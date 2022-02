Todas las películas españolas originales que estrenará Netflix en 2022.

Netflix causó sensación en la industria cuando hizo público que produciría la siguiente película de Juan Antonio Bayona, La sociedad de la nieve. Sin embargo, la superproducción (un estreno que podría acabar llegando en 2023) no será ni mucho menos la única película que llegará próximamente a la plataforma de streaming. En su catálogo aparecerán los nuevos trabajos de Javier Ruiz Caldera, los hermanos Pastor (el primer spin-off del fenómeno de Netflix A ciegas), Daniel Calparsoro y Jota Linares, entre otros. Te contamos todo lo que sabemos de ellos por el momento.

'A través de mi ventana'

Raquel lleva toda la vida loca por Ares, su atractivo y misterioso vecino. Lo observa sin ser vista y es que, muy a su pesar, no han intercambiado ni una palabra. Raquel tiene muy claro su objetivo: conseguir que Ares se enamore de ella. Pero ella no es una niña inocente y no está dispuesta a perderlo todo por el camino, y mucho menos a sí misma... A través de mi ventana es la adaptación de un fenómeno adolescente nacido en la plataforma literaria Wattpad. Estuvimos hablando con la autora de los libros Ariana Godoy, el director Marçal Forés y los protagonistas Clara Galle y Julio Peña de todos los detalles alrededor de una película que mezcla romance y sexo.

Fecha de estreno: 4 de febrero

'A través de mi ventana', el 'Cincuenta sombras de Grey' adolescente de Netflix.

'Amor de madre'

Un joven (Quim Gutiérrez) al que acaban dejar plantado en el altar y su madre (Carmen Machi), que tiene una compulsiva tendencia a la sobreprotección, deciden acudir juntos a su luna de miel para así no perder el dinero del viaje. Mientras él no puede sentirse más miserable, su madre disfruta de las mejores vacaciones de su vida. Amor de madre es la nueva comedia de Paco Caballero, director de las series Cites y Benvinguts a la familia. El guion es obra de Adolfo Valor y Cristóbal Garrido, la pareja de guionistas detrás de Cuerpo de élite, Reyes de la noche y Lo dejo cuando quiera. Yolanda Ramos, Celia Freijeiro, Andrés Velencoso y Jorge Suquet aparecen también en el reparto de una comedia rodada en Madrid, Tenerife y las islas Mauricio.

Fecha de estreno: Aún por determinar

'Las niñas de cristal'

Irene (María Pedraza) es una bailarina que debe sustituir la gran estrella del Ballet Clásico Nacional tras su inesperado suicidio. Cuando siente la presión de su nuevo papel protagonista, ella y una compañera crean un mundo propio, ajeno a las expectativas de los demás. Esta sugerente premisa con sabor al Cisne negro de Darren Aronofsky marca una nueva colaboración entre la plataforma de streaming y Jota Linares después de ¿A quién te llevarías a una isla desierta?. "La película habla a través de la ficción de todas mis obsesiones y sobre mi necesidad, igual que la de toda mi generación, de encontrar un lugar en el mundo; tenía muchas ganas de hablar del miedo y de los lugares que, inconscientemente, creamos para protegernos de él", señaló durante el rodaje el director de Animales sin collar. Mona Martínez, Marta Hazas y Ana Wagener aparecerán también en una propuesta que también contará con un grupo de actores noveles y bailarines profesionales encabezado por Paula Losada.

Fecha de estreno: Aún por determinar

'Centauro'

Adicto a las emociones fuertes y a la velocidad, Rafa (Àlex Monner) lucha por convertirse en un piloto profesional de motociclismo, hasta que descubre que la madre de su hijo tiene una deuda con unos narcotraficantes. Para mantener a salvo a su familia, Rafa decide poner su talento como corredor al servicio de la organización criminal. Piloto de circuito de día, temerario kamikaze de noche, Rafa pronto se ve obligado a tomar decisiones que cambiarán su vida para siempre. Daniel Calparsoro (Hasta el cielo) ha rodado un remake de una película de acción franco-belga estrenada en 2017 y llamada Burn Out. Carlos Bardem y Begoña Vargas, una de las revelaciones de Las leyes de la frontera, cierran el triángulo protagonista de un thriller que promete ser adrenalínico.

Fecha de estreno: Aún por determinar

'Burn Out', la película que ha inspirado 'Centauro'.

'Un hombre de acción'

Javier Ruiz Caldera (Malnazidos, Promoción fantasma) dirige a Juan José Ballesta (en su primera película en cinco años) y Miki Esparbé en un thriller de época rodado a medio camino de Francia y España. Inspirada libremente en la vida de Lucio Urtubia, y con elementos ficcionalizados, Un hombre de acción explora la figura del denominado ‘Robin Hood’ anarquista, que llevó a cabo una legendaria operación de falsificación en París que le puso en el punto de mira del banco más grande de Estados Unidos, cuando consiguió obtener una enorme cantidad de dinero falsificando cheques de viaje para invertir en causas en las que creía. Un hombre de acción es una trepidante película que abarca cinco décadas, desde los años 40 hasta los 80, y en la que seguimos los pasos de Lucio como parte del movimiento anarquista europeo, desde sus humildes comienzos como albañil convertido en atracador de bancos, hasta ponerse al frente de uno de los engaños económicos más importantes del siglo pasado. Pero Lucio tendrá que elegir entre la causa anarquista y la protección a los suyos.

