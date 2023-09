Esta fue la primera película que se alquiló en Netflix: un clásico de los 80 cuyo nombre no debes decir tres veces

La llegada al mundo de Netflix marcó un antes y un después en la industria del entretenimiento. Algunos expertos han elogiado a la plataforma por su labor a la hora de democratizar el acceso a producciones de autores y cineastas legendarios. Otros la han criticado por su impacto en la comercialización de series y películas en formato físico, y por haber cambiado radicalmente la experiencia cinematográfica en general.

Sin embargo, Netflix no comenzó siendo el gigante del streaming que conocemos hoy en día. En realidad, sus orígenes fueron más bien humildes y mucho antes de revolucionar el mundo con series como Stranger Things, Miércoles, Gambito de Dama, The Crown y Orange is the New Black, Netflix fue una especie de videoclub que alquilaba DVDs.

De hecho, el primer título que adquirió fue verdaderamente emblemático y, curiosamente, ya no está disponible en su catálogo. En 1997, Netflix se hizo con Beetlejuice (o Bitelchús, en su versión en español), la película más emblemática de Tim Burton.

Un éxito de los años 80

El primer DVD de 'Beetlejuice' que alquiló Netflix.

Beetlejuice -actualmente disponible en HBO Max- fue uno de los grandes éxitos de la década de los 80 y sirvió para demostrar la versatilidad de Michael Keaton, que iba más allá de los papeles cómicos que había interpretado y que le encumbraron como una estrella de la comedia. Todo esto, sumado al increíble trabajo que hizo el equipo de producción con el maquillaje, elevaron al personaje y a la propia película de Tim Burton.

De hecho, está más que justificado que Beetlejuice estuviera entre los primeros alquileres Netflix, porque en el año que fue adquirida, ya estaba en un momento en el que se había consolidado como un clásico del cine de culto.

Y también porque la película contaba con muchos actores que tendrían carreras muy exitosas en los años 90. Un ejemplo es que Burton siguiera colaborando con Keaton en Batman de 1989 y Batman Returns de 1992, dos películas realmente exitosas, aunque con personajes más serios que el de Beetlejuice.

Por otro lado, Winona Ryder, que interpretaba a Lydia Deetz, protagonizaría otra película de culto un año después: Escuela de jóvenes asesinos (1989). A partir de ahí, su éxito no hizo más que aumentar, llegando a ser nominada al Oscar por Mujercitas (1994) y La edad de la inocencia (1993), y protagonizando en Drácula de Bram Stoker (1992), de Francis Ford Coppola.

La secuela, en marcha

Fotograma de 'Beetlejuice'.

"Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice". Con pronunciar su nombre tres veces aparece de pronto el icónico protagonista de Beetlejuice, la película más icónica de Tim Burton. Y es posible que él mismo invocara al personaje al que interpretó en su día Michael Keaton, porque se ha confirmado la puesta en marcha la secuela del largometraje.

Casi cuarenta años después, el cineasta traerá de vuelta a este ser espectral. Aunque la historia seguía principalmente a una pareja de fantasmas que intentan ahuyentar a una familia disfuncional de su propia casa, la película lleva el nombre y es recordada por el gran antagonista.

Se espera que Michael Keaton regrese como el icónico Beetlejuice y también se ha confirmado la participación de Jenna Ortega, que volverá a trabajar con Tim Burton después de convertirse en fenómeno gracias a Miércoles y Scream VI.

Interpretará a la hija de Lydia, papel por el que también regresará Winona Ryder. Justin Theroux (The Leftovers) también se unirá al elenco para interpretar un papel del que no se han revelado más detalles.

Por otro lado, se espera que Tim Burton vuelva a dirigir la secuela de una de las películas más influyentes de su carrera, tras la que llegaron otras como Eduardo Manostijeras (1990) y La novia cadáver (2005).

Los detalles de la trama de Beetlejuice 2 se desconocen y lo único que podría acercarse a la sinopsis son las versiones anteriores y que se pensaron durante todos estos años en los que el proyecto ha permanecido en desarrollo. Aun así, lo más probable es que el largometraje retome la historia donde terminó la primera parte.

