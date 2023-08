Netflix se suma al fenómeno 'Oppenheimer': encarga una serie documental sobre Einstein y la bomba atómica

Netflix encarga 'Einstein and the Bomb' y una docuserie sobre la Segunda Guerra Mundial con John Boyega

El futuro de Netflix en el panorama de la no ficción es muy prometedor y acaba de dar luz verde a varios proyectos realmente interesantes. Entre ellos destaca Einstein and the Bomb, una serie documental sobre la compleja relación de Albert Einstein con la Alemania de Hitler y las devastadoras consecuencias que tuvo la bomba atómica en Japón.

Combinará el material de archivo con la ficción, narrando los momentos clave de la vida del genio y científico Einstein, y cómo su trabajo cambió el curso de la historia. Estará dirigida por Anthony Philipson y producida por James Van Der Pool y Andrew Cohen para BBC Studios.

Por otro lado, Netflix ha confirmado también el estreno de World War II: From the Frontlines, una docuserie de 72 Films sobre la Segunda Guerra Mundial narrada por John Boyega que llegará a la plataforma este mismo año. Está dirigida por Rob Coldstream y cuenta con David Glover y Mark Raphael como productores ejecutivos.

Tendrá un total de seis episodios y será "conmovedora e innovadora", incluyendo imágenes restauradas "espectaculares y nunca vistas de la Segunda Guerra Mundial, muchas de ellas filmadas por los propios soldados, para crear una experiencia cinematográfica inmersiva".

Y, por último, se anunció la puesta en marcha de Fatherhood With My Father, otra serie documental con Jack Whitehall al frente para hablar sobre la paternidad junto a su padre Michael. Tendrá cuatro episodios y les seguirá en un camino de descubrimiento antes de que el propio Jack sea padre.

El futuro de Netflix

Jack Whitehal

Los proyectos de Netflix se anunciaron en el Festival de Televisión de Edimburgo, donde Anne Mensah, vicepresidenta de contenido de Netflix de Reino Unido subió al escenario para presentar los títulos que se estrenarán próximamente en la plataforma.

Mensah hizo mención a los cambios constantes que hay en la era del streaming y señaló la "consistencia" que Netflix había mostrado en Reino Unido, que ha invertido 1.181 millones de libras cada año durante los últimos años en contenido, y agregó que la plataforma se había mantenido "constante" en su enfoque.

"Cuando digo que estamos en un 'estado estable', quiere decir que lo estamos, pero eso no significa que no seamos completamente conscientes de la situación económica en la que estamos. [Sólo] podemos tratar de ser abiertos, accesibles y consistentes en nuestro enfoque y la flexibilidad de nuestros acuerdos", dijo.

"Se trata de reconocer que no somos nada sin las personas que hay aquí [refiriéndose a los asistentes al festival]. Ser consistentes y tener las raíces adecuadas en la comunidad es lo que estamos tratando de hacer".

También habló sobre la producción de ficción en Reino Unido para Netflix, con series como The Crown, Top Boy o Sex Education, que llegarán a su fin con sus próximas temporadas.

"Tenemos el mejor equipo y estamos trabajando con las mejores personas, así que ¿qué podría no gustarnos?", agregó. "Estamos trabajando gracias a estas increíbles series, pero el futuro que está por venir es aun más fuerte. Esta es la mejor posición en la que podríamos estar. No quiero exagerar, pero estoy muy emocionada".

