Así gestionó Christina Applegate su esclerosis múltiple mientras rodaba la temporada 3 de 'Dead to me'

Christina Applegate es consciente de que la mayoría de seguidores de Dead to me se darán cuenta cuando vean los nuevos episodios de la serie, disponibles desde hoy en Netflix, de que su aspecto no es igual que la última vez que vieron a Jen Harding en el final de la segunda temporada de la comedia negra creada por Liz Feldman. “Esta es la primera vez que alguien me verá como estoy actualmente”, explicaba la ganadora del Emmy a The New York Times. “Peso 18 kilos más. No puedo caminar sin bastón. Quiero que la gente sepa que soy muy consciente de todo eso”.

El 10 de agosto de 2021, la actriz de series como Matrimonio con hijos, Samantha, ¿qué? y Friends anunciaba al mundo que había sido diagnosticada de esclerosis múltiple. La noticia llegó en pleno rodaje de la tercera y última temporada de la serie que protagoniza desde 2019 con la actriz Linda Cardellini.

Los responsables de la producción y de la plataforma liberaron a Applegate de sus obligaciones con Dead to me, pero fue la propia intérprete la que insistió en cumplir con sus compromisos y poner fin a la historia de Jen y Judy. “Tenía una obligación con Liz, con Linda y con la historia. Los que mandan dijeron: ‘Paremos. No hace falta terminar. Estrenaremos lo que hayamos rodado’. Me negué y dije: “No. Vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer en mis términos”.

Christina Applegate en la temporada final de 'Dead to me'.

Durante los cinco meses de parón, Applegate recibió tratamiento médico y empezó a gestionar emocionalmente lo que le estaba pasando. “Necesitaba procesar la pérdida de mi vida, la pérdida de esa parte de mí. Necesitaba ese tiempo, pero nunca he llegado a decir: 'wohooo, estoy totalmente bien'. ¿Aceptación? No. Nunca voy a aceptar esto. Estoy cabreada”, zanja sobre su relación con una enfermedad que comparte con Selma Blair, su compañera de reparto en La cosa más dulce.

Applegate regresó al rodaje cinco meses después de recibir un diagnóstico que ha cambiado su vida. Para facilitar el día a día en el rodaje mientras en la intimidad recibía tratamiento para una enfermedad degenerativa, su viejo amigo y técnico de sonido Mitch B. Cohn se llegó a tirar al suelo en alguna ocasión para sostener sus piernas fuera del plano cuando era necesario. Cuando no estaba grabando, se desplazaba por el plató en silla de ruedas.

Los guionistas hicieron ajustes para que las tramas se adaptaran a la energía y las necesidades de su estrella protagonista. Applegate ya no podía grabar planos generales en los que su personaje entrara andando a una habitación, porque en la realidad ya no podía hacerlo sin ayuda. Jen también abre numerosas puertas durante los nuevos episodios. La verdadera razón es que la intérprete necesita apoyarse en ellas para poder mantenerse de pie.

“Si la gente lo odia, si la gente lo ama, si lo único en lo que pueden concentrarse es en decir, 'Oh, mira a la lisiada', eso no depende de mí. Estoy segura de que habrá gente que diga: "No puedo ignorarlo". Bien, entonces no lo ignoro. Ojalá la gente pueda superarlo y simplemente disfrutar el viaje de despedida de estas dos chicas”, reconoce ante el mismo medio una actriz que ha cumplido los 50 años en 2022.

Applegate interpreta en Dead to me a Jen, una sarcástica viuda que está decidida a resolver el misterio del asesinato de su marido. Linda Cardellini es Judy, una mujer optimista de espíritu libre que también ha sufrido una pérdida. Cuando las dos se conocen en un grupo de apoyo, surge una amistad inesperada a pesar de sus personalidades opuestas. A medida que estrechan su relación compartiendo botellas de vino y galletas, Judy tratará de proteger a Jen de un secreto impactante que podría destruir su vida como la conoce.

En la tercera temporada de la comedia negra, las viejas amigas lidian con un nuevo atropello y con noticias traumáticas mientras deciden que están dispuestas a jugarse la vida por una amistad que está por encima de la ley.

Christina Applegate y James Marsden en 'Dead to me'.

Su primera aparición pública en más de un año

Applegate decidió hacer esta semana su primera aparición pública desde que anuncio que tenía esclerosis múltiple. La actriz inauguró su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood rodeada de su familia y sus compañeros de reparto en Dead to me y Matrimonio con hijos, la sitcom que lanzó su carrera.

“La persona más importante de este mundo es mi hija. Eres mucho más de lo que crees. Eres bella y amable, inteligente e interesante. Me siento agradecida cada día de poder levantarme para llevarte a la escuela… muchas gracias por estar a mi lado con todo esto”, dijo durante un discurso que emocionó a los presentes. “Ah, por cierto, tengo una enfermedad, ¿no te has dado cuenta? Ni siquiera estoy usando zapatos. ¡Se supone que debes reírte de eso!”, espetó directamente a Sadie Grace LeNoble, su hija de 11 años.

Barefoot. For some with MS the feeling of shoes may hurt or make us feel off balance. So today I was me. Barefoot pic.twitter.com/eJBGg1Wyug — christina applegate (@1capplegate) November 15, 2022

