que siempre he tenido en mente a la hora de pensar en actores con los que quería trabajar. Tiene una facilidad extraordinaria para sumergirse en la emoción, y al mismo tiempo es alguien muy técnica y muy profesional.

Mirando a Hitchcock

'La mujer en la ventana' es el primer thriller de Joe Wright. Netflix

Wright quería que la historia tuviera un núcleo emocional profundo, algo poco habitual en estas películas. “Muchos de los thrillers noir, especialmente de la época dorada del género, eran racionales y fríos en cierto modo”, explica. “Después de trabajar mucho con Amy, creo que logramos hacer algo más íntimo y subjetivo”. La actriz se considera “una seguidora de los thrillers psicológicos desde hace mucho tiempo, especialmente de las películas de los años 50 y 60”. El cineasta vio muchas películas del género para preparar La mujer en la ventana, incluyendo casi todas las películas de Alfred Hitchcock y especialmente sus películas en color como Vértigo. “Me di cuenta de que cada plano que hacía era por una razón. Eso también fue un desafío y una inspiración para nosotros".

“Me gustaba la idea de que toda la película estuviera ambientada básicamente en una casa. Tener que hacer todo dentro de una localización era un reto muy cinematográfico”. El equipo de dirección artística comandada por Kevin Thompson (Birdman) construyó la casa en un estudio muy alto. Las dos primeras plantas de la casa estaban juntas. A su lado estaban la tercera planta y el sótano. “Construimos un escenario gigante con el que jugar, quitar paredes… También teníamos que hacer una parte de la escalera. Tenía miedo de que Amy se cayera. De hecho, tuvimos que ponerle un cable para evitar que hubiera accidentes”, recuerda entre risas el director. Vivimos en esa casa durante tres meses, desde el amanecer hasta el anochecer.

Una postproducción accidentada

Julianne Moore y Amy Adams, juntas por primera vez. Netflix

El estreno de La mujer en la ventana estaba inicialmente previsto en Estados Unidos para el 4 de octubre de 2019. Después de unos primeros pases de prueba que no fueron satisfactorios para el estudio, el estreno se retrasó hasta el 15 de mayo de 2020. El guionista Tony Gilroy (Michael Clayton) fue contratado por la producción para escribir nuevas escenas a partir de la primera versión del guionista Tracy Letts (autor de la obra de teatro y la adaptación al cine de Agosto, el drama familiar con Meryl Streep y Julia Roberts).

Los cierres de los cines en todo el mundo por culpa del coronavirus retrasaron otra vez el estreno de la película. El pasado verano Netflix vio el potencial de un thriller basado en una novela popular y con un reparto lleno de estrellas, así que decidió hacer una oferta por una película que estaba destinada a ser el último estreno en cines de Fox 2000. La productora especializada en adaptaciones literarias e historias destinadas a un público más adulto fue abandonada por el gigante Disney en 2019 después de hacerse con el catálogo y las marcas del legendario estudio creado en 1935 por William Fox, Joseph M. Schenck y Darryl F. Zanuck.

Un reparto estelar

Joe Wright y Gary Oldman repiten después del biopic de Winston Churchill. Netflix

Gary Oldman (ganador del Oscar por El instante más oscuro, la anterior película de Wright) es Alistair Russell, un banquero que se acaba de mudar al otro lado de la calle de Anna Fox. La mudanza, un nuevo trabajo y la vida en familia es lo suficientemente estresante, pero cuando descubre que su nueva vecina les ha estado espiando, llega a un límite. Julianne Moore interpreta a una mujer que acude en ayuda de Anna cuando los niños vandalizan su casa en Halloween, ofreciéndole la vía de escape que tanto necesita.

Brian Tyree Henry (Atlanta), Tracy Letts (Divorce), Jennifer Jason Leigh (Los odiosos ocho), el joven Fred Hechinger (Noticias del gran mundo) y la pareja reincidente formada por Wyatt Russell y Anthony Mackie (el nuevo Capitán América y Sam Wilson, respectivamente, en Falcon y el Soldado de Invierno) completan el reparto del thriller.

'La mujer de la ventana' se estrena en Netflix en todo el mundo el próximo 14 de mayo.

