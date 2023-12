Quién es quién en 'El rey del invierno', la serie basada en la trilogía artúrica de Bernard Cornwell

La adaptación de Crónicas del señor de la guerra de Bernard Cornwell llega a Movistar Plus+. El 29 de diciembre se estrena El rey del invierno (The Winter King), una serie sobre el mito del rey Arturo, desde una perspectiva distinta, creada y escrita por Kate Brooke y Ed Whitmore a partir del primer volumen de la trilogía, a la que siguen El enemigo de Dios y Excalibur.

El rey del invierno está ambientada en el siglo V, en un período en el que brutales guerras entre las tribus han dejado a Britannia dividida en varios territorios enfrentados, donde las vidas son fugaces y la violencia es la norma.

Las tensiones se acentúan entre paganos y cristianos, y el rey supremo, Uther Pendragón, lucha de forma errada por unir a todas las facciones para hacer frente a la peor amenaza: los sajones. Sus esperanzas residen en alianzas inestables con pueblos traicioneros, así como en su nuevo heredero: el recién nacido príncipe Mordred.

'El rey del invierno' | Teaser en español

[De 'Succession' a 'The Marvelous Mrs. Maisel', las series que dijeron adiós]

Pero, según los presagios de Merlín, el niño podría traer consigo la ruina del reino. Es entonces cuando Merlín desafía al monarca y decide ir en busca de Arturo, su hijo bastardo desterrado ocho años atrás y el único capaz de unificar bajo su mando a las tribus contra los sajones.

Protagonizada por Iain De Caestecker (Agentes de S.H.I.E.L.D., Roadkill, The Fades), Nathaniel Martello-White (Testigo mudo, Small Axe), Stuart Campbell (Outlander, Los hombres del S.A.S.), Valene Kane (Gangs of London, Blue Lights, The Fall), Daniel Ings (Sex Education, Lovesick, Agatha Christie: ¿por qué no le preguntan a Evans?), Ellie James (Podría destruirte, La hija oscura, I Am Ruth), Simon Merrells (Spartacus: sangre y arena, Good Omens), y Eddie Marsan (Ray Donovan, Seduciendo a un asesino).

Otto Bathurst, colaborador habitual de series como Peaky Blinders, Billy el Niño, Halo, La materia oscura y Black Mirror, dirige los dos primeros episodios.

Quién es quién en la serie

Iain De Caestecker en 'El rey de invierno'

Arturo (Iain De Caestecker)

Hijo bastardo del rey supremo Uther Pendragón y desterrado por el mismo después de perder a su hijo y heredero legítimo en una emboscada de los sajones. Por intervención de Lady Morgana y Merlín, el rey le perdona la vida y lo destierra, mientras busca un nuevo heredero.

Arturo se asienta en la Galia, territorio bajo el mandato del rey Ban, y ocho años después es reclamado por Merlín para volver a Dumnonia y ocupar su lugar como el único líder legítimo capaz de reunificar Gran Bretaña contra los sajones. Al menos hasta que el nuevo hijo de Uther, todavía un bebé, pueda asumir el liderazgo.

[Lo mejor del año: las 20 mejores películas internacionales de 2023]

Eddie Marsan en 'El rey de invierno'

Uther Pendragón (Eddie Marsan)

Rey supremo de Dumnonia, un conjunto de territorios unidos contra los sajones. De carácter inestable, desconfiado, tiránico y violento, reina de manera errada en su lucha contra la amenaza de los sajones. Pero sus alianzas son débiles y equivocadas, algo que Arturo no tarda en evidenciar.

Ocho años después de perder a su hijo legítimo y desterrar a Arturo, tiene un nuevo hijo, el príncipe Mordred, en quien decide poner todas sus esperanzas para el futuro del reino. A esto se suma una nueva alianza con los silurianos.

Nathaniel Martello-White en 'El rey de invierno'

Merlín (Nathaniel Martello-White)

Druida y consejero de confianza del rey. Representante de la Antigua Religión, considerada pagana tras la expansión del cristianismo. Amigo y maestro de Arturo, lo ha guiado desde su nacimiento. Tiene sentido sobrenatural, conexión con la naturaleza y es capaz de ver presagios.

Valene Kane en 'El rey de invierno'

Lady Morgana (Valene Kane)

Media hermana de Arturo y fiel defensora de Britania y del legado de su padre. En algunos relatos artúricos, Morgana era amante de Arturo sin saber de su consanguinidad; en otros, una poderosa hechicera enemiga de Arturo. En la serie, simplemente es hija de Uther y hermanastra de Arturo, sin relación romántica entre ellos.

Ellie James en 'El rey de invierno'

Nimue (Ellie James)

Joven discípula de Merlín en Ávalon, seguidora de la Antigua Religión. De adulta se convierte en una poderosa druidesa con una sensibilidad especial. Tiene una relación muy estrecha con Derfel desde que ambos se conocieron de pequeños, al rescatarlo Arturo y llevarlo con ellos.

Aunque se aman, ella debe elegir entre el amor o su servicio a los dioses. Tras la traición y el saqueo de Gundleus, Nimue será violada por éste y arrastrará desde entonces el peso del deseo de venganza.

Stuart Campbell en 'El rey de invierno'

Derfel (Stuart Campbell)

De origen sajón, esclavo en una de las colonias de Britania, separado de su madre tras un ataque de la tribu de los silurianos, a priori enemigos de los británicos. Su destino está ligado al de Arturo cuando éste lo encuentra malherido durante su destierro. Lo rescata de la pica que lo atravesaba y lo lleva a Merlín y Nimue en Ávalon para que lo curen y lo eduquen.

Años después, su pasado lo atormenta y su origen sajón le pesa, además del deseo de vengar a su madre. En las novelas, Derfel es el protagonista, quien sobrevive a todos y, ya de mayor, narra su historia y la de Arturo.

Simon Merrells en 'El rey de invierno'

Gundleus (Simon Merrells)

Líder de Siluria, enemigos de Britania. Es el antagonista principal de la temporada. A cambio de que le perdonen la vida tras una emboscada, cierra un pacto con Uther Pendragón en el que promete rendirle pleitesía y ponerle en bandeja a Gorfydd, rey del Powys, otros enemigos tradicionales de Dumnonia y aliados de Siluria.

Una alianza totalmente inverosímil para todos menos para el rey. Tras fallecer éste, Gundleus va en busca del heredero, el príncipe Mordred, y rompe la alianza, saqueando brutalmente Ávalon, donde lo han llevado para protegerlo.

'El rey del invierno' se estrena el 29 de diciembre con un nuevo capítulo cada viernes.

Sigue los temas que te interesan