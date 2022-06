'Stranger Things': El tráiler del volumen 2 nos adelanta cómo será la épica batalla final contra Vecna

Netflix ha desvelado el tráiler definitivo del final de la cuarta temporada de Stranger Things. La serie creada por los hermanos Duffer estrenará por fin el Volumen 2 y los dos últimos episodios de la cuarta entrega el próximo 1 de julio, que con este nuevo adelanto, siguen aumentando la expectación entre los espectadores.

Después del lanzamiento de la nueva temporada el pasado mes de mayo, la serie volvió a colarse entre los títulos más vistos y ya hemos podido ver el primer adelanto del final y sus primeras imágenes, que nos preparan para la gran amenaza que se cierne sobre Hawkins.

Una pequeña pista antes del final

En el último clip que veremos antes del estreno del segundo volumen, los habitantes de Hawkins se arman de valor para la batalla final contra Vecna, aunque a juzgar por su expresión y estado de ánimo, parece que les espera lo peor.

También vemos al doctor Martin Brenner (Matthew Modine) decirle a Once (Millie Bobby Brown) que "sus amigos no están listos para esta batalla", adelantando que "Hawkins caerá". Sin embargo, todos confían en Once, que hará todo lo posible por evitarlo porque "sus amigos la necesitan".

Ninguno de los personajes parece estar del todo preparado para lo que se avecina, y es posible que acabe habiendo alguna baja importante -tal y como adelantaron los creadores de la ficción-, así que solo queda esperar para ver lo que ocurre finalmente.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan