'Berlín' confirma el éxito de la marca de 'La casa de papel': es la serie más vista de Netflix en Navidad

El fenómeno de La casa de papel continúa con Berlín. Así lo ha confirmado el spin-off de la serie creada por Esther Martínez Lobato y Álex Pina, que se estrenó el pasado 29 de diciembre y se ha convertido en la serie más vista de la semana con 11,3 millones de visualizaciones.

La producción y precuela de la serie de atracos se centra en el personaje interpretado por Pedro Alonso y se ambienta en el pasado, cuando en el mejor momento de su vida, Berlín (Pedro Alonso) planea robar una colección de joyas por valor de 44 millones de euros. O más concretamente, hacerlas desaparecer delante de los ojos de los vigilantes. Y para conseguir esta hazaña, tendrá que contar con la ayuda de una banda.

Junto a la ficción española, lidera y repite en el ránking de películas de la plataforma la fantasía épica de ciencia ficción Rebel Moon (Parte 1): La niña de fuego. El largometraje de Zack Snyder ha sido por segunda semana consecutiva la película de habla inglesa más vista con 34 millones de visualizaciones.

Otros títulos del ránking

Las series más vistas de habla no inglesa en Netflix. Netflix

Además de estos dos títulos, también sigue siendo una de las producciones más vistas Dejar el mundo atrás. El thriller apocalíptico de Sam Esmail protagonizado por Julia Roberts se sitúa en el segundo puesto con 14,6 millones de visualizaciones, seguido de la clásica comedia romántica de Garry Marshall Pretty Woman, que ocupa el puesto 3 con 8,4 millones de visualizaciones.

Incluso, junto a Berlín, aparecen en la lista la nueva comedia romántica The Manny con 8,2 millones de visualizaciones; La conserje Pókemon, con 2,6 millones de visualizaciones; y la adaptación del manga Yu Yu Hakusho, que se ha mantenido en el quinto lugar con 2,6 millones de visualizaciones.

Las películas más vistas en inglés de Netflix.

Por otro lado, lidera los títulos de habla inglesa el polémico especial de humor Ricky Gervais: Armageddon, que ha debutado en el primer puesto con 8 millones de visualizaciones. Le siguen el drama romántico adolescente Mi vida con los chicos Walter, que sigue en el ránking por cuarta semana consecutiva; el especial Dave Chappelle: The Dreamer, que abrió en el quinto puesto un día después de su estreno y Trevor Noah: Where Was I, que aterrizó en el puesto 8.

También llaman la atención la presencia de The Crown en el tercer puesto con 3,6 millones de visualizaciones, y la de la película de fantasía Un vampiro en la familia, que debutó en la cima de la lista de películas de habla no inglesa con 7,6 millones de visualizaciones.

Tras esta última está el documental de true crime Curry & Cyanide - The Jolly Joseph Case, que subió hasta el segundo puesto con 6,5 millones de visualizaciones en total. Y otras películas de estreno en la lista son la comedia Thank You, I'm Sorry en el tercer puesto 3 con 2,9 millones de visualizaciones y el drama Kho Gaye Hum Kahan, que ocupa el cuarto lugar con 2,8 millones.

