Estrenos de esta semana en Netflix, HBO, Amazon, Movistar+, Filmin y más (5 - 11 de abril)

Para superar el final de las vacaciones de Semana Santa, los amantes de las películas y las series tienen un montón de estrenos que apuntar en su agenda del 5 al 11 de abril con los que volver a la rutina audiovisual. El viernes 9 de abril será un día particularmente activo. Para celebrar la llegada del fin de semana, verán la luz la esperada propuesta de terror social Them, la primera colaboración para Netflix de dos titanes de la comedia como Melissa McCarthy y Octavia Spencer en Patrulla Trueno o los episodios que cerrarán la historia de Señoras del (h)ampa. Hay muchos más. Tomad nota.

Lunes 5 de abril

'Reunión familiar' - Temporada 3 (Netflix)

Cuando los McKellan se mudan de Seattle a Georgia para estar más cerca de su familia, su nueva vida los deja totalmente descolocados, desde las misas de tres horas a los efectos de la humedad en el pelo, pasando por la comida casera de M'Dear y las actividades familiares. Los vaivenes de la vida cotidiana de Reunión familiar se perciben auténticos y memorables, tanto los momentos de felicidad y humor como las situaciones que te dejan con el corazón en un puño. Protagonizan la serie Loretta Devine (Anatomía de Grey) y Tia Mowry (Cosas de hermanas).

'Shakespeare & Hathaway: investigadores privados' - Temporada 1 (Paramount Network)

La comedia de investigación de BBC One llega a España después de estrenarse con éxito en su país de origen, donde ha sido renovada recientemente por una cuarta temporada. Frank Hathaway y Luella Shakespeare son totalmente opuestos. Frank es un brillante y malhumorado detective. Lu es una peluquera con mucho encanto y un agudo sentido para solucionar problemas. Esta atípica pareja comienza a trabajar junta cuando Lu decide comprar el negocio de Hathaway después de contratarle para investigar a su prometido y limpiar su nombre tras ser acusada injustamente del asesinato de su futuro marido.

La atípica pareja empieza a resolver los crímenes de Stratford-upon-Avon, una idílica ciudad turística en la que suceden infinidad de asesinatos, secuestros, chantajes y corrupción. Jojo Joyner y Mark Benton son los protagonistas.

'Intuición criminal' - Temporada 1 (AXN)

Angelika Schnell (Schnell significa rápido en alemán) es una exitosa detective de la policía de Viena divorciada que tiene que hacer juegos malabares para conciliar su vida como madre de dos niños pequeños y un trabajo, que es de todo, menos tranquilo. La separación entre trabajo y vida personal no siempre está clara, sobre todo porque su exmarido es el jefe del Dpto. forense. En la resolución de los casos, Angelika se guía más por su voz interior que por los datos y esto deriva en curiosas conclusiones y también discusiones con su exmarido y sus colegas policías.

Martes 6 de abril

'Life' - Miniserie (Filmin)

'Life' llega a Filmin el martes. Filmin

Filmin estrena en exclusiva en España la miniserie Life. Su creador y guionista Mike Bartlett (Press) se inspira en su propia experiencia compartiendo casa para explorar la paradoja de la soledad, las relaciones y lo extraordinario del día a día a través de cuatro historias interconectadas. Bartlett recupera para la ocasión al personaje que interpretó Victoria Hamilton en Doctora Foster, que entonces conocimos como Anna Baker y que ahora, divorciada, se hace llamar Belle Stone. En la serie, que tiene seis episodios de 60 minutos, también aparecen Alison Steadman (Orgullo y prejuicio), Adrian Lester (Riviera) y Melissa Johns (Coronation Street).

Miércoles 7 de abril

'Dinero fácil' - Netflix

La adaptación televisiva de versión televisiva de la saga que lanzó la carrera de Joel Kinnaman (Escuadrón suicida, The Killing) transcurre en Estocolmo diez años después de los sucesos narrados en la trilogía cinematográfica. En el centro de la historia está Leya, una joven madre soltera que intenta salir adelante en el mundo de las start-up. Pese a tratarse de un entorno frenético en el que impera el ansia por el estatus y el dinero, Leya está decidida a triunfar, sea como sea. Tanto la jet set de los emprendedores como el mundo criminal se han vuelto más despiadados, caóticos y brutales. Cuando ambos bandos chocan, la lealtad, las amistades y los socios se verán puestos a prueba en la interminable búsqueda por dar un pelotazo. Evin Ahmad, Alexander Abdallah, Ali Alarik, Olle Sarri, Dada Fungula Bozela y Jozef Wojciechowicz son sus protagonistas.

