'Los Bridgerton' cambia su hoja de ruta: Penelope y Colin protagonizarán la temporada 3

Benedict Bridgerton tendrá que seguir esperando para encontrar el amor. La actriz Nicola Coughlan ha desvelado la respuesta a la pregunta que millones de espectadores de Los Bridgerton en Netflix se estaban haciendo: ¿quién protagonizaría la historia de amor de la tercera temporada de la serie? Finalmente, Colin y Penelope han sido los escogidos a pesar de que según las novelas de Julia Quinn era el turno del hermano artista y bohemio de la familia.

"Al igual que Lady Whistledown, he estado guardando un secreto durante bastante tiempo y puedo confirmaros que la temporada 3 es la historia de amor de Colin y Penelope. He guardado ese secreto desde dos semanas de empezar a rodar la temporada anterior", ha confesado la actriz de Derry Girls durante uno de los eventos promocionales de la producción de la cara a la próxima entrega de los Emmy.

Su compañero de affaire, Luke Newton, no estaba en el evento, pero ya se ha manifestado sobre la decisión de los productores de la serie de Shondaland de adelantar la historia de amor entre la entrega Penelope y el escurridizo Colin. "Espero que tenga un lado más sensible. Me encanta que estemos explorando una relación que tanta gente ha tenido, en la que forman una amistad y llegan a conocerse hasta la médula. Entonces surge algo más de allí".

Narrativamente, la decisión tiene mucho sentido después del final de la segunda temporada. En el último episodio, Penelope recibe un doble varapalo por parte de la familia Bridgerton cuando Eloise descubre que su mejor amiga es Lady Whistledown (poco después de arrastrar por el fango el nombre de Eloise para, según su amiga, protegerla) y escucha accidentalmente cómo Colin tira por tierra cualquier posibilidad de tener un romance con ella con sus amigos.

Nicola Coughlan será la estrella de 'Los Bridgerton' en su tercera temporada.

Penelope Featherington ya fue la protagonista del otro gran cambio en la adaptación de Los Bridgerton. En las novelas la identidad de Lady Whistledown era un secreto absoluto hasta su cuarta entrega, pero la serie de Netflix optó por acabar su primera temporada por todo lo alto desvelando que detrás de la Gossip Girl del Londres de principios del siglo XIX estaba el personaje interpretado por Nicola Coughlan.

La decisión de adelantar la adaptación del cuarto volumen (Seduciendo a Mr. Bridgerton) de la popular saga literaria se ha tomado durante el cambio de liderazgo de la producción. El showrunner de las dos primeras temporadas, Chris Van Dusen, abandonó el barco en busca de nuevas aventuras, siendo reemplazado por otra veterana de la productora de Shonda Rhimes como Jess Brownell.

Los planes originales de la versión televisiva de las novelas de Julia Quinn eran respetar el orden de los libros de esta saga literaria ambientada en la Inglaterra de la era de la Regencia. Te doy mi corazón, su tercer capítulo, cuenta el romance de Benedict con una humilde sirviente llamada Sophie que cumple su sueño al vestirse como una reina y acudir al baile de disfraces más importante de Londres. Allí conoce a un aristócrata del que se enamora perdidamente, sin saber que está a punto de empezar a trabajar en la casa de su familia. La actualización del mito de La Cenicienta tendrá que esperar.

Los fans pueden estar tranquilos. Los Bridgerton ya había sido renovada por una cuarta temporada, incluso antes del estreno de una segunda entrega que se acabó convirtiendo en el mayor éxito de una serie anglosajona en la historia de la plataforma de streaming. Resuelto un misterio, ahora tenemos otro por delante: ¿se estrenará antes la tercera temporada de la serie o la precuela centrada en la reina Charlotte? Lady Whistledown seguirá informando.

Las dos primeras temporadas de 'Los Bridgerton' ya están disponibles en Netflix.

