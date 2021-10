Todas las series basadas en los cómics de DC que puedes ver en HBO

'Preacher', 'The Flash' y 'Doom Patrol', entre las series de DC disponibles en streaming. HBO

Los cómics y superhéroes han asaltado la televisión (más allá del cine). Y HBO no es una excepción. La plataforma de streaming posee un buen número de series basadas en los cómics de la editorial DC. De producciones de la propia HBO, como Watchmen, a provenientes de otros canales como The CW, con The Flash o Superman & Lois, son múltiples las propuestas que podemos encontrar en su catálogo.

Antes del inminente lanzamiento de HBO Max en España, que se encuentra preparando una serie documental sobre la historia y legado de la editorial, una serie animada sobre Batman y otra sobre Superman, o The Penguin, el spin-off de la película The Batman, desde SERIES & MÁS os traemos la guía definitiva de las series del Universo DC que podéis ver en la plataforma.

'Robot Chicken - Especial DC Cómics' (2014)

'Robot Chicken- Especial DC Cómics'. HBO

Temporadas: 1

Número de episodios: 3

Esta popular serie americana de animación stop-motion parodia películas, videojuegos o personalidades de todo el mundo a través de humor mordaz y sin escrúpulos. En el especial televisivo dedicado a los Cómics de DC, los personajes escogidos serán Superman, Batman o Linterna verde.

'The Flash' (2014-?)

'The Flash'. HBO

Temporadas: 7

Número de episodios: 138

La serie sigue las veloces aventuras de Barry Allen (Grant Gustin), un joven común y corriente con el deseo latente de ayudar a los demás. Cuando una inesperada partícula aceleradora golpea por accidente a Barry, de pronto se encuentra cargado de un increíble poder para moverse a increíbles velocidades. Barry siempre ha tenido el alma de un héroe, pero sus nuevos poderes le harán actuar como tal.

'Supergirl' (2015-2021)

'Supergirl'. HBO

Temporadas: 6

Número de episodios: 65

Tras once años en la Tierra, la joven de 24 años Kara Zor-El (Melissa Benoist) decide seguir los pasos de su célebre primo y aprovechar sus superpoderes para salvar a los ciudadanos de National City de los criminales alienígenas que amenazan la paz. Pero si quiere continuar con su vida humana, primero tendrá que crear una nueva identidad secreta.

'Justice League Action' (2016-2018)

'Justice League Action'. HBO

Temporadas: 1

Número de episodios: 52

En esta serie de animación, Batman, Superman y Wonder Woman lideran a los grandes héroes del universo en la lucha contra sus peores enemigos, formando un el equipo que deberá estar preparado para cualquier tipo de desafío.

'Preacher' (2016-2019)

'Preacher'. HBO

Temporadas: 4

Número de episodios: 43

En Preacher, la historia gira en torno al reverendo Jesse Custer (Dominic Cooper), un predicador que vive en el pequeño pueblo de Annville en Texas. Un día, Jesse será poseído por una criatura sobrenatural que le otorgará un poder especial. A partir de entonces, nada volverá a ser como antes.

'DC's Legends of Tomorrow' (2016-?)

'DC’s Legends of Tomorrow'. HBO

Temporadas: 6

Número de episodios: 97

Después de haber visto el futuro, el viajero del tiempo Rip Hunter (Arthur Darvill) intentará cambiarlo desesperadamente. Para lograrlo, deberá reunir a un grupo de héroes y villanos muy dispar, que se tendrá que enfrentar a una amenaza imparable en la que la historia tal y como la conocemos y nuestro propio mundo están en peligro.

'Krypton' (2018-2019)

'Krypton'. HBO

Temporadas: 2

Número de episodios: 20

Ambientada dos generaciones antes de la destrucción del planeta del legendario Hombre de Acero, la serie sigue los pasos del abuelo de Superman. Su objetivo será luchar para restablecer el honor de la familia mientras trata de impedir que el mundo quede sumido en el caos absoluto.

'Doom Patrol' (2019-?)

'Doom Patrol'. HBO

Temporadas: 3

Número de episodios: 29

En Doom Patrol se reimagina a uno de los grupos de superhéroes más emblemáticos de la franquicia DC, compuesto por Robotman (Brendan Fraser), Negative Man (Matt Bomer), Elasti-Girl (April Bowlby) y Crazy Jane (Diane Guerrero), a los que lidera el científico loco Dr. Niles Caulder (Timothy Dalton). Los miembros de esta peculiar patrulla rememoran las circunstancias que les llevaron a obtener sus habilidades sobrehumanas.

'Watchmen' (2019)

'Watchmen'. HBO

Temporadas: 1

Número de episodios: 9

Watchmen se desarrolla en una realidad alternativa en EE. UU. en la que los superhéroes se han convertido en forajidos debido al uso de la violencia. A pesar de ello, algunos intentan empezar una revolución mientras otros intentan detenerlos.

'Batwoman' (2019-?)

'Batwoman'. HBO

Temporadas: 2

Número de episodios: 38

Armada con una enorme pasión por la justicia social y con una gran facilidad para decir siempre lo que piensa, Kate Kate (Ruby Rose) se da a conocer en las calles de Gotham como Batwoman, una joven altamente capacitada para luchar contra el crimen que resurge en la ciudad.

'Stargirl' (2020-?)

'Stargirl' | Temporada 1 | HBO

Temporadas: 2

Número de episodios: 23

La superheroina Stargirl se oculta tras la identidad de la estudiante Courtney Whitmore (Brec Bassinger), que intenta guardar ese gran secreto mientras lleva una vida común como estudiante de un instituto normal y corriente.

'Superman & Lois' (2021-?)

'Superman y Lois'. HBO

Temporadas: 1

Número de episodios: 15

La serie sigue los pasos de la periodista Lois (Bitsie Tulloch) y Superman (Tyler Hoechlin), el superhéroe más famoso del mundo y los cómics. Ambos lidiarán con todo el estrés, las presiones y las complejidades que conlleva ser lo que son, teniendo que afrontar además la tarea de ser padres trabajadores en la sociedad actual.

Iremos actualizando periodicamente esta publicación de las series de DC disponibles en HBO, a medida que los diferentes títulos vayan entrando y saliendo del catálogo.