'Esto es un atraco: El mayor robo de arte del mundo' - Serie documental (Netflix)

Fue el mayor robo de arte de la historia. El fin de semana del Día de San Patricio de 1990, se robaron del Isabella Stewart Gardner Museum, en Boston, varias obras emblemáticas de Rembrandt, Vermeer y otros artistas valoradas en más de quinientos millones de dólares. Esta serie documental de cuatro partes del director Colin Barnicle recoge las pistas, los puntos muertos, los golpes de suerte y las hipótesis que caracterizaron la investigación de este misterio aún por resolver.

Jueves 8 de abril

'Exterminad a todos los salvajes' - Serie documental (HBO)

'Exterminad a todos los salvajes' es el nuevo proyecto del director de 'I Am Not Your Negro'. HBO

La nueva serie de cuatro partes del aclamado cineasta Raoul Peck (responsable de la aclamada I Am Not Your Negro) ofrece un viaje visualmente deslumbrante a través del tiempo a los momentos más oscuros de la humanidad, y traspasa los límites del cine documental tradicional, ofreciendo una amplísima exploración de los aspectos genocidas y salvajes del colonialismo europeo, desde América hasta África, y su impacto en la sociedad actual, desafiando al público a repensar la propia noción de cómo se escribe la historia.

'Lo que queda de nosotras' - Película (Movistar+)

Tierno e intimista drama en clave femenino, aclamado por la crítica, sobre cuatro mujeres (dos madres y dos hijas del mismo padre) que estrechan relaciones tras la muerte del hombre. Entre las dos madres se crea una complicidad que va en aumento a medida que también comienzan a compartir los problemas de sus hijas adolescentes. Lo que queda de nosotras está protagonizada por Heather Graham, Sophie Nélisse, Abigail Pniowsky y Jodi Balfour.

Viernes 9 de abril

'Señoras del (h)ampa' - Temporada 2, parte 2 (Amazon Prime Video)

La comedia negra protagonizada por Toni Acosta y Malena Alterio llega a su fin. En la primera parte de la segunda temporada de Señoras del (h)ampa vimos lo que había pasado un año después de que Mayte, Lourdes, Virginia y Amparo consiguieran encarcelar a la peligrosa banda criminal liderada por Carmona. Las protagonistas de la comedia creada por Carlos del Hoyo y Abril Zamora han sufrido su nueva doble vida como superheroinas enmascaradas que se dedican a combatir a todos los malhechores del barrio mientras regentan una asociación para mujeres en homenaje a la mujer que las salvó, Begoña Cepeda. Después del cliffhanger que ponía en peligro la vida de la terrible Carmona, los problemas seguirán muy presentes en la vida de las Señoras del Hampa.

'Them' - Temporada 1 (Amazon Prime Video)

La esperada serie de Amazon Prime Video se estrenará solo en versión original subtitulada al español por ahora. La fórmula de terror social que puso de moda Jordan Peele (Déjame salir, Nosotros) regresa ahora con Them, la serie de antología de Amazon Prime Video creada por Little Marvin (The Time is Now) y producida por Lena Waithe, ganadora del Emmy al mejor guion de comedia por Master of None. La primera de las dos temporadas ya confirmadas de la serie estará ambientada en los años 50.

Allí explorará el terror en Estados Unidos desde el punto de vista de una familia negra que deja su hogar en Carolina del Norte para mudarse a un vecindario blanco de Los Ángeles durante el período conocido como La Gran Migración. El futuro ideal de esta familia, que aspiraba a una vida mejor, se convierte en la zona cero donde fuerzas malévolas, sobrenaturales pero también muy reales, las representadas por el racismo de sus vecinos, amenazan con aniquilarlos y destruirlos. Deborah Ayorinde, Ashley Thomas, Alison Pill, Ryan Kwanten y el español Javier Botet son sus protagonistas.

'Solar Opposites' - Temporada 2 (Disney+)

Solar Opposites es una creación conjunta de Justin Roiland y Mike McMahan (colaboradores en Rick y Morty) y cuenta la historia de un equipo de cuatro alienígenas que escapan de su mundo natal -que ha explotado- y aterrizan en una casa lista para entrar a vivir en un barrio de las afueras en una ciudad de Estados Unidos. Están divididos equitativamente: unos opinan que la Tierra es espantosa y otros que es maravillosa. Korvo y Yumyulack solo se fijan en la contaminación, el consumismo desenfrenado y la fragilidad humana, mientras que Terry y Jess están enamorados de los humanos y de su televisión, su comida basura y su forma de divertirse.

Su misión: proteger a Pupa, un superordenador viviente que acabará adoptando algún día su verdadera forma, los devorará y ‘terraformará’ la Tierra. En la segunda temporada de Solar Opposites que estrena Star de Disney+, los Solar Opposites van a por todas y son más divertidos y más opuestos que nunca.

