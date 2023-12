Movistar Plus+ anuncia el acuerdo con Warner Bros. Discovery y la incorporación de Max a su catálogo

Movistar Plus+ anuncia el acuerdo con Warner Bros. Discovery y la futura incorporación de Max a su catálogo

Después de anunciar un acuerdo histórico con SkyShowtime, Movistar Plus+ ha revelado que también ha formado una alianza con Warner Bros. Discovery y que el próximo 2024 incorporará los contenidos de Max, la renovada plataforma de streaming de la compañía (que aún se denomina HBO Max).

Al igual que ocurrirá con SkyShowtime, como parte de este acuerdo, estarán disponibles títulos destacados de Warner Bros. Discovery para todos los clientes del paquete Ficción miMovistar desde principios de 2024. Las compañías han garantizado que la navegación y el acceso al servicio se realizarán de manera integrada, garantizando así la mejor experiencia para el usuario.

Movistar Plus+ y Warner Bros. Discovery han confirmado la firma de un amplio acuerdo entre ambas compañías para España, que incluye nuevas licencias de contenido, la renovación de los canales de televisión (Warner TV, TCM, Discovery Channel, Eurosport y CNN) y el lanzamiento de la nueva plataforma Max, que ya se ha anunciado para 2024 en España.

Cristina Burzako, CEO de Movistar Plus+ ha declarado: "Esta alianza es muy especial para nuestra plataforma porque completa una oferta de contenidos que consideramos imbatible y de gran atractivo para nuestros clientes. Warner Bros. Discovery es un gran socio internacional que nos traerá éxitos muy esperados del cine más reciente como Barbie, además de una selección de series, documentales y programas. Nos alegra haber podido concretar este acuerdo que además nos garantiza que la renovada plataforma Max estará en Movistar Plus+”.



Por otro lado, Alessandro Araimo, Managing Director, Warner Bros. Discovery Southern Europe ha dicho: "Estamos encantados de reforzar esta alianza estratégica con Movistar Plus + que nos permitirá llegar a una audiencia aún mayor con nuestro contenido repleto de títulos imprescindibles. España es uno de los mercados esenciales para Warner Bros. Discovery y la colaboración con un operador como Movistar Plus + es un factor crucial para un crecimiento sólido y continuo de nuestro negocio de streaming internacional. La gran variedad de películas, series, deportes y programas de entretenimiento, combinado con el lanzamiento de Max en 2024, harán de nuestra oferta algo verdaderamente incomparable".



El contenido que estará disponible

'Barbie', uno de los títulos que se podrán ver.

En la próxima primavera, Movistar Plus+ incorporará Max, la renovada plataforma de streaming de Warner Bros. Discovery. En ella se incluyen los contenidos originales de HBO, las películas de Warner Bros., los originales de Max, el universo DC, del Mundo Mágico de Harry Potter, una amplia oferta de contenido para niños y la mejor programación sobre comida, hogar, reality, estilo de vida y documentales de marcas líderes como HGTV, Food Network, Discovery Channel, TLC, ID y más.

Gracias a esta nueva alianza, a partir del 1 de enero del próximo año, el paquete de Ficción miMovistar incorporará títulos muy destacados del extenso catálogo la compañía, como las recientes películas Barbie, Megalodón 2. La fosa, Blue Beetle y La Monja 2 o series icónicas como Friends o Big Bang y títulos más recientes como Mrs. Davis o Los Winchester, entre muchas otras.



