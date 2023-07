Todo lo que tienes que saber de 'One Piece': fecha de estreno, tráiler, reparto, sinopsis, plataforma y más

Todo lo que sabemos de 'One Piece': fecha de estreno, tráiler, reparto, sinopsis, plataforma y más

One Piece promete desembarcar como uno de los estrenos del verano. La serie de animación creada por Eiichiro Oda estrenó su primer episodio el 20 de octubre de 1999 y desde entonces se ha ganado el corazón de millones de fans en todo el mundo con sus más de 1.050 episodios y el manga, que contiene ni más ni menos que 969 capítulos y 95 volúmenes.

Ahora, y siguiendo los pasos de otros animes de éxito, también tendrá su propio remake de acción real. Se anunció en enero de 2020 y desde entonces ha generado muchísima expectación entre sus seguidores, que no pueden esperar para ver el resultado final de este proyecto.

Esto es todo lo que sabemos de la adaptación de acción real del icónico anime japonés, que se estrenará muy pronto en streaming.

Sinopsis

Lo último que se sabe de One Piece es que adaptará la saga East Blue. De hecho, esto se aprecia desde el primer adelanto de la serie, que muestra los barcos piratas de la serie en Sudáfrica. También se sabe que el remake será muy diferente, empezando por las características de la temporada, que tendrá 10 episodios.

De hecho, es posible que la temporada abarque 53 episodios del anime original y que además, el remake tenga capítulos más largos que los originales. Aparte de eso, el cambio más notorio tendrá que ver con los personajes y aunque la trama sea prácticamente igual, dejará que haya personajes con más protagonismo del habitual, como es el caso de Shanks, que suele estar ausente la mayor parte del tiempo.

Tráiler

Fecha de estreno

Este remake de One Piece corre a cargo de Netflix, que será la plataforma en la que se estrenará este verano. El rodaje concluyó en julio de 2022 y después de ver algunos avances, Netflix anunció su fecha de estreno en el evento fan Tudum para el 31 de agosto de 2023.

Reparto

Liderando el elenco de la esperadísima adaptación está Iñaki Godoy, que ha sido el encargado de interpretar a Luffy. El resto del reparto lo completan Mackenyu Arata, en el papel de Roronoa Zoro; Emily Rudd (La calle del terror. Parte 2: 1978) como Nami; Jacob Romero Gibson (Anatomía de Grey), en el papel de Usopp; y Taz Skylar como Sanji.

Una de las primeras imágenes de 'One Piece'. Netflix

Otros miembros clave del elenco son Peter Gadiot como Shanks y Stevel Marc como Yassop (el padre de Usopp). También participan Aidan Scott, Alexander Maniatis, Bianca Oosthuizen, Celeste Loots, Chanté Grainger, Chioma Umeala, Craig Fairbrass, Grant Ross, Ilia Isorelýs Paulino, Jeff Ward, Langley Kirkwood, McKinley Belcher III, Morgan Davies, Steven Ward y Vincent Regan.

Equipo técnico

Steven Maeda es uno de los nombres principales que aparecen asociados al proyecto como productor ejecutivo y creador de la serie junto con Matt Owens. Este último será también el guionista principal, después de trabajar para series como Marvel, Agentes de SHIELD. Además, la serie cuenta tras las cámaras con Marc Jobst, Tim Southam, Emma Sullivan y Josef Wladika como directores de los episodios.

Primeras impresiones

Nami en 'One Piece'. Netflix

One Piece será el tercer intento de Netflix por llevar a cabo una adaptación de un anime de éxito, tras Cowboy Bebop y Bleach -sin contar la próxima Avatar: The Last Airbender-. Sin embargo, ninguna de ellas ha terminado de funcionar entre el público.

Por eso, Netflix espera acertar con One Piece, aprovechando la popularidad del anime y tratando de llegar a una nueva audiencia que no esté tan familiarizada con la ficción japonesa.

Sin embargo, esta adaptación ha generado especial preocupación entre los fans, especialmente conscientes de la compleja tarea y la responsabilidad que implica llevar a cabo el remake. De hecho, las primeras impresiones no fueron especialmente buenas y se han realizado cambios importantes, tratando de cumplir con las expectativas de los fans.

One Piece es un anime con una trama compleja y que se desarrolla por capas, con un estilo artístico único y enrevesado. Esto puede suponer un reto para los responsables del remake, que lo tienen complicado si quieren tener un encanto y carisma similares a los del manga o el anime.

Todo queda en manos de los fans, que serán los que acaben de determinar qué les parece cuando se estrene a finales de agosto en la plataforma.

