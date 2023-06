Los estrenos de series y películas en streaming recomendados para ver el fin de semana: 30-2 de junio

Como cada viernes, os recomendamos las mejores series y películas que han estrenado recientemente las plataformas de streaming como Netflix, Disney+, Filmin y Apple TV+ para ver el fin de semana del 30 de junio al 2 de julio más allá del esperado estreno de la temporada 3 de The Witcher.

Apple TV+ nos trae Secuestro en el aire, un thriller en tiempo real sobre el secuestro de un avión protagonizado por Idris Elba que promete para hacer un buen maratón de series este fin de semana. Pero si prefieres que el thriller sea de terror, Sarah Snook protagoniza la película Huye, conejo huye, en el que una madre deberá tratar de comprender el extraño comportamiento de su hija. Aunque si lo que buscáis es un clásico, el creador de Peaky Blinders nos trae una miniserie sobre el Grandes esperanzas de Charles Dickens con Olivia Colman. Si el cuerpo os pide algo de true crime, Disney+ también estrena 548 días: Captada por una secta, basada en la historia real de Patricia Aguilar, que habla por primera vez del caso ante una cámara desde que fue rescatada. Saint Omer. El pueblo contra Laurence Coly es nuestra propuesta si buscáis una película de culto, que llega a Filmin tras arrasar en Venecia y representar a Francia en la carrera por el Oscar. Y si necesitáis una propuesta entretenida y para ver en familia, apuntaos la película de animación Nimona en Netflix.

Encended el aire acondicionado, preparad la nevera y disfrutad de nuestras recomendaciones de series y películas para ver en las plataformas de streaming desde el sofá de casa.

'Secuestro en el aire' (miniserie)

Apple TV+ estrena un thriller de alto voltaje protagonizado por Idris Elba (Luther) y Archie Panjabi (The Good Wife) y creado por creada por George Kay (Lupin) y Jim Field Smith (Criminal). Secuestro en el aire narra en tiempo real el viaje de un avión secuestrado mientras este se dirige a Londres en un vuelo de siete horas, en el transcurso del cual las autoridades en tierra luchan por encontrar respuestas. Elba interpreta a Sam Nelson, un sagaz hombre de negocios que tiene que dar un paso al frente y utilizar toda su astucia para intentar salvar la vida de los pasajeros, aunque su arriesgada estrategia podría significar también su perdición.

Estreno: 28 de junio en Apple TV+

'Huye, conejo huye' (película)

Tras el final de Succession, Sarah Snook protagoniza este thriller de terror en el que interpreta a una médica especialista en fertilidad. Conoce a fondo el ciclo de la vida, sin embargo, cuando tiene que descifrar el extraño comportamiento de su hija, debe cuestionarse sus creencias y enfrentarse a un fantasma del pasado. La película cuenta con la dirección de Daina Reid (El cuento de la criada) y el guion de Hannah Kent (The Good People).

Estreno: 28 de junio en Netflix

'Grandes esperanzas' (miniserie)

Steven Knight, creador de Peaky Blinders, adaptación en formato miniserie y a lo largo de seis episodios el clásico de 1861 de Charles Dickens Grandes esperanzas, una crítica al sistema de clases. Cuenta la historia de la iniciación en la edad adulta de Pip (Fionn Whitehead), un joven huérfano que aspira a una vida mejor hasta que un giro del destino y las malvadas conspiraciones de la misteriosa y excéntrica Miss Havisham (Olivia Colman) le muestran un mundo de posibilidades oscuro. A pesar de las grandes expectativas que depositan en él, Pip tendrá que valorar el verdadero coste de ese nuevo mundo y decidir si realmente lo convertirá en el hombre que desea ser.

Estreno: 28 de junio en Disney+

'The Witcher' (temporada 3)

Netflix estrena la temporada 3 de The Witcher en dos partes de cuatro episodios cada una, la primera de ellas el 29 de junio y la segunda el 27 de julio. Mientras monarcas, hechiceros y bestias de todo el Continente compiten por capturar a Ciri, Geralt la esconde, decidido a proteger a su recién reunida familia frente a quienes amenazan con destruirla. Yennefer, responsable de enseñar a Ciri las artes de la magia, conduce al grupo a la fortaleza de Aretusa, donde esperan conocer mejor los poderes ocultos de la chica. Sin embargo, lo que encuentran allí es un auténtico campo de batalla donde abundan la corrupción, la magia negra y las traiciones. El grupo deberá contraatacar y jugarse el todo por el todo, o perder para siempre a sus seres queridos. Esta temporada será la última de Henry Cavill como Geralt de Rivia tras abandonar por sorpresa la serie y al que sucederá Liam Hemsworth.

Estreno: 29 de junio en Netflix

'548 días: Captada por una secta' (serie documental)

En 2017, Patricia Aguilar, una joven de Elche con tan solo 16 años, era captada por una secta. Todo sucedió cuando conoció en las redes al supuesto gurú Félix Steven Manrique tras un triste suceso familiar. Cuando Patricia cumplió la mayoría de edad, cogió dinero del negocio familiar y voló a Perú donde él la esperaba. Según Manrique, Patricia era una de las reinas elegidas para repoblar el mundo junto a él cuando llegara el Apocalipsis. Cuando Patricia llegó a Perú se encontró con un panorama muy distinto al paraíso que le había prometido. Esta es la primera vez que Patricia Aguilar habla abiertamente ante una cámara desde que fue rescatada. El objetivo de Patricia al contar su historia es alertar sobre los riesgos de las redes sociales, así como de sensibilizar de los peligros de los grupos coercitivos y sectas, para que ninguna otra persona pase por lo mismo.

Estreno: 30 de junio en Disney+

'Nimona' (película)

En un mundo medieval futurista, un caballero es acusado de un crimen que no ha cometido. La única persona que puede ayudarlo a demostrar su inocencia es Nimona, una adolescente que quizá sea también un ser metamorfo al que él ha jurado destruir. La película, que adapta el cómic de fantasía de título homónimo bestseller de The New York Times y nominada al premio National Book, es un cuento épico sobre cómo encontrar la amistad en las situaciones más sorprendentes y aceptarse a uno mismo y a los demás por quienes son. Fue rescatada por Netflix después de que Disney cerrara el estudio de animación de FOX Blue Sky y con él se llevara a este proyecto por delante con la película prácticamente terminada.

Estreno: 30 de junio en Netflix

'Saint Omer. El pueblo contra Laurence Coly' (película)

La opera prima de la directora francesa de origen senegalés Alice Diop ha sido una de las películas más relevantes del último año en el cine europeo. Gran Premio del Jurado y Mejor Ópera Prima en el Festival de Venecia, conquistó el Festival de Sevilla, recibió el César a la Mejor Ópera Prima y representó a Francia en la carrera por el Oscar. Saint Omer. El pueblo contra Laurence Coly se basa en el juicio real a Fabienne Kabou (Laurence Coly en el filme), una mujer franco-senegalesa que fue condenada a 20 años de prisión en 2016 por la muerte de su hija, a la que abandonó en una playa de noche. El cadáver de la niña fue encontrado al día siguiente, arrastrado por la marea. Durante el juicio, Kabou afirmó que las "fuerzas del mal" y la "brujería" la habían inspirado a cometer el acto.

Estreno: 30 de junio en Filmin

