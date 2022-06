3 series en Netflix para ver este fin de semana: 'The Umbrella Academy', 'Wanderlust' y 'Colony'

'Colony', 'Wanderlust' y 'The Umbrella Academy' son las series que te recomendamos para ver este fin de semana en Netflix. S&M

Con el viernes llegan puntuales nuestras recomendaciones de series para ver durante el fin de semana. En esta ocasión, para que el proceso sea aún más cómodo y fácil, os proponemos tres opciones distintas sin que tengáis que salir del catálogo de Netflix.

Para empezar, un estreno: la tercera temporada de The Umbrella Academy, que es para quienes ya la han visto la mejor entrega hasta la fecha. Si aún no habéis comenzado la serie y preferís una historia cerrada, qué mejor que una miniserie de seis episodios como Wanderlust, protagonizada por Toni Collette, perfecta para ver ahora que ha acabado The Staircase. Y si lo que os gusta es la ciencia ficción, nuestra sugerencia es Colony, sobre una sociedad distópica después de una invasión alienígena, protagonizada por Josh Holloway, que se reúne con Carlton Cuse después de Perdidos.

'The Umbrella Academy', temporada 3

De qué va

Después de detener el fin del mundo en 1963, los miembros de la Umbrella Academy vuelven a casa convencidos de que han evitado el apocalipsis, pero, después de una breve celebración, se dan cuenta de que todo ha cambiado. Entonces, aparece la Sparrow Academy, que choca de inmediato con los Umbrella en una violenta pelea que al final será la menor de las preocupaciones para todos los implicados. ¿Encontrarán los Umbrella una forma de volver a sus vidas preapocalípticas o este nuevo mundo será algo más que un desliz en la línea temporal?

Por qué hay que verla

Las repeticiones pueden resultar frustrantes para los espectadores, sin embargo, cada nuevo apocalipsis y el intento por corregir las líneas temporales en esta serie siempre son diferentes. Así lo demuestra esta nueva entrega, que es la mejor hasta la fecha.

Los episodios se cuecen a fuego lento, pero siguen dejando claro que la serie está en mejor forma que nunca, y que aunque el mundo se acabe una y otra vez, siempre nos quedarán los divertidos intentos de salvarlo y el cariño que nos despiertan sus protagonistas, una familia disfuncional, pero una familia al fin y al cabo.

'Wanderlust'

De qué va

Joy Richards es una terapeuta que busca la forma de mantener viva la llama de su matrimonio después de sufrir un accidente de bicicleta que los obliga, a ella y a su marido, a reexaminar su relación. Según van apareciendo familiares, amigos, vecinos y clientes, van surgiendo historias de amor, lujuria y deseos prohibidos.

Por qué hay que verla

Esto no hace falta que lo digamos, pero una razón evidente es Toni Collette. Su presencia siempre es una garantía, tal como demostró una vez más en la reciente The Staircase. En esta miniserie británica de solo seis episodios a través de su personaje se explora si es posible (o incluso deseable) la vida monógama.

Después de varios intentos fallidos por recuperar la conexión sexual, la pareja formada por Joy y Alan, cada uno por su lado, y sin planearlo, se encuentra con una aventura sexual. Lo inesperado es que cuando se lo confiesan el uno al otro, lejos de ocasionar una crisis, hace que se miren con nuevos ojos y mejora su relación, por lo que deciden continuar explorando ese camino.

'Colony'

De qué va

En una Los Ángeles distópica y totalitaria de un futuro cercano, Will Bowman es un exagente del FBI que, para proteger a su familia, se ve forzado a colaborar con el gobierno para derrocar a la creciente resistencia ciudadana que procede de una colonia en el corazón de la ciudad.

Por qué hay que verla

Está creada por Ryan Condal y Carlton Cuse, que vuelve a trabajar después de Perdidos con Josh Holloway, a quien acompaña Sarah Wayne Callies (The Walking Dead), y con la dirección del argentino Juan José Campanella en sus primeros episodios, el equipo nos da las primeras razones de peso para darle una oportunidad a Colony.

Después de una invasión alienígena, el Estado policial son seres humanos los que, con tal de ganarse el favor de los invasores, someten al resto, mientras un movimiento de resistencia o terrorista, dependiendo de cómo lo miran sus miembros y el gobierno, trata de combatir la ocupación. Una serie de ciencia ficción poco conocida que tiene un punto de partida interesante y un buen manejo de la tensión.

