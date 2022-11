Historias reales de 'The Crown': El día que Dodi Al Fayed le ganó el Oscar a Steven Spielberg

Una de las cosas que más disfrutan los espectadores de The Crown es buscar las imágenes reales de los eventos representados en la serie después de ver cada episodio. Si has acabado de ver el 5x03, centrado en Mohamed Al Fayed y su hijo Dodi, puede que te hayas preguntado si el agradecimiento que recibieron en el discurso del Oscar a mejor película ocurrió en la vida real o no. La respuesta es sí.

En la gala de entrega de premios de 1982, Carros de fuego competía con Atlantic City (Louis Malle), En el estanque dorado (Mark Rydell), Rojos (Warren Beatty) e Indiana Jones en busca del arca perdida (Steven Spielberg). Finalmente, fue la producción británica la que consiguió llevarse esa noche la estatuilla a mejor película, que sumó a las de mejor guion original, mejor diseño de vestuario y mejor banda sonora, a la ya icónica pieza compuesta por Vangelis, revolucionaria en su momento para una producción de época.

Dirigida por Hugh Hudson, producida por David Puttnam y escrita por Colin Welland, Carros de fuego está basada en la historia real de los atletas británicos Harold Abrahams y Eric Liddell. Cada uno tenía su propio Dios, sus propias creencias y su propio empuje hacia el triunfo. Dos jóvenes corredores de diferentes clases sociales que se entrenaban con un mismo objetivo: competir en los Juegos Olímpicos de París 1924. Si no la has visto, está disponible en Disney+.

El día que Dodi Al Fayed le ganó a Spielberg

A través de su productora Allied Stars, Dodi Al Fayed y su padre (Mohamed Al Fayed) aportaron 2 millones de libras para financiar el desarrollo de Carros de fuego, razón por la que fueron mencionados en el discurso de agradecimiento que dio David Puttnam al subir a recoger el premio principal de la noche en la gala de los Oscar.

"Gracias a mi buen amigo Sandy Lieberson. A todo el equipo de 20th Century Fox, a Mohamed y Dodi, y a Warner Brothers, por enamorarse de la película. Es literalmente gracias a ellos que estamos aquí esta noche. Muchas, muchas gracias".

Carros de fuego ocupa actualmente el puesto 19 en la lista de las 100 mejores películas británicas del British Film Institute. Dodi Al Fayed produjo posteriormente FX/Efectos mortales (1986), Hook: El Capitan Garfio (1991) y La letra escarlata (1995), pero nunca consiguió replicar el éxito conseguido con su primera apuesta.

"Era uno de los seres humanos más perezosos que he conocido"

Mientras estuvo vinculado a la industria cinematográfica, Dodi nunca fue conocido como un productor, sino como un playboy y un asiduo a Studio 54 en Manhattan: "A Dodi le encantaban la cocaína de buena calidad y las mujeres atractivas. Y siempre tenía muchas de ambas", escribió en sus memorias Mark Fleischman, propietario del famoso club a principios de los años 80.

Dodi Al Fayed y David Puttnam en el rodaje de 'Carros de fuego'. Alan Davidson

Según declaró David Puttnam en una entrevista durante la promoción de Carros de Fuego por su 30 aniversario, cuando llegó un día al rodaje de la película encontró a varios miembros del reparto bajo los efectos del consumo de cocaína y le advirtió: "Dodi, no quiero volver a verte cerca de mi equipo".

Aunque The Crown no hace demasiado énfasis en su faceta más problemática, la serie sí sugiere que el hijo no está a la altura ni de la sombra de su padre, y que este le da el dinero para montar una productora en un vano intento de labrarle una carrera. "Era uno de los seres humanos más perezosos que he conocido. La idea de que fuera productor ejecutivo siempre iba a ser inútil porque tenía la capacidad de atención de una pulga", afirmó Puttnam en 2012.

