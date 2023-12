Pedro Alonso: "Berlín es alguien que te permite sentir muchas cosas y de una forma tan retorcida como divertida"

Apenas quedan unos días para que acabe el año, pero Netflix todavía tiene un último as bajo la manga y un último gran estreno guardado para el mes de diciembre. Se trata de Berlín, el spin-off y precuela de La casa de papel, que se estrena el 29 de diciembre en la plataforma.

La historia se ambienta en el pasado, cuando en el mejor momento de su vida, Berlín (Pedro Alonso) planea robar una colección de joyas por valor de 44 millones de euros. O más concretamente, hacerlas desaparecer delante de los ojos de los vigilantes. Y para conseguir esta hazaña, tendrá que contar con la ayuda de una banda.

Pedro Alonso, Tristán Ulloa y Michelle Jenner, protagonistas de una de las series que más expectativas han generado este año, hablaron con SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL sobre la ficción. Todos ellos coinciden en el tipo de persona despreciable que es Berlín e identifican las razones reales por las que cada personaje decide robar junto a él.

Fascinados por un ser despreciable

"Es fascinante cómo nos puede atraer alguien tan políticamente incorrecto". De esta manera, rompía el hielo Tristán Ulloa, recordando lo despreciable que es Berlín, a pesar de que en este spin-off se hable de "un personaje bastante diferente al que ya conocemos de La casa de papel".

"Hay un nivel de luminosidad, de un tono de comedia y de romanticismo exacerbado, incluso hasta llegar al punto de lo naif, que hace que este personaje sea diferente a aquel tan decadente que recordamos", continuó explicando Ulloa.

"Descubrir a un Berlín con ilusión, con ganas de enamorarse y de comerse el mundo a mordiscos y que incluso es capaz de poner en peligro el plan que él mismo ha trazado... Pues dice mucho de un tipo muy temperamental, impulsivo y pasional. Y eso es lo que le convierte en un personaje muy atractivo".

Después, Pedro Alonso quiso reflexionar sobre cómo "los héroes eran gente decente en la ficción" y cómo "dejaron de serlo hace 20 años". "Es un síntoma de cómo está el mundo ahora. Las referencias cada vez son más ambivalentes y a mí personalmente me parece que en esas zonas de fricción es donde uno siente más cosas narrativamente y donde puedes hacer de espejo para sentir más cosas", explicó.

Fotograma de 'Berlín' Netflix

"Berlín es un personaje que te permite sentir muchas cosas que habitualmente no se permiten sentir y de una forma tan retorcida como divertida. No tiene ningún problema en saltarse todos los límites morales, las convenciones y las disociaciones en las que vivimos. Él es un caballo loco que uno puede cabalgar desde la comodidad de su casa sabiendo que no se va a jugar el tipo, porque vivir así tiene una factura muy grande".

"Pero ahora nos hemos ido a un universo que está en otro tono. Lo loco es que se trata de un personaje muy denso y turbio cuyo viaje se realiza a la inversa", describió el actor protagonista.

Las motivaciones

"En el caso de Keila, le viene bien robar para poder crear su realidad virtual. Necesita dinero para ese proyecto que tiene y, además, aunque es muy tímida y muy de estar sola, creo que hay algo en ella que le reconforta el hecho de pertenecer a algo. Es como esa familia que a lo mejor nunca ha tenido", señaló Michelle Jenner al pensar en lo que anima a su personaje a trabajar con Berlín.

"Berlín define a Damián como un filántropo y como alguien que se dedica a esto como un hobby. Aunque seguramente haya cierta pulsión o ganas de sentir algo de riesgo ante una vida tan aparentemente predecible", expuso Tristán Ulloa.

Michelle Jenner en 'Berlín' Netflix

Por su parte, Pedro Alonso fue más tajante, dejando caer que "la gente que dice que no le importa el dinero o que no es una de sus prioridades es porque nunca ha tenido problemas de dinero", y que "Berlín roba por deporte, por liarla parda y llegar a sitios inesperados y ponerse en peligro".

"Al final, el robo es como una maravillosa excusa para presentar historias humanas diferentes", opinó Tristán Ulloa. "Eso es lo que hace que las personas conecten con la serie, que es una excusa para hablar de formas de entender la vida y de entender el amor también".

"Yo he sentido en varios momentos de la relación con el personaje la necesidad de aclarar y aclararme que es un impresentable y que el resto son una panda de tarados. Es verdad que estamos en comedia y esto es entretenimiento, pero son personajes muy cuestionables", aclaró Pedro Alonso.

"Todos tienen un afán por vivir enorme, pero también tienen una sombra del tamaño de un piano. Lo que pasa es que están desesperados por sentir algo. Y esa ambivalencia aparece. Creo que los golpes de magia suelen venir por la parte de humanidad que tienen. Es verdad que el vehículo y el artefacto son una fantasía y todo mola mucho, pero a mí siempre me gusta recordarme que hay que tener cuidado, que son bicharracos peligrosos que en su configuración tienen muchas sombras".

De secundario a protagonista

'Berlín' Netflix

"Una cosa es tener a este personaje que no esté exactamente el centro de la acción y que aparezca de vez en cuando y otra que de repente esté en el centro de la acción. Nos preocupaba si eso iba a saturar", contaba Pedro Alonso sobre el proceso creativo. "Ocurre como con Hannibal Lecter, que me parece que aparece unos 15 minutos en la película de El silencio de los corderos, pero es el personaje de la película".

"Mi temor estaba relacionado con su ADN y que se desnaturalizase y que de repente se fuera hacia un filme inmóvil que negase la oscuridad del personaje. Porque el personaje es un animal, un bicharraco peligroso, un indecente, un amoral que tiene cosas muy chungas. Pero eso no me preocupaba para nada, porque tiene mucho humor y una forma de vivir la vida muy efervescente", concluyó.

Ficción y realidad

Tristán Ulloa y Pedro Alonso en 'Berlín' Netflix

Además de hablar sobre la serie, los actores protagonistas también se atrevieron a imaginar qué tipo de ladrones serían ellos en la vida real. "Creo que lo que podría usar, como me dedico a la interpretación, sería inventarme algún personaje para camelar o engañar a alguien. En realidad soy muy tímida y fuera de mi trabajo miento muy mal. Entonces, no sé, casi mejor no robar", bromeó Michelle Jenner.

"Pues yo sería un desastre porque soy muy despistado y muy olvidadizo, no soy tan meticuloso y tan escrupuloso como mi personaje. Me olvidaría de muchos detalles", confesó Tristán Ulloa.

"Yo robé un caramelo con seis o siete años y lo recuerdo como un momento terrorífico, absolutamente espeluznante", recordó Pedro Alonso. "Me acuerdo del estado de mi cuerpo y de la energía. Fue lo peor de lo peor. Pero si fuese ladrón le robaría al sistema de alguna manera".

'Berlín' se estrena en Netflix el 29 de diciembre.