Fecha de estreno: Aún por determinar

Spin-off español de 'A ciegas'

A ciegas nos llevaba hasta un mundo en el que unas criaturas o fuerzas sobrenaturales irrumpen en la Tierra y le muestran a cada persona sus peores miedos. Cuando alguien las ve, sufre un impulso que les lleva al suicidio y la autolesión. Àlex y David Pastor (Los últimos días) están rodando en estos momentos el primer spin-off del thriller de Sandra Bullock que se convirtió en 2018 en el primer gran éxito popular de una película de Netflix. No se conocen demasiados detalles del argumento, pero el thriller contará la historia de un hombre llamado Sebastián que inicia un dificultoso camino junto a su hija Anna a través de las calles vacías de Barcelona. Por el camino se encontrará con diversos aliados y amenazas, forjándose amistades que los ayudarán a hacer frente contra una presencia cada vez mayor de estas criaturas. Mario Casas, Michelle Jenner, Lola Dueñas y Leonado Sbaraglia lideran el reparto de la segunda colaboración entre los hermanos y la plataforma tras estrenar juntos en 2020 Hogar.

Fecha de estreno: Aún por determinar

'Infiesto'

Patxi Amezcua (Séptimo) ha ambientado su nuevo trabajo en los primeros compases de la pandemia del coronavirus. Justo el día que se declara el estado de alarma y el confinamiento general, los cuerpos de seguridad encuentran una chica que llevaba días desaparecida, en estado de shock y con claros indicios de haber estado secuestrada durante varios días. El jefe de la Policía (Isak Férriz, Gigantes) y la subinspectora (Iria del Río, El increíble finde menguante) tendrán que hacerse cargo del suceso mientras el resto de los efectivos policiales se centran en los controles por el confinamiento. La producción de Vaca Films, en la que también aparecerá Luis Zahera (ganador del Goya por El reino) se rodó en las calles de Asturias el pasado otoño.

Fecha de estreno: Aún por determinar

'Nowhere'

Nada es una chica embarazada que escapa de una nación en guerra mientras va escondida dentro de un contenedor en un carguero. A mitad de viaje, una salvaje tormenta acaba con el contenedor al mar. Dentro de ese bloque de metal, Nada da a luz a su hija. Ahora, debilitada por el parto, a la deriva, sin alimentos, deberá luchar por sobrevivir y salvar a la pequeña. Albert Pintó (Sky Rojo) dirige a Anna Castillo en Nowhere, un thriller de supervivencia ambientado en un futuro próximo. Se desconoce si este título llegará a la plataforma antes de que acabe el año o en 2023.

Fecha de estreno: Aún por determinar

'La sociedad de la nieve'

Presentación de 'La sociedad de la nieve', la nueva película para J. A. Bayona para Netflix

Al igual que pasa con Nowhere, se desconoce cuándo estrenará Netflix la película. La sociedad de la nieve es la adaptación del famoso accidente del avión 571 de la Fuerza Aérea que acabó en 1972 con la vida de 29 personas. La superproducción supondrá el primer trabajo del cineasta catalán en español desde su debut en 2007 con Lo imposible, además de su primera película para una plataforma. "Fue durante el proceso de documentación para Lo imposible cuando descubrí La sociedad de la nieve, la fascinante crónica que Pablo Vierci hace de la tragedia de los Andes. Más de diez años después, mi fascinación por la novela permanece intacta y estoy feliz de afrontar el reto que tengo por delante: contar uno de los acontecimientos más recordados del siglo XX, con toda la complejidad que implica un relato que da tanta relevancia a los supervivientes como a aquellos que jamás regresaron de la montaña. Además, lo encaro en español, al que regreso emocionado después de 14 años sin rodar en mi lengua, y con un plantel de jóvenes actores uruguayos y argentinos con los que estoy entusiasmado", ha explicado Bayona en la presentación del proyecto.

Fecha de estreno: Aún por determinar

'Eres tú'

Cristobal Garrido y Adolfo Valor estrenarán su segunda película para Netflix en 2022 con Eres tú, una comedia romántica que sigue a Javier, un hombre que descubrió a sus 16 años que tiene el poder de la clarividencia amorosa cuando dio su primer beso a una chica. Desde ese momento es capaz de ver el futuro de la relación con cualquier persona que se bese la primera vez. Aunque pueda parecer un talento perfecto, todo se complica cuando besa accidentalmente a la novia de su mejor amigo. Por el momento se desconoce la identidad del reparto y el director que ejecutará la visión de Valor y Garrido.

Fecha de estreno: Aún por determinar

También te puede interesar...

• ‘El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder’, la serie estrella de Amazon, muestra por fin su primer tráiler

• Tom Holland ('Uncharted'): “El dinero corrompe, y esta industria mueve muchos millones”

• Penélope Cruz reacciona a su histórica nominación al Oscar: "Cuando dijeron mi nombre, me caí al suelo"

Sigue los temas que te interesan