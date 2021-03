Apple TV+: las 10 mejores series originales de su catálogo

Noticias relacionadas Todas las series y películas que Apple TV+ estrenará en 2021

Vivimos en la era dorada para la producción de las series de televisión. La consolidación de la televisión de pago y la llegada imparable de las plataformas de streaming han disparado la producción de series de ficción y documentales en los últimos años. Por mucho que se intente estar al día de la conversación seriéfila, es prácticamente imposible no ver cómo tu lista de series pendientes crece y crece sin parar. El contenido de Apple TV+, uno de los últimos servicios de streaming en llegar al mercado, tiene otro problema: muchos no saben qué es lo que tiene que ofrecer la plataforma del gigante Apple. Hasta ahora.

Apple TV+ es la única de las plataformas que no tiene series de catálogo, uno de los motivos por los que muchos no se han acercado a ella todavía. Lo único que puedes encontrar son sus propias series, películas (como la película de animación Wolfwalkers o la última comedia de Sofia Coppola, On the Rocks) o proyectos documentales (el más que recomendable Boys State).

Por suerte, a pesar de solo llevar poco más de un año online, el número de títulos potentes es más que suficiente para justificar acercarse a la plataforma y descubrir historias para todos los gustos. Salvo casos como Defender a Jacob, la miniserie con Chris Evans, la mayoría de ellas siguen abiertas. Puede ser un gran momento para ponerse con ellas y evitar que se acumulen los capítulos.

10. 'Central Park' (2020-?)

Temporadas: 1

Episodios: 10

La primera gran serie de animación de Apple TV+ es Central Park, una comedia protagonizada por una familia de vigilantes que viven y trabajan en el parque más famoso de Nueva York, al que deben salvar de las garras de un constructor. Dos veteranos del género como Loren Bouchard y Nora Smith (compañeros en Bob’s Burgers) se asociaron con el actor Josh Gad (Olaf en Frozen, LeFou en la versión de acción real de La bella y la bestia) para crear un divertido musical con alma de “lugar feliz”, algo muy necesario en estos momentos.

Cada capítulo de Central Park tiene unas cuatro canciones, con participación de nombres como Elyssa Samsel y Kate Anderson (compositores del corto spin off de Olaf) o la cantautora Sara Bareilles (productora y autora de la música de Little Voice, otra serie original de Apple TV+ que recupera el espíritu de Felicity) en la creación de la música de la serie. En la segunda temporada sonarán temas escritos por, atención, Fiona Apple, Meghan Trainor, Cyndi Lauper, Alan Menken, Darren Criss y Aimee Mann, entre otros. Los fans de los musicales tienen aquí una nueva obsesión. Solo les queda descubrir la serie.

9. 'Mythic Quest: Banquete de cuervos' (2020-?)

Temporadas: 1

Episodios: 10

Cuánto se echan de menos en la televisión actual las comedias de verdad. La sitcom, creada y protagonizada por Rob McElhenney, se ambienta en un estudio de desarrollo de videojuegos para dar lugar a las situaciones más disparatadas, con personajes altamente excéntricos. Su episodio "confinado" es una auténtica joya y fue, sin duda, el más brillante y justificado de todos. Si Community y The Office hubieran tenido un hijo, se llamaría Mythic Quest. (Francis Arrabal)

8. 'Para toda la humanidad' (2019-?)

Temporadas: 2

Episodios: 20

Ronald D. Moore (responsable del reboot de BattleStar Galactica) es uno de los creadores de Para toda la humanidad, una lujosa superproducción de ciencia ficción que se pregunta qué pasaría si la carrera espacial mundial nunca hubiera terminado y la Unión Soviética hubiera conseguido superar a Estados Unidos como el primer país en pisar la Luna.

Después de dos episodios que no terminan de vender exactamente por qué hay que acercarse a la serie de Apple TV+, el tercer capítulo presenta las bases de esta especie de Mad Men ambientado en la Guerra Fría entre las dos mayores potencias del siglo XX. Joel Kinnaman (The Killing) lidera el reparto de una serie que ha vuelto más fuerte que nunca en su segunda temporada, aún en emisión. Si eres de los que tienen paciencia con las series que se toman su tiempo para encontrar su tono y personalidad, Para toda la humanidad tiene reservadas numerosas recompensas para ti. Además, va para largo: la renovación por una tercera entrega ya es oficial.

7. 'Dickinson' (2019-?)