'Search Party' - Temporada 4 (TNT)

Los diez episodios de la cuarta temporada de Search Party estarán disponibles desde el mismo viernes a través de los servicios bajo demanda de pago. Después del juicio por asesinato al que se enfrenta al final de la tercera temporada, Dory sufre un destino más descabellado y peligroso cuando es secuestrada por Chip, al que todos creían muerto. De repente se ve retenida en el sótano de la lujosa casa de su tía con la loca esperanza de convertirse en su mejor amigo. Drew, Elliot y Portia, que han intentado seguir con sus vidas cada uno a su manera, se ven de nuevo arrastrados a resolver el misterio de una desaparición cuando se dan cuenta de que Dory está en paradero desconocido. La nueva entrega de esta comedia negra cuenta con la intervención de la oscarizada Susan Sarandon en el papel de Lylah.

'Los niños de la estación del zoo' - Temporada 1 (Amazon Prime Video)

La nueva serie alemana de Amazon Prime Video sigue la historia de seis adolescentes que luchan por alcanzar su sueño de felicidad y libertad, dejando atrás a sus familias, profesores y todo aquel que no les entienda. Christiane, Stella, Babsi, Benno, Axel y Michi se adentran en las trepidantes noches berlinesas, sin límites ni reglas, para celebrar la vida, el amor y las tentaciones, hasta que se ven obligados a reconocer que ese éxtasis no solo destruirá su amistad, sino que les condenará al abismo. La serie adapta el libro escrito por Christiane Felscherinow, Kai Hermann y Horst Rieck. Philipp Kadelbach (El perfume) es el director del proyecto.

'Patrulla trueno' - Película (Netflix)

Octavia Spencer y Melissa McCarthy suman 5 nominaciones al Oscar entre las dos. Netflix

En un mundo en el que los supervillanos son algo común, dos amigas de la infancia distanciadas se reúnen después de que una de ellas idee un tratamiento que les da superpoderes para proteger su ciudad. Melissa McCarthy y Octavia Spencer trabajan juntas por primera vez en la nueva comedia del actor y director Ben Falcone, marido de la protagonista de ¿Podrás perdonarme algún día? en la vida real. En su carrera detrás de las cámaras destacan Superintelligence, Es la jefa o Tammy.

'Noche en el paraíso' - Película (Netflix)

Desde Corea del Sur llega la nueva historia de venganza de Park Hoon-jung (New World). Tae-gu, un criminal de una banda liderada por Mr. Yang, intenta corregir el rumbo de su vida para ayudar a su hermana enferma y su sobrino. Hasta que un día su hermana y su sobrino son asesinados de forma accidental cuando querían matar a Tae-gu y éste decide vengarse.

Men in Kilts. Un roadtrip con Sam y Graham- Miniserie documental (Movistar+)

Los fans de Outlander están de enhorabuena. Men in Kilts es una serie de no ficción que recorre a modo de roadtrip los lugares y tradiciones del corazón de Escocia de la mano de los dos protagonistas más carismáticos de la serie de aventuras: Sam Heughan (Jamie) y Graham McTavish (que interpretó en la serie al tío de Jamie, Douglas MacKenzie).

Desde los parajes de Glencoe, testigos del mayor enfrentamiento entre clanes, hasta Inverness y el lugar de la histórica batalla de Culloden, en su viaje reconectan con las raíces de su tierra natal y sus gentes: la pesca, la gastronomía, el folklore, el deporte, la agricultura, la majestuosidad de las ‘highlands’, la tradición y la diversidad de sus habitantes. Todo ello bien maridado con buen ‘whisky’ y una química envidiable entre ellos.

Domingo 11 de abril

'Crimenes perfectos' - Temporada 1 (COSMO)

'Crímenes perfectos' es el último estreno de la semana. COSMO

La nueva serie de misterio de COSMO llega desde Francia. Crímenes perfectos sigue a una pareja de investigadores que se enfrenta a los casos considerados magistrales, aquellos en los que los criminales no dejan huella. La gran novedad de esta serie vista por más de cuatro millones de espectadores es que en cada episodio la pareja de investigadores -un hombre y una mujer- que explora el caso cambia, dejando paso a nuevos agentes y actores. En cada temporada, vuelven a participar las mismas parejas de investigadores, aunque solo en un episodio. Crímenes perfectos ya es un éxito en el país vecino, donde ha emitido tres temporadas.

También te puede interesar...

• 5 razones para ver 'Justified: La ley de Raylan’, la mejor serie que tienes disponible en AXN NOW

• Al habla con Anthony Mackie y Sebastian Stan, los nuevos héroes de Marvel en Disney+ con 'Falcon y el Soldado de Invierno'

• Elena Rivera: "Ojalá podamos remover algo en quienes vean 'Alba' y que concienciemos un poco"