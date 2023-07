Todos los estrenos de Netflix en agosto de 2023: 'One Piece', 'Heartstopper' y más

A falta de unas horas para despedir el mes de julio, Netflix se prepara para el arranque de un nuevo mes y presenta todas las series, películas, documentales y programas que llegarán a su catálogo en las próximas semanas.

Entre todas las novedades, destacan especialmente regresos como el de la encantadora Heartstopper y estrenos como el de la esperadísima One Piece, la adaptación del anime de Eiichiro Oda. También llega este mes la miniserie Medicina letal, donde se vuelven a abordar los orígenes y consecuencias de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos; y la nueva temporada de La familia Upshaw.

Por otro lado, en el panorama cinematográfico habrá opciones para todos los gustos, como el thriller de acción Agente Stone, con Gal Gadot y Jamie Dornan; la de animación El Rey Mono y el slasher juvenil español El club de los lectores criminales, basado en la exitosa novela homónima de Carlos García Miranda.

Y, además, este mes se podrá ver también Las últimas horas de Mario Biondo, una serie documental que aborda uno de los sucesos más mediáticos de la historia reciente de España.

Series

'Heartstopper' - Temporada 2 (3 de agosto)

En esta nueva entrega de la serie basada en las novelas gráficas de Alice Oseman, Nick (Kit Connor) y Charlie (Joe Locke) afrontarán una nueva etapa en su relación, Tara (Corinna Brown) y Darcy (Kizzy Edgell) se enfrentarán a nuevos desafíos, y Tao (William Gao) y Elle (Yasmin Finney) se preguntarán si alguna vez podrán ser algo más que amigos.

Con los exámenes a la vuelta de la esquina, un viaje de estudios a París y un baile de graduación que planificar, el grupo tiene que hacer malabares a medida que atraviesan las siguientes etapas de su vida, amor y amistad.

'One Piece' - Temporada 1 (31 de agosto)

Basada en el manga más vendido de la historia de Japón, obra de Eiichiro Oda, One Piece es una aventura en alta mar, legendaria como ninguna otra. Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) es un joven aventurero que siempre ha ansiado la libertad, así que abandona su pueblo para emprender un peligroso viaje en busca del mítico tesoro del que hablan las leyendas, One Piece, y convertirse en el Rey de los Piratas.

Si desea conseguirlo, tendrá que reunir a la mejor tripulación y hacerse con un barco para escudriñar cada rincón de los vastos océanos, ser más veloz que los Marines y burlar a peligrosísimos rivales sin parar.

'Medicina letal' - Miniserie (10 de agosto)

Explora, desde la ficción, algunos orígenes y consecuencias de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos, y se inspira en las experiencias de responsables, víctimas e investigadores cuyas vidas se vieron irremediablemente afectadas tras la invención del OxyContin.

Está basada en el libro Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America's Opioid Epidemic, de Barry Meier, y en el artículo de Patrick Radden Keefe The Family That Built an Empire of Pain publicado en The New Yorker y se presenta como una reflexión sobre el crimen, la responsabilidad y los sistemas que han demostrado en reiteradas ocasiones su incapacidad para ayudar a los cientos de miles de estadounidenses afectados.

'La familia Upshaw' - Parte 4 (17 de agosto)

'La familia Upshaw'. Netflix

Bennie Upshaw (Mike Epps), padre de una familia negra de clase trabajadora de Indianápolis, es un mecánico encantador, bienintencionado pero desastroso, que se deja la piel por dar lo mejor de sí mismo y cuidar de su familia —su esposa, Regina (Kim Fields); sus dos hijas jóvenes (Khali Spraggins, Journey Christine), y su primogénito (Jermelle Simon), el hijo adolescente (Diamond Lyons) que tuvo con otra mujer (Gabrielle Dennis)— y por aguantar a su sarcástica cuñada (Wanda Sykes), y todo ello sin la receta del éxito.

Pero los Upshaw se han empeñado en que la cosa funcione y en superarse a sí mismos juntos. En esta nueva parte, los Upshaw siguen gestionando los altibajos de la vida —nuevos trabajos, sueños más ambiciosos, problemas de salud y algunas grandes sorpresas—, siempre con el respaldo del cariño propio de la familia.