Temporadas: 2

Episodios: 20

Siguiendo la estela de la María Antonieta de Sofia Coppola y la Maria Estuardo en Reign, la serie creada por Alena Smith (The Affair) aborda la juventud de la poetisa Emily Dickinson con el filtro del siglo XXI y un anacronismo juguetón en el uso del lenguaje, la música, el sentido del humor y la forma de moverse por el mundo. Todo siempre con mucha astucia, consiguiendo que expresiones como influencer, freelance, cancelar a alguien o criticar los resultados de un concurso de pasteles por ser "muy blanco" (en alusión a los premios Óscar) nunca desafinen y que, por el contrario, den la sensación de ser la nota precisa que hace falta para crear una sinfonía perfecta.

Dickinson es un retrato de época (una en la que las mujeres no disfrutaban de los mismos derechos que los varones), a través del despertar de la conciencia de sus jóvenes protagonistas. Pero también a partir de su madre, una mujer que siente inquietudes que no consigue expresar con palabras, porque siempre ha vivido encerrada en unos márgenes que considera inamovibles. En su segunda temporada, ha vuelto divertida, inteligente y fiel al espíritu de la poetisa en la que se inspira. Ojalá no se acabe nunca. (Valentina Morillo)

6. 'Perdiendo a Alice' (2021)

Temporadas: 1

Episodios: 8

Desde Israel llega Perdiendo a Alice, la adictiva y juguetona miniserie que bebe de grandes referentes del noir clásico (con las películas de Alfred Hitchcock, Paul Verhoeven, David Lynch y Roman Polanski a la cabeza) para crear su propio thriller psicológico. Lo que más engancha de esta producción israelí es la inclasificable conexión entre dos mujeres que empiezan su relación ocupando roles de maestra y aprendiz hasta que el particular carisma de la joven guionista (Lihi Kornowski, arrebatadora) invierte las reglas del juego.

La mentora (una estupenda Ayelet Zurer que retrata sutilmente el viaje obsesivo de esa directora de cine que se siente perdida en su vida) se convierte progresivamente en una figura dominada por la curiosidad y el morbo malsano incluso cuando descubre detalles de la joven que deberían hacerla huir. Ese efecto se traslada a la audiencia, que queda enganchada hasta resolver (casi) todas las claves del misterio en su último capítulo.

5. 'Defender a Jacob' (2020)

Temporadas: 1

Episodios: 8

Es comprensible sentir cierto déjà vu al leer la sinopsis de la adaptación televisiva de la novela de William Landay. En su primer papel lejos de Marvel, Chris Evans interpreta a un prometedor ayudante del fiscal que descubre horrorizado cómo las pruebas del caso de asesinato que investiga apuntan a su propio hijo adolescente. Dividido entre su deber ante la justicia y el amor por su familia, buscará respuestas.

La sombra de series como Broadchurch (la obra cumbre de historias televisivas sobre adolescentes asesinados y el efecto que provoca en su comunidad) está presente, pero Defender a Jacob acierta de lleno en su decisión de centrarse en las consecuencias que tiene el caso para la familia protagonista: un abogado solitario con un pasado del que quiere huir, una madre y esposa que empieza a sospechar que no conoce a su familia y un adolescente difícil de leer. Michelle Dockery (Downton Abbey) se adueña del final de la serie, un cierre abstracto y que puede dejar a medias a aquellos que disfruten teniendo todas las respuestas. Los demás encontrarán un drama elegante, adictivo y deliciosamente complejo. Morten Tyldum (nominado al Oscar por The Imitation Game) dirige sus ocho episodios.

4. 'Visibilidad: LGTBI en la televisión' (2020)

Temporadas: 1

Episodios: 5

Las series copan el ranking de los mejores contenidos episódicos de Apple TV+, pero no podíamos dejar de lado el emocionante, didáctico y reivindicativo repaso al movimiento arcoiris en Estados Unidos que hace el director Ryan White con Visibilidad: LGTBI en la televisión. La serie documental se centra en las cinco fases que ha atravesado la televisión, el medio que más posibilidades tiene para demonizar, visibilizar o educar a sus consumidores, desde sus orígenes. Cada una de ellas nombra los capítulos de la miniserie: La edad oscura, La televisión como herramienta, La epidemia, Los avances y La nueva guardia.

Su impresionante archivo y su espectacular galería de entrevistados (Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey, Billy Crystal, Michael Douglas, Billie Jean King, Ryan Phillippe, Raven-Symoné, Greg Berlanti o Norman Lear son algunos de ellos) remata un documental inspirador y emocionante que deja ganas de ver una versión española.

3. 'Servant' (2019-?)

