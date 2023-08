La serie documental de Netflix sobre el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard arrasa en la plataforma

Entre todas las series más vistas de esta semana en Netflix, una de las más exitosas ha sido Depp vs. Heard, una serie documental de tres episodios donde los espectadores presenciarán cómo tuvo lugar el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, un caso de difamación que traspasó las fronteras mediáticas, convirtiéndose en el primer juicio de TikTok, una de las redes sociales donde se publicaban las reacciones a los clips del proceso legal.

La producción sitúa los testimonios de Depp y Heard uno frente al otro, tratando de desgranar las más de 200 horas de transmisión y los comentarios que se publicaron en redes sociales.

Y también aprovecha para profundizar en la naturaleza de la verdad y su impacto en nuestra sociedad moderna, cuestionando el papel que tuvieron las redes sociales durante el juicio y generando preguntas sobre cómo la conversación y las opiniones del público pueden haber influido en el veredicto.

Se estrenó el pasado 16 de agosto y ya se ha convertido en una de las series más vistas de la semana, encabezando el Top 10 de las series en inglés de Netflix con 16,2 millones de reproducciones.

Está dirigida por Emma Cooper, una cineasta independiente, productora ejecutiva y fundadora de Empress Films. Antes de Depp vs. Heard, dirigió El misterio de Marilyn Monroe: Las cintas inéditas y produjo Bikram: Yogui, gurú, depredador, dos documentales disponibles en Netflix.

Un juicio mediático

Johnny Depp y Amber Heard estuvieron casados entre 2015 y 2017 y protagonizaron uno de los divorcios más mediáticos de los últimos años. Sin embargo, a medida que se desarrollaba la batalla legal entre ambos, Heard puso en marcha una orden de restricción, y este suceso hizo saltar las alarmas sobre la verdadera gravedad de sus problemas.

En 2018, Heard escribió un artículo de opinión para The Washington Post donde compartía su experiencia en la lucha contra el abuso sexual. No llegó a entrar en detalles, pero sí que habló sobre sus experiencias con el abuso y sobre cómo el hecho de hablar sobre ello podría afectar gravemente a su carrera, especialmente a su papel en el Universo DC.

Amber Heard no mencionaba directamente a su exmarido, Johnny Depp, pero una vez que se publicó el artículo, su equipo de abogados afirmó que estas declaraciones infringieron un daño irreparable en la carrera de Depp, y la demandaron 50 millones de dólares. Heard respondió con su propia contrademanda, reclamando 100 millones de dólares en compensación.

Después de esto, comenzó el juicio entre Depp y Heard en abril de 2022. Un juicio sin precedentes por la presencia de cámaras, que hicieron de este un evento mediático y de interés general para el público.

Los defensores de cada bando respaldaron a cada uno fervientemente en redes, y el juicio fue uno de los temas más candentes durante las seis semanas que duró. Finalmente, se determinó que la actriz era culpable de difamación, y ella emitió una declaración, expresando su descontento con el resultado.

Lo más visto

Después de Depp vs. Heard, la segunda serie en inglés más vista de la semana ha sido Medicina letal, que sigue siendo uno de los títulos más vistos por segunda semana consecutiva. La producción llegó a lo más alto del Top 10 y en los últimos días ha acumulado 10,2 millones de reproducciones.

Las series en inglés más vistas de Netflix entre el 14 y el 20 de agosto. Netflix

Basada en el libro Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America's Opioid Epidemic, de Barry Meier, y en el artículo de Patrick Radden Keefe The Family That Built an Empire of Pain, publicado en The New Yorker, explora, desde la ficción, algunos orígenes y consecuencias de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos.

Junto a Medicina letal, también permanecen en el ránking El abogado del Lincoln, The Witcher, y la segunda temporada de Heartstopper.

