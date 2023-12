Muere David Leland, cineasta ganador del Emmy por 'Hermanos de sangre', a los 82 años

David Leland, director ganador del Emmy por la aclamada miniserie Hermanos de sangre, y también conocido por películas como Si estuvieras aquí, ha fallecido a los 82 años. La agencia que le representaba fue la que dio la noticia del deceso, ocurrido el pasado domingo.

“Nuestro querido guionista y director David Leland ha fallecido. Echaremos mucho de menos su increíble talento y su cálido espíritu”, expresó su agencia Cassaroto Ramsay & Associates el pasado miércoles. "Nuestros pensamientos están con su familia en este momento".

El veterano cineasta británico llevaba más de cinco décadas en la industria audiovisual, habiendo trabajado en películas como Made in Britain, Mona Lisa y Servicios muy personales.

Nacido en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, David Leland comenzó formándose como actor y director de escena antes de iniciar su camino como guionista y director.

Entre sus películas más conocidas se encuentran el clásico de culto de Made in Britain (1982), la nominada al Globo de Oro y al Oscar Mona Lisa (1986) con Bob Hoskins y también Si estuvieras aquí (1987), por la que ganó el BAFTA al mejor guion original. Además, Leland fue también fue co-showrunner de la serie de Showtime Los Borgia (2011), que estaba protagonizada por Jeremy Irons.

"David estuvo ahí desde el comienzo de esta loca aventura", dijo en una entrevista para The Independent Tim Roth, protagonista de Made in Britain, en respuesta al fallecimiento. “Él cambió mi vida y le quiero mucho por eso. Estará siempre conmigo".

Por otro lado, Leland también era conocido por haber impulsado la carrera de Pierce Brosnan en el estreno de la obra de Tennessee Williams The Red Devil Battery Sign. Gracias a su apoyo, Brosnan acabaría interpretando papeles tan conocidos como el de James Bond.

“David Leland ocupa un lugar importante en mi corazón. Acabo de salir del Drama Center, donde David también era alumno”, dijo Brosnan en un comunicado a los medios. “Fue una gran emoción para mí cuando era joven haber sido elegido para interpretar a McCabe en la obra de Tennessee y trabajar con David. Siempre será una parte esencial de mi historia y de todos los que le conocieron y quisieron”.

Aunque su filmografía fuera extensa, uno de los trabajos más memorables de la carrera de Leland fue probablemente la miniserie de HBO Hermanos de sangre (2001), producida por Steven Spielberg y Tom Hanks.

También dirigió varios videoclips musicales, incluyendo los de Tom Petty and the Heartbreakers I Won't Back Down y She's My Baby y el del tema Handle With Care de The Travelling Wilburys.

Otros de sus trabajos incluyen la dirección y el guion de Crossing the Line (originalmente conocida como The Big Man), dirigida por Liam Neeson en 1990, y Land Girls, una película de 1998 protagonizada por Rachel Weisz.

"Realmente amaba y admiraba a los actores", dijo sobre Leland Liam Neeson. “Forjamos un vínculo muy estrecho. Me encantaba su travieso sentido del humor. Siempre estarás en mi corazón viejo amigo. Nos veremos en el camino”.

Entre sus últimas obras destaca el musical A Tribute to the Blues Brothers, que se presentó en el West End de Londres y que después estuvo de gira durante 10 años por Australia y el Reino Unido. Y también dirigió en 2002 el documental ganador del Grammy Concert for George, que incluía un concierto en el Royal Albert Hall de Londres en memoria de su difunto amigo George Harrison.