Temporadas: 2

Episodios: 20

M. Night Shyamalan (El sexto sentido) se estrenó en la televisión con la historia de un matrimonio acomodado de Filadelfia que abre la puerta a una misteriosa fuerza paranormal después de la trágica muerte de su bebé. En colaboración con el guionista y creador Tony Basgallop, el maestro del suspense se adaptó magistralmente a la pequeña pantalla con una inclasificable serie en la que recupera su talento para provocar tensión, mal rollo y sorpresas. Lo que no esperábamos era los brillantes momentos de humor negro que protagonizan unos estupendos Lauren Ambrose y Rupert Grint, a los que conocimos en papeles muy diferentes en A dos metros bajo tierra y la saga Harry Potter, respectivamente.

Es fácil sucumbir ante Servant y sus episodios de media hora duración. Después de terminar cada capítulo te quedas con dos sensaciones: confusión por no saber lo que estás viendo y deseos de ponerte el siguiente episodio cuanto antes. La segunda temporada, en la que el equipo de Shyamalan ha tomado las riendas del maestro mientras él rodaba su siguiente película, ha abrazado de lleno el sarcasmo y las contradicciones de su peculiar cuarteto protagonista. El productor ejecutivo ha confesado que ya tiene planteada toda la serie y que aspira a que termine con cuarenta episodios y cuatro temporadas. La tercera ya ha empezado a rodarse.

2. 'The Morning Show' (2019-?)

Temporadas: 1

Episodios: 10

The Morning Show tuvo un accidentado aterrizaje en el saturado panorama seriéfilo. Semanas antes de empezar a rodar una serie que marcaría el regreso a la televisión de Jennifer Aniston 15 años después de Friends, la actriz y su socia Reese Witherspoon (estrellas y productoras de la serie) decidieron tirar todo lo que estaba escrito y adaptar los guiones a la nueva realidad de Hollywood después del nacimiento del movimiento #MeToo. Lo que empezó siendo una serie sobre las guerras de los programas matinales de la televisión de Estados Unidos se acabó convirtiendo, casi sin querer, en un vibrante, irregular y finalmente impactante retrato de lo que pasaba detrás de las cámaras de una industria que había permitido la cultura del abuso y el silencio durante demasiado tiempo.

El primer episodio de The Morning Show apuntaba a un frívolo entretenimiento que se dejaría llevar más por el deseo de enfrentar las personalidades opuestas de los personajes que interpretaban Aniston y Witherspoon en lugar de explorar un asfixiante ambiente laboral claramente inspirado en el escándalo que provocó el despido del reverenciado Matt Lauer de la NBC. Craso error. A cada episodio que pasaba, la serie era mejor, culminando en un episodio portentoso que exploraba una situación de abuso y un capítulo final con el que es imposible saber por dónde va a tirar la segunda temporada de la serie. De su espectacular reparto, nos quedamos con una soberbia y matizada interpretación de Jennifer Aniston y un Billy Crudup (ganador del Emmy al mejor actor secundario el pasado septiembre) que se lo pasa en grande en todo momento. Como nosotros al otro lado de la pantalla.

1. 'Ted Lasso' (2020-?)

Temporadas: 1

Episodios: 10

Un ingenuo entrenador de fútbol americano decide probar suerte en un club de fútbol inglés. Su inexperiencia despierta el recelo y desdén de sus jugadores, jefes y aficionados. Ted Lasso se estrenó en el verano de 2020, encontrándose un panorama desolador donde el final del coronavirus ni siquiera aparecía en el horizonte. Hubiera sido fácil arquear la ceja y mostrarse cínico ante el espíritu buenista y optimista del personaje que interpreta magistralmente Jason Sudeikis (justo ganador del Globo de Oro, el Critics Choice y cualquier premio que llegue en el futuro, que serán muchos). Es imposible.

Desde el primer al último episodio de su primera temporada, Ted Lasso es un arrebatador, divertido y conmovedor relato de un grupo de perdedores que reivindica la bondad, la empatía y el compañerismo para sobrevivir en un mundo hostil. Si no has visto la serie, el resumen de la serie puede sonar al eslogan de una taza de Mr. Wonderful. Pero la comedia creada por Bill Lawrence (Cougar Town) y el propio Sudeikis, entre otros nombres, es mucho más que eso. Ted Lasso es un lugar feliz y una serie con potencial de convertirse en el The Office o Schitt’s Creek que tanto necesita la plataforma de Apple. Ni siquiera importa lo más mínimo si te gusta el fútbol. Ted Lasso es medicina para el alma.