Todos los estrenos

'Ingeniosos' - Temporada 1 (3/08)

'Cadetes de mechas' - Temporada 1 (10/08)

'El elegido' - Temporada 1 (16/08)

'Mi padre, el cazarrecompensas intergaláctico' - Temporada 2 (17/08)

'La chica enmascarada' - Temporada 1 (18/08)

Películas

'Agente Stone' (11 de agosto)

Rachel Stone (Gal Gadot) es una espía: la única mujer que puede evitar que su poderosa organización internacional para la paz pierda su posesión más valiosa (y peligrosa). Junto a Gadot también lideran el elenco Jamie Dornan (Belfast), Matthias Schweighöfer (El ejército de los muertos), Sophie Okonedo (Muerte en el Nilo), Jing Lusi (Crazy Rich Asians), Paul Ready (The Terror), Jon Kortajarena y Archie Madekwe (Gran turismo).

Tras las cámaras están el director de cine y televisión británico Tom Harper, conocido por dirigir episodios de series como Peaky Blinders; el guionista Greg Rucka, que también firmó la adaptación de su propia saga de cómics La vieja guardia, y la guionista nominada al Oscar Allison Schroeder, conocida por coescribir películas como Figuras ocultas o Christopher Robin .

'El Rey Mono' (18 de agosto)

De los creadores de Boxtrolls, Chicken Little y Bao, llega El Rey Mono, una comedia familiar de acción protagonizada por un mono y su bastón de lucha mágico. En esta épica aventura, tiene que enfrentarse a dioses, demonios, dragones... y al enemigo más temible de todos: ¡el ego de Mono!

Y en medio de todo esto, una chica de un pueblo le planta cara a su actitud egoísta para enseñarle que hasta la piedrecita más insignificante puede tener un gran efecto en el mundo.

'El club de los lectores criminales' (25 de agosto)

Se trata de un largometraje basado en la novela homónima de Carlos García Miranda. En ella, ocho jóvenes estudiantes universitarios se reúnen cada semana en un club de lectura para compartir su pasión por la literatura de terror.

Tras ser cómplices de una broma de disfraces que termina en fatídico accidente y en un pacto de silencio, el grupo de jóvenes se verá amenazado por un escritor anónimo que desea desvelar su oscuro secreto.

Su acosador amenaza con publicar en las redes sociales una sangrienta novela de terror basada en ellos. A cada capítulo uno de ellos morirá. Mientras desconfían unos de otros, el grupo de jóvenes empezará una lucha por la supervivencia en pleno campus universitario. Cualquiera de ellos podría ser la próxima víctima... o el asesino.

Todos los estrenos

'Atrapaalmas' (2/08)

'Frente a frente' (3/08)

'Zom 100: Cien cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombi' (3/08)

'The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo - Parte 2' (8/08)

'Mi boda con un fantasma' (10/08)

'Foco de contagio' (15/08)

'10 días de un mal hombre' (18/08)

'Lift' (25/08)

'Ni de coña estás invitada a mi bat mitsvá' (25/08)

Documentales y programas

'Las últimas horas de Mario Biondo' (3 de agosto)

Mario Biondo, cámara italiano y marido de la presentadora de televisión Raquel Sánchez-Silva, es hallado muerto en el salón de su piso de Madrid. Está solo, y el escenario no presenta aparentes signos de violencia. A partir de este momento, dará comienzo una compleja investigación para intentar esclarecer las circunstancias de un caso que despierta numerosas preguntas y que rápidamente se convertirá en uno de los sucesos más mediáticos de la historia reciente de España.

Todos los estrenos

'Secretos del deporte: Jake Paul, el niño problemático' - Documental (1/08)

'Mark Cavendish: Imparable' - Documental (2/08)

'Intoxicación: la cruda verdad de nuestra comida' - Documental (2/08)

'Zombiverso' - Reality (8/08)

'Secretos del deporte: Johnny Football' - Documental (8/08)

'Las damas primero: Mujeres en el hiphop' - Serie documental (9/08)

'Secretos del deporte: El salón de la infamia' - Documental (15/08)

'En casa de los Fury' - Serie documental (16/08)

'Depp vs. Heard' - Documental (16/08)

'Secretos del deporte: Los reyes del pantano' - Documental (22/08)

'Faro' - Programa (22/08)

'Elijo "amor"' - Programa interactivo (31/08)

