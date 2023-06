Adelanto en exclusiva de 'Ruby: Aventuras de una kraken adolescente', la nueva película de Dreamworks

Vuelve el cine para toda la familia. El 30 de junio se estrena en salas Ruby: Aventuras de una kraken adolescente, la última película de Dreamworks Animation, el estudio responsable de éxitos como Shrek, Kung Fu Panda, Madagascar o Cómo entrenar a tu dragón.

Esta comedia de acción animada se zambulle en las turbulentas aguas de la adolescencia con una historia tan conmovedora como hilarante. Sigue a una adolescente poco convencional que descubre que forma parte de la legendaria realeza de los míticos kraken, los señores del mar, y que su destino en las profundidades del océano es mucho mayor de lo que jamás había soñado.

La dulce y algo torpe Ruby Gillman solo quiere encajar, como cualquier adolescente, con sus compañeros del instituto Oceanside High, pero siente que es invisible. Ayuda con las matemáticas a un compañero del que está colada y no puede juntarse con las chicas y los chicos guay en la playa, porque su sobreprotectora madre le tiene terminantemente prohibido meterse en el agua.

Un día, cuando se envalentona y se salta la prohibición de su madre, Ruby descubre que desciende de las grandes reinas guerreras de los kraken y que está destinada a heredar el trono de su imponente abuela, la Reina Guerrera de los Siete Mares.

Y resulta que hace miles de años, los kraken juraron defender los mares de las engreídas y ambiciosas sirenas, por lo que Ruby deberá enfrentarse a un problema enorme, ya que la recién llegada Chelsea, la chica más popular y más guapa del instituto, es una sirena. Ruby tendrá que aceptar su linaje y hacer acopio de fuerzas para salvar a sus seres amados.

En su versión original, Ruby: aventuras de una kraken adolescente reúne a un reparto espectacular encabezado por Lana Condor (A todos los chicos de los que me enamoré) como la joven protagonista, Toni Collette (Puñales por la espalda) como su madre, Annie Murphy (Schitt's Creek, Black Mirror) como la sirena Chelsea, y la oscarizada Jane Fonda en el papel de la Reina Guerrera de los Siete Mares.

El ganador de un Emmy Colman Domingo (Euphoria), interpreta al comprensivo padre de Ruby; y Sam Richardson, nominado a un Emmy por Veep, es su entusiasta tío de Ruby. Completan el reparto Will Forte (El último hombre en la Tierra), Nicole Byer, nominada a un Emmy por Nailed It!, Ramona Young (Yo nunca), Eduardo Franco (Stranger Things) y la premiada creadora de contenidos para redes sociales Emma Chamberlain.

La película está dirigida por Kirk DeMicco, nominado a un Oscar (Vivo, Los Croods) y los guionistas son Pam Brady (Lady Dynamite, The Loop), Brian C. Brown (Biarpatch) y Elliot Diguiseppi (Lucy in the Sky).

Os dejamos con un adelanto en exclusiva de la película, una divertida escena en la que puede verse a Ruby como kraken bajo el mar justo en el momento en el que descubre que su compañera de instituto, Chelsea, es una sirena.

Clip en exclusiva de 'Ruby: aventuras de una kraken adolescente'

'Ruby: Aventuras de una kraken adolescente' se estrena en cines el viernes 30 de junio.

