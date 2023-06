Dónde nos quedamos en 'The Witcher': todo lo que debes recordar antes de ver la temporada 3 en Netflix

Todo lo que debes recordar de 'The Witcher' antes de ver la temporada 3

The Witcher acaba de regresar a Netflix con el estreno de su tercera temporada. Sin embargo, han pasado casi tres años desde que vimos a Geralt de Rivia por última vez y teniendo en cuenta que el universo de la serie es inabarcable, puede resultar algo complicado recordar qué fue lo último que ocurrió en la ficción.

Desde que la plataforma estrenó la segunda tanda de episodios, se ha sumado una gran cantidad de personajes, lugares y tramas a la historia original y cada vez parece más difícil acordarse de todo.

Además, a esto hay que sumarle que The Witcher es considerada una franquicia, en la que además de la serie original ya se incluyen otras producciones como la película de animación The Witcher: La pesadilla del lobo y el spin-off El origen de la sangre. Por eso, si aún no habéis podido ver la serie o necesitáis refrescar la memoria antes del estreno de la nueva entrega, esto es lo que debemos recordar.

Lo que ha ocurrido hasta ahora en la segunda temporada

Contando con docenas de personajes y un mapa inmenso, el mundo de The Witcher es una fuente inagotable de historias y hay algunos hechos que serán cruciales a la hora de afrontar el visionado de los nuevos episodios.

Una de las cosas que deben tenerse en cuenta es que la serie está basada en la saga de novelas de Andrzej Sapkowski y que, concretamente la tercera entrega, se centra en el libro Tiempo de odio. Por esta razón, la serie le dará más importancia que nunca al personaje de Ciri (Freya Allan) en las vidas de Geralt (Henry Cavill) y Yennefer (Anya Chalotra).

Henry Cavill en 'The Witcher'. Netflix

Al principio de la segunda temporada de la serie, Yennefer perdió sus poderes tras la Batalla de Sodden. La protagonista usó la magia de fuego, algo que está prohibido, y acabó sumida en la desesperación y en la misión imposible de recuperarlos. Su desesperación llegó a tal punto que incluso llegó a aliarse con Voleth Meir, un ser demoníaco que se alimenta del dolor.

Afortunadamente, Yennefer se dio cuenta de que había cosas más importantes que recuperarlos y no sólo trató de sacrificarse para salvar a Ciri contra Voleth Meir, sino que acabó recuperando lo que tanto ansiaba.

Geralt, Ciri y Yennefer en 'The Witcher'. Netflix

Cuando descubre lo que ha pasado, Geralt se siente profundamente traicionado, pero poco a poco se reconcilia con ella e incluso reconoce estar dispuesto a arreglar las cosas por Ciri. De hecho, tanto él intentando protegerla como Yennefer esforzándose por enseñarle a controlar sus poderes serán dos personajes clave en la vida de Ciri, y todos juntos llegarán a formar una familia.

Los poderes de Ciri son algo clave en el universo de The Witcher. Al parecer, ella es parte de una profecía sobre el fin del mundo y el comienzo de uno nuevo y también podría ser una figura conocida como "Hen Ichaer", que es otra forma de decir que pertenece a un linaje mutante extremadamente poderoso y que proviene de los Elfos. También es capaz de activar los Monolitos, que funcionan como puerta de entrada a otras esferas y que convierte a este personaje en un nexo de unión entre diferentes mundos. [Así fue como Netflix construyó su propia Abadía de Westminster para el rodaje de 'La reina Carlota'] Otro de los eventos importantes que se introducen en la segunda temporada de la serie es la llamada Cacería salvaje, un grupo de espectros que galopan por el cielo y que servían como presagio de la guerra y la muerte. Aunque en los libros no tengan tanta importancia, parece que en la tercera temporada jugarán un papel importante y que estos seres espectrales quieren a Ciri por sus poderes. Además de los espectros de la Cacería salvaje, la mayoría de los Reinos del Norte también perseguirán a Ciri, aunque en este caso para acabar con ella. Ciri se ha convertido en una amenaza para ellos, que dudan de su lealtad y el único reino que no quiere esto es Redania, algo que complicará incluso más la historia. La Cacería Salvaje en 'The Witcher'. Netflix Por otro lado, tras el asesinato del bebé de Filavandrel y Francesca, que era el primer elfo puro tras miles de años, la rivalidad entre los elfos y los humanos aumenta y ambos han puesto fin a la tregua. Estos elfos también perseguirán a Ciri para vengarse, siendo conscientes de que con sus poderes podrán destruir a los humanos y reclamar lo que creen que es suyo. A lo largo de la segunda temporada de The Witcher, también vimos cómo se forjaba una alianza entre Fringilla y Cahir. Ambas intentan llevar a cabo un plan para intentar ganarse la confianza de Emhyr, también conocido como La Llama Blanca, y tratan de convencerles que fueron ellas las causantes de la muerte del bebé elfo, sin saber que fue él el autor material del crimen. Al final, acaban siendo acusadas de traición y son arrestadas. [Netflix prueba a eliminar su tarifa más barata sin anuncios en Canadá: cómo podría afectar en España] En relación al personaje de Emhyr, la serie también revela otro dato importante y es que él es en realidad el verdadero padre de Ciri. Aunque se revelase que sus padres habían muerto, en realidad él no lo estaba y es una de las razones por las que en la ciudad de Nilfgaard fue donde primero se supo que Ciri era importante. Él será uno de los que la buscarán para aprovecharse de sus poderes.

El tráiler de la temporada 3

