Jaskier regresa al universo de 'The Witcher' en el tráiler de 'El origen de la sangre'

Será uno de los caminos que emprrenda el universo de The Witcher, que ya estrenó la película animada La pesadilla del lobo y que regresa con El origen de la sangre el 25 de diciembre.

Netflix acaba de presentar el tráiler final de The Witcher: El origen de la sangre , la precuela de la serie de fantasía creada por Lauren Schmidt y basada en las novelas de Andrzej Sapkowski -que también tuvieron su adaptación con la saga homónima de videojuegos-.

La conjunción de las esferas

Fotograma de 'El origen de la sangre'. Netflix

El origen de la sangre está ambientada en una línea temporal completamente diferente a la de la serie original. En ella se narra cómo tuvo lugar la conjunción de las esferas, un evento que solo ha aparecido en pantalla a grandes rasgos y al que los espectadores conocen de oídas.

Jaskier existe en la línea de tiempo actual de The Witcher -que hasta ahora protagonizaba Henry Cavill- y aunque su regreso podría resultar sorprendente, sí que tiene su explicación y puede estar relacionado con el personaje de Minnie Driver, una coleccionista de antiguas tradiciones capaz de viajar en el tiempo.

Un regreso con sentido para el universo

Según el showrunner de la serie Declan de Barra, Jaskier es una especie de "narrador" de la serie original, por lo que su intervención en El origen de la sangre tiene sentido. En su huida, Jaskier resumió la historia del Geralt de Rivia en algunas canciones y Joey Batey ha revelado que "el poder de la música y las historias está en el corazón de The Witcher: El origen de la sangre, por lo que tiene sentido que Jaskier sea una especie de tejido que conecte la precuela con la serie principal".

Batey se mostró muy entusiasmado al hablar de su participación en la serie. "Cuando me pidieron que me tomara un descanso del rodaje de la temporada 3 de The Witcher para participar en El origen de la sangre, estaba muy emocionado. A pesar de mi breve aparición, fue un placer actuar junto a la inimitable Minnie Driver y trabajar con el increíble equipo de dobles durante un agotador rodaje de tres días".